Χρυσοχοΐδης: «Η Ελλάδα δεν είναι χώρα με κενά ασφαλείας»

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, επεσήμανε πως η «Ελλάδα δεν πρέπει να παρουσιάζεται ως χώρα με κενά ασφαλείας», σχολιάζοντας το περιστατικό που έλαβε χώρα χθες, Τρίτη (28/04), με τον 89χρονο που πυροβόλησε, με καραμπίνα, και τραυμάτισε υπαλλήλους στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και το Εφετείο Αθηνών.

Σε συνέντευξή του στο Action24, ανέφερε πως πρόκειται για άτομο με βεβαρημένο ψυχολογικό ιστορικό, το οποίο στο παρελθόν είχε νοσηλευτεί με εισαγγελική παραγγελία.

Αναρωτήθηκε, μάλιστα, πώς ξαναπέκτησε όπλο από τη στιγμή που το 2018 του είχε αφαιρεθεί.

Διαβάστε επίσης: Ο 89χρονος είχε πάρει άδεια οπλοφορίας έναν μήνα πριν νοσηλευτεί σε ψυχιατρείο – Τι λέει συγγενής του

Ο υπουργός χαρακτήρισε το περιστατικό «επικίνδυνο και δυσάρεστο» ενώ πρόσθεσε ότι «η Ελλάδα είναι μια χώρα ασφαλής, όπου όμως υπάρχουν και επικίνδυνοι άνθρωποι, όπως ήταν και ο 89χρονος που δεν συμπεριφερόταν αντίστοιχα με την ηλικία του».

Ωστόσο, όπως τόνισε «δεν έχουμε κάθε μέρα περιστατικά στην Ελλάδα, όπου μπαίνει ένας ένοπλος μέσα σε μια υπηρεσία και πυροβολεί υπαλλήλους. Δεν υπάρχει λόγος στην Ελλάδα, μια χώρα τόσο ήσυχη, τόσο ασφαλή, να φυλάσσονται όλες οι υπηρεσίες, να υπάρχουν παντού κάμερες και ιδιωτικοί φύλακες και να κάνουμε τόσες δαπάνες. Δεν είναι η Ελλάδα μια τέτοια χώρα», επανέλαβε.

«Η Ελλάδα δεν έχει τέτοια θέματα, υπάρχουν εξαιρέσεις, που πρέπει να αντιμετωπίζονται. Δεν θα παρουσιάσουν την Ελλάδα ως μία χώρα που εμφανίζει, δήθεν κενά ασφαλείας» τόνισε, απαντώντας και στην κριτική.

Πρόσθεσε, επίσης, πως εξετάζονται τα κενά στην ασφάλεια του Πρωτοδικείου λέγοντας: «Κακώς μπήκε στο δικαστικό μέγαρο χωρίς έλεγχο… Κάποιοι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους. (...) Ποιοι είναι υπεύθυνοι εκεί; Ποιοι έχουν υποχρέωση να ελέγξουν; Υπήρξαν κενά ασφαλείας με την έννοια ότι δεν υπάρχουν μηχανήματα XRAY και προσωπικό, το οποίο θα ελέγχει την είσοδο και την έξοδο».

Σχετικά με το αν υπάρχει ευθύνη της αστυνομίας, είπε πως, ο ίδιος εστίασε στο να είχε συλληφθεί γρηγορότερα ο δράστης, ώστε να πάψει ο κίνδυνος και πρόσθεσε ότι θα γίνει αποτίμηση, ώστε σε τυχόν αντίστοιχες περιπτώσεις οι υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ να είναι ακόμη πιο αποτελεσματικές.