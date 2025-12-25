Το χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Νίκου Δένδια: «Τις Άγιες Ημέρες η σκέψη μας στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων»

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας απηύθυνε το χριστουγεννιάτικο μήνυμά του, στέλνοντας εγκάρδιες ευχές και εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της Πολιτείας προς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και τους στρατευμένους που υπηρετούν αυτές τις ημέρες μακριά από τις οικογένειές τους.

Με ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι «τις Άγιες Ημέρες η σκέψη μας βρίσκεται στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων», επισημαίνοντας πως οι άνδρες και οι γυναίκες που υπηρετούν «προασπίζονται την εθνική μας κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα» ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες.

Ο υπουργός ευχήθηκε «Χρόνια πολλά» σε όλους, τονίζοντας τη σημασία της προσφοράς των Ενόπλων Δυνάμεων και την αφοσίωση με την οποία επιτελούν το καθήκον τους, ειδικά κατά την περίοδο των εορτών.

Χρόνια πολλά! Εγκάρδιες ευχές για τη μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων!



Αυτές τις Άγιες Ημέρες, η σκέψη μας βρίσκεται στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και τους στρατευμένους Έλληνες, που μακριά από τις οικογένειές τους προασπίζονται την εθνική μας κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας… pic.twitter.com/jtixGgE2vp — Nikos Dendias (@NikosDendias) December 25, 2025