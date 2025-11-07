Συνέντευξη Τύπου στο Ηράκλειο Κρήτης, με φόντο το μακελειό στα Βορίζια παραχωρεί αυτή την ώρα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Όπως ανακοινώθηκε, μεταξύ άλλων, το επονομαζόμενο «ελληνικό FBI» αποφασίστηκε να μείνει μόνιμα στην Κρήτη, με το τοπικό παράρτημα να αναβαθμίζεται σε Υποδιεύθυνση.

««Δεν θα κάνουν κουμάντο στην Κρήτη οι νταήδες και οι τοπικές μαφίες. Δεν θα αφήσουμε να αμαυρώσουν την περιοχή η παραβατικότητα. Το ποτήρι ξεχείλισε εδώ και καιρό», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Ο υπουργός τόνισε επίσης ότι στόχος είναι η προστασία της δημόσιας ασφάλειας και η αποτροπή νέων επεισοδίων βίας, επισημαίνοντας πως «η Κρήτη παραμένει ένας από τους ασφαλέστερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, φιλοξενώντας ετησίως 6–6,5 εκατομμύρια τουρίστες».

Μεταξύ άλλων ανακονώθηκαν νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες. Συγκεκριμένα:

Κακουργηματική ποινή για κατοχή πυροβόλου όπλου Κακουργηματική ποινή για υποτροπή του δράστη εντός δεκαετίας. Η ποινή εκτίεται, χωρίς αναστέλλουσσα δύναμη στην έφεση. Επιβαρυντική χρήση όπλου σε ζωοκοπές κλπ Δυνατότητα στον εισαγγελέα όταν υπάρχει φιλονικία μεταξύ προσώπων ή ομάδων, να λαμβάνει μέτρα προληπτικού χαρακτήρα Επανεξέταση του πλαισίου χορήγησης άδειας σκοποβολής και θα επανεξεταστούν όλες οι δοθείσες άδειες Ειδική διάταξη για μη επιβολή ποινής όποιου παραδίδει τον οπλισμό του εκουσίως στην αστυνομία, ενόψει σαρωτικών ελέγχων Το έθιμο με τις «μπαλωθιές» δεν μπορεί να συνεχιστεί. Το μέτρο ια την κατοχή και χρήση όπλου επεκτείνεται και σε κοινωνικές εκδηλώσεις, όπως οι εμποροπανηγύρεις και οι γάμοι.

Παράλληλα, όπως ανέφερε ο κ. Χρυσοχοΐδης, ελέγχονται τέσσερις οικογένεις - ομάδες, καθώς και 52 φυσικά και νομικά πρόσωπα που έλαβαν παράνομα μεγάλα ποσά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δείτε live τις ανακοινώσεις: