Ανακοινώσεις για την έρευνα της ΕΛΑΣ σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε από τη Θεσσαλονίκη ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σύμφωνα με τον οποίο ελέγχθηκαν 6.354 ΑΦΜ που είχαν υποβάλει αίτηση, εντοπίστηκαν 1.036 για τα οποία υποβλήθηκαν εκθέσεις στον εισαγγελέα και καταλογίσθηκαν 22,6 εκατ. ευρώ.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η Πολιτεία, η κυβέρνηση και το κράτος συνολικά έχουν το καθήκον να κινητοποιούν κάθε διαθέσιμο μηχανισμό για την πρόληψη, τον έλεγχο και — όπου χρειάζεται — την τιμωρία της παραβατικότητας. Τόνισε επίσης πως οι μηχανισμοί αυτοί γίνονται συνεχώς πιο αποτελεσματικοί, αξιοποιώντας σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και ανθρώπινο δυναμικό με υψηλό αίσθημα καθήκοντος. Όπως σημείωσε, η νομιμότητα και η ασφάλεια δεν είναι μόνο ευθύνη της Πολιτείας, αλλά και κοινή υπόθεση όλων των πολιτών, προκειμένου να διασφαλιστεί ένα καλύτερο και δικαιότερο μέλλον.

Αναφερόμενος στις ενέργειες που έχουν δρομολογηθεί, ο υπουργός σημείωσε ότι, κατόπιν σχετικών συσκέψεων μεταξύ των συναρμόδιων υπηρεσιών — της ΕΛ.ΑΣ., της ΑΑΔΕ και των υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης — και έπειτα από εντολή του Πρωθυπουργού, αποφασίστηκε η πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης που σχετίζεται με τις επιδοτήσεις που δόθηκαν μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται και ποινική έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Η διερεύνηση της υπόθεσης έχει ανατεθεί στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.), κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Η έρευνα αφορά τις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης φυσικών και νομικών προσώπων για την περίοδο 2019–2024. Στο επίκεντρο βρίσκονται σοβαρότατα αδικήματα, μεταξύ των οποίων η σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, η διακεκριμένη απάτη και πλαστογραφία, καθώς και η ηθική αυτουργία και συνέργεια στα ανωτέρω αδικήματα.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι περιλαμβάνει η προκαταρκτική εξέταση

Η προκαταρκτική εξέταση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την εξαγωγή και κατάσχεση αντιγράφων των ψηφιακών δεδομένων από το Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η διαδικασία αυτή διήρκεσε από τις 9 έως τις 28 Ιουλίου 2025 και έγινε υπό αυστηρές δικλείδες διαφάνειας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Κατόπιν έγκρισης του αρμόδιου εισαγγελέα, τέθηκαν συγκεκριμένα κριτήρια εντοπισμού των αρχικών μορφών απάτης, βασισμένα σε προηγούμενες υποθέσεις, καταγγελίες και αξιολόγηση των όρων που απαιτούνται για την παροχή των ενισχύσεων. Από την εφαρμογή αυτών των κριτηρίων προέκυψαν 6.354 ΑΦΜ που τέθηκαν υπό διερεύνηση, εκ των οποίων 1.036 περιπτώσεις έχουν ήδη οδηγήσει σε αναλυτικές εκθέσεις. Τα καταλογισθέντα ποσά φτάνουν συνολικά τα 22.667.522,17 ευρώ.

Όπως έγινε γνωστό, έχουν ήδη διαβιβαστεί ανακριτικές εκθέσεις στις εισαγγελικές αρχές, γεγονός που οδήγησε στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκόμενων για τις αχρεωστήτως καταβληθείσες ενισχύσεις. Συνολικά, έχουν εξεταστεί 819.620 αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης για την περίοδο 2019–2024, από τις οποίες εντοπίστηκαν πλήθος παρατυπιών και μεθοδεύσεων.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα μέχρι στιγμής ευρύματα

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα, οι μέθοδοι απάτης περιλάμβαναν μεταξύ άλλων παραποίηση τίτλων κυριότητας αγροτεμαχίων, ψευδείς δηλώσεις για ιδιοκτησίες θανόντων, πλαστές δηλώσεις για ζωικό κεφάλαιο, αιτήσεις χωρίς πληρότητα κριτηρίων και δηλώσεις εκμετάλλευσης αγροτεμαχίων σε περιοχές μακριά από τον τόπο κατοικίας ή επαγγελματικής δραστηριότητας των αιτούντων.

Ο υπουργός ανακοίνωσε επίσης τη δημιουργία ειδικής ομάδας εντός της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία θα συνεχίσει την έρευνα με τρεις βασικούς στόχους: τη συνεχή επικαιροποίηση των κριτηρίων εντοπισμού ύποπτων αιτήσεων, την πλήρη χαρτογράφηση εγκληματικών οργανώσεων που ενδεχομένως συμμετείχαν οργανωμένα στη λήψη επιδοτήσεων και τον εντοπισμό νέων μεθόδων εξαπάτησης του μηχανισμού παροχής ενισχύσεων.

Κλείνοντας, ο υπουργός επανέλαβε ότι η Πολιτεία δεν πρόκειται να ανεχθεί φαινόμενα διαφθοράς και καταλήστευσης των δημόσιων πόρων, καθώς η νομιμότητα και η κοινωνική δικαιοσύνη είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για ένα μέλλον με διαφάνεια, ασφάλεια και αξιοκρατία.