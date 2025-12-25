Μενού

Το χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Νίκου Δένδια: «Τις Άγιες Ημέρες η σκέψη μας στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων»

Το χριστουγεννιάτικο μήνυμα Δένδια για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν μακριά από τις οικογένειές τους.

Reader symbol
Newsroom
Νίκος Δένδιας
Ο Νίκος Δένδιας στη Βουλή | EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας απηύθυνε το χριστουγεννιάτικο μήνυμά του, στέλνοντας εγκάρδιες ευχές και εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της Πολιτείας προς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και τους στρατευμένους που υπηρετούν αυτές τις ημέρες μακριά από τις οικογένειές τους.

Με ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι «τις Άγιες Ημέρες η σκέψη μας βρίσκεται στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων», επισημαίνοντας πως οι άνδρες και οι γυναίκες που υπηρετούν «προασπίζονται την εθνική μας κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα» ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες.

Ο υπουργός ευχήθηκε «Χρόνια πολλά» σε όλους, τονίζοντας τη σημασία της προσφοράς των Ενόπλων Δυνάμεων και την αφοσίωση με την οποία επιτελούν το καθήκον τους, ειδικά κατά την περίοδο των εορτών.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ