Χατζηδάκης: «Πού θα βρισκόταν η χώρα, αν δεν υπήρχε η ΝΔ;»

«Η ενίσχυση των εισοδημάτων στον προϋπολογισμό του 2026», σε συνέχεια των εξαγγελιών του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ήταν το θέμα εκδήλωσης που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής, με βασικούς ομιλητές, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον προϊστάμενο του Οικονομικού Γραφείου του πρωθυπουργού Μιχάλη Αργυρού.

Αναλυτικά, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, αφού χαιρέτισε την επιλογή του πρωθυπουργού να διευρύνει την επιρροή της ΝΔ και σε ένα χώρο που κάποτε κάλυπτε το ΠΑΣΟΚ, απάντησε με στοιχεία στο ερώτημα, πότε ζούσαν καλύτερα οι Έλληνες, το 2019 ή σήμερα. Με τη σημερινή κυβέρνηση, 500.000 άνθρωποι βρήκαν εργασία, ο εταιρικός φόρος μειώθηκε από το 28% στο 22%, οι ασφαλιστικές εισφορές μειώθηκαν κατά 5,4 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ σε σχέση με το brain drain υπογράμμισε ότι το 2023 επέστρεψαν 20.000 περισσότεροι από όσους έφυγαν την ίδια χρονιά -«και επέστρεψαν γιατί αισθάνονται ότι υπάρχουν προοπτικές», συμπέρανε.

Επιπροσθέτως, οι τραπεζικές καταθέσεις το 2019 ήταν στα 140 δισεκ. και σήμερα στα 202 δισεκ., εκ των οποίων (καταθέσεων) τα 3/5 αφορούν νοικοκυριά. «Αυτό σημαίνει εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα και την κυβέρνηση», επιχειρηματολόγησε ο Κωστής Χατζηδάκης. Ταυτοχρόνως: από 15 εκατ. τουρίστες, φέτος ήλθαν 35 εκατ., γεγονός που φέρνει πρόσθετο εισόδημα σε επιχειρήσεις και εργαζομένους, ενώ υπάρχουν και έμμεσα οφέλη, όπως η βελτίωση των περιφερειακών αεροδρομίων και των οδικών αξόνων, αλλά και η κατασκευή νέων ξενοδοχείων.

Ένα άλλο στοιχείο που επικαλέσθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ήταν η αύξηση του κατώτατου μισθού, από τα 650 ευρώ το 2019, στα 880 σήμερα. Ενώ προχώρησε στην εκτίμηση ότι «θα ξεπεράσουμε τις υποσχέσεις μας». Στη βιομηχανία, από το 2019 και μετά έχουν προστεθεί 60.000 θέσεις εργασίας, στοιχείο που εν πολλοίς απαντά στη μομφή, ότι στη χώρα μας δεν παράγεται ούτε… καρφίτσα. Συμπέρασμα; Συνεχώς, από το 2019 και μετά, με αυτήν την κυβέρνηση γίνονται συνεπή βήματα μπροστά, ανέφερε.

Στη συνέχεια της ομιλίας του αναφέρθηκε διεξοδικά στα μέτρα της ΔΕΘ, φέρνοντας, μάλιστα, συγκεκριμένα παραδείγματα συμπολιτών μας διαφορετικού φορολογικού και οικογενειακού προφίλ, που εξασφαλίζουν μείωση φόρου που ισούται με ένα μισθό ή και ακόμη περισσότερο.

Ενώ για τους συνταξιούχους υπογράμμισε ότι το 2022 ξεπάγωσαν οι συντάξεις που παρέμεναν παγωμένες επί 13 συναπτά έτη. Και, στο παράδειγμα που έφερε, το όφελος από τη μείωση φόρου είναι στα 6/10 της σύνταξης, ενώ το όφελος γίνεται ακόμη μεγαλύτερο με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς.

Ακολούθως, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέδειξε δύο στοιχεία της στρατηγικής της Νέας Δημοκρατίας: σε σχέση με το παρελθόν και το παρόν, το μότο είναι, «το είπαμε και το κάναμε», ενώ για το μέλλον γίνεται ήδη επεξεργασία της ατζέντας του 2030. Κομβικό ρόλο έχει η συνταγματική αναθεώρηση και κεντρική θέση, η Τεχνητή Νοημοσύνη, συμπλήρωσε. Εν κατακλείδι, η θέση του μέσου Έλληνα ενισχύθηκε και με αυτήν την κυβέρνηση θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο, σημείωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Στο διάλογο που ακολούθησε και απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο Κ. Χατζηδάκης είπε για τους συνταξιούχους ότι είχαν υποστεί δραματικές περικοπές και από τις κυβερνήσεις προ ΣΥΡΙΖΑ και από την κυβέρνηση «ΣΥΡΙΖΑ - Κατρούγκαλου». Διευκρίνισε, όμως, ότι αν στη ΔΕΘ δίνονταν περισσότερα στους συνταξιούχους, δεν θα υπήρχε δημοσιονομικός χώρος για άλλους, π.χ. τους νησιώτες. Η κυβέρνηση οφείλει να τους κοιτά όλους, διευκρίνισε.

Στο θέμα της ακρίβειας των τροφίμων επικαλέσθηκε τα πρόσφατα στοιχεία του ΟΟΣΑ, που φέρνουν την Ελλάδα στην τρίτη χαμηλότερη θέση μεταξύ των χωρών - μελών του Οργανισμού. Ενώ για το στεγαστικό, τόνισε πως η κυβέρνηση έχει πάρει 44 πρωτοβουλίες, τις οποίες ο πολίτης μπορεί να πληροφορηθεί από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικογένειας.

Κλείνοντας, ο αντιπρόεδρος έθεσε το ερώτημα, πού θα βρισκόταν η χώρα, αν δεν υπήρχε η ΝΔ. Αλλά και ποιο κόμμα θα ασκήσει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2027, ποιο κόμμα θα κρατήσει το τιμόνι στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα, ποιο κόμμα θα έφερνε τις πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες, ποιο κόμμα θα μπορούσε να εγγυηθεί σταθερή οικονομική πολιτική. Τέλος, «δεν μας αξίζει ο μύθος του Σίσυφου. Είναι καιρός να συνεχισθεί η πρόοδος των τελευταίων ετών», κατέληξε.