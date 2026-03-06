Χρυσοχοΐδης: «Παρακολουθούνται ύποπτοι τρομοκρατίας - Δυνητικοί κίνδυνοι σε Ελλάδα και Ευρώπη»

Για υπόπτους που διατηρούν επικοινωνίες με το Ιράν στην Ελλάδα και παρακολουθούνται, μίλησε το πρωί της Παρασκευής, 6 Μαρτίου, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Όπως είπε στον ΣΚΑΪ, καθώς βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Σήμερα»: «Υπάρχει η προστασία των συνόρων, το οποίο είναι το πρώτο και ουσιαστικό ζήτημα. Τα αεροδρόμια, οι επίγειοι σταθμοί, τα λιμάνια, γενικώς όπου κινούνται και μπαινοβγαίνει κόσμος», ανέφερε χαρακτηριστικά και τόνισε πως στο παρελθόν έχουν υπάρξει προσπάθειες στη χώρα μας από πρόσωπα που κατευθύνονταν από το Ιράν, ενώ πρόσθεσε:

«Έχουμε δείγματα ότι χρησιμοποιούνται κάποιοι για να δημιουργηθεί πρόβλημα. Από την ώρα που φλέγεται όλη η περιοχή, προφανώς θα υπάρξει προσπάθεια να εξαχθεί αυτό μέσα από την τρομοκρατία. Αυτό είναι το βασικότερο ζήτημα».

Ο ίδιος τόνισε πως η γεωγραφική θέση της Ελλάδας, δίπλα στις πολεμικές συγκρούσεις της Μέσης Ανατολής, απαιτεί τη λήψη μέτρων για τις ενδεχόμενες απειλές:

«Μια χώρα σαν την Ελλάδα που γειτνιάζει με τη φωτιά πρέπει να λαμβάνει όλα τα μέτρα για απειλές που ενδεχομένως να την πλήξουν. Οφείλουμε να χτίσουμε αυτό που λέγεται ασφάλεια. Για την εσωτερική ασφάλεια και τα θέματα της τρομοκρατίας κρίσιμη είναι η επαγρύπνηση, αυτό που σκοτώνει είναι η ρουτίνα και η χαλάρωση», είπε χαρακτηριστικά.



«Δεν έχουμε ροές στον Έβρο από την Τουρκία, οι Τούρκοι ανταποκρίνονται στη συνεργασία, έχουμε το πρόβλημα με την Κρήτη αλλά είναι μια συγκεκριμένη πηγή που έρχεται. Αν υπάρξει ανθρωπιστική κρίση, θα υπάρξει και ζήτημα με το μεταναστευτικό» κατέληξε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.