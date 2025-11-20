Χρυσοχοΐδης: Τι εξήγγειλε για οικειοθελή αφοπλισμό, ποινές για μπαλωθιές και νέα τμήματα στην Κρήτη

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης προχώρησε σε νέες ανακοινώσεις από το Ρέθυμνο σχετικά με την ενίσχυση αστυνομικών υπηρεσιών στην Κρήτη και τη νέα διάρθρωση με αιχμή το νέο τμήμα Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων (ζωοκλοπές, αγροζημιές, κ.ά).

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη μίλησε για τις νέες κυβερνητικές παρεμβάσεις που αφορούν - μεταξύ άλλων - στον αφοπλισμό όσων έχουν όπλα χωρίς άδεια ενώ ανακοίνωσε επίσης την ίδρυση Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μεσαράς με έδρα τις Μοίρες, υπογραμμίζοντας την επαρκή στελέχωση σε ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό.

Θα στεγάζεται σε κτίριο που παραχώρησε ο Δήμος Φαιστού και θα είναι έτοιμο στα τέλη του χρόνου.

Παράλληλα ανακοίνωσε την ενίσχυση του ΤΑΕ με 40 νέους αστυνομικούς και σύγχρονο εξοπλισμό.



Ο Υπουργός ανακοίνωσε επίσης και νέα τμήματα:

Ομάδα ΔΙΑΣ για την αστική και περιαστική περιοχή: Άγιοι Δέκα, Μοίρες, Καπαριανά

Ομάδα Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων

ΤΑΕ Μεσαράς ως επιχειρησιακός βραχίονας των ανωτέρων τμημάτων

Αλλαγές στον νόμο περί όπλων

Αλλαγές και στο νόμο περί όπλων μέσω σειράς διατάξεων ανακοίνωσε ο Μ.Χρυσοχοΐδης, προαναγγέλλοντας περιοριστικούς όρους που θα επιβάλλονται από τους Εισαγγελείς για την αποτροπή κινδύνου λόγω φιλονικίας.

Για τους άσκοπους πυροβολισμούς και εκρηκτικά ανήγγειλε την αυστηροποίηση των ποινών τόσο ως προς την ποινή φυλάκισης όσο και την χρηματική ποινή.

Ο κ.Χρυσοχοΐδης τόνισε την ευθύνη καταστηματάρχη που επιτρέπει τις μπαλοτιές. Υποχρεούται, είπε, να το καταγγείλλει αλλιώς αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης, χρηματική ποινή και διοικητική κύρωση σφράγισης του καταστήματός του ως και απώλεια της άδειας λειτουργίας.

Για την κοινωνική πίεση για συμμόρφωση με παραβατική συμπεριφορά ανακοίνωσε ποινή φυλάκισης ως 2 ετών και χρηματική ποινή 1000 ως 30.000 ευρώ.

Για τα όπλα σε γάμους βαφτίσεις, κηδείες και κοινωνικές εκδηλώσεις σημείωσε ότι ως και σήμερα αποτελεί κακούργημα η οπλοκατοχή και οπλοφορία πυροβόλου όπλου σε δημόσιους χώρους με προβλεπόμενη ποινή κάθειρξης ως 8 έτη. Τώρα, ανακοίνωσε, διεύρυνση του χώρου και επιβολή και χρηματικής ποινής σε περίπτωση που φέρει πυροβόλο όπλο ή μαχαίρια και σε εκδηλώσεις, εμποροπανηγύρεις, δικαστικά καταστήματα κ.ά.

Οικειοθελής Αφοπλισμός

«Μένει ατιμώρητος για το αδίκημα της παράνομης οπλοκατοχής, όποιος παραδώσει τον οπλισμό του εντός 4 μηνών από τη δημοσίευση του νόμου» -ανακοίνωσε ο Υπουργός τονίζοντας ότι θα απαλλαχθούν από τις βαριές ποινές που θα αντιμετωπίζουν, ενόψει και των επιχειρήσεων που γίνονται και θα εξακολουθήσουν να γίνουν.

Ο κ.Χρυσοχοΐδης υπογράμμισε την εντατικοποίηση των μηχανισμών επιτήρησης κι ελέγχου στα σημεία εισόδου της χώρας για τον εντοπισμό της διακίνησης των πυροβόλων όπλων, με έμφαση στα λιμάνια. Επίσης στο "μικροσκόπιο" της ΕΛ.ΑΣ. μπαίνουν τα σκοπευτήρια και οι Σύλλογοι, προς αποτροπή διαρροών.

Δείτε εδώ όλες τις κυβερνητικές παρεμβάσεις.

Χρυσοχοΐδης: «Η θέληση να αλλάξουμε τα πράγματα συνοδεύεται και από πράξεις»

Όπως τόνισε αναλυτικά ο κ.Υπουργός:

«Όπως είχα πει πριν λίγες μέρες, όταν ξαναήρθα στην Κρήτη, αυτή δεν είναι μια επίσκεψη ούτε ευκαιριακή ούτε κατόπιν εορτής.

Είμαι εδώ για να δώσω ένα σαφές μήνυμα. Για να δώσω το μήνυμα ότι η θέληση να αλλάξουμε τα πράγματα συνοδεύεται και από πράξεις. Πρέπει λοιπόν να πούμε ξανά ότι δεν θα αφήσουμε να κάνουν κουμάντο στο νησί οι τοπικές μαφίες και οι νταήδες. Ότι δεν θα επιτρέψουμε να αμαυρώσουν αυτόν τον τόπο η παραβατικότητα και η βία. Πρέπει επίσης να πούμε ότι η μεγάλη πλειοψηφία, και εδώ στην Κρήτη και σε όλη τη χώρα, θέλει να ζήσει τη ζωή της ειρηνικά. Με νομιμότητα και ασφάλεια. Και πρέπει να δείξουμε ότι τα εννοούμε όλα αυτά, με συγκεκριμένες πράξεις. Γιατί μόνο όταν υπάρχει συνέπεια στα λόγια και στις πράξεις μας γεννιέται μια σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στον πολίτη και το Κράτος.

Είναι συγκεκριμένες πράξεις η ενίσχυση και η αναβάθμιση της παρουσίας της ΔΑΟΕ, του λεγόμενου «ελληνικού FBI», στην Κρήτη.

Είναι συγκεκριμένες πράξεις οι παρεμβάσεις που ανακοινώνουμε σήμερα για την αυστηροποίηση της νομοθεσίας για την οπλοκατοχή, εξειδικεύοντας τη δέσμευση του Πρωθυπουργού και εκφράζοντας τη συλλογική βούληση της Κυβέρνησης. Πάνω απ’ όλα όμως, πιστεύω ότι εκφράζουμε τη βούληση του ελληνικού λαού και της τεράστιας πλειοψηφίας του, που τάσσεται σαφώς εναντίον της παράνομης και ανεξέλεγκτης οπλοκατοχής.

Αυτό που διαπίστωσα, και εδώ στην Κρήτη και από τα μηνύματα που παίρνουμε από όλη τη χώρα με αφορμή τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα, είναι πως η κοινωνία είναι πιο ώριμη απ’ ό,τι πιστεύουν μερικοί.

Η κοινωνία ξέρει καλά ότι, τα όπλα δεν ούτε παιχνίδι ούτε δύναμη ούτε σύμβολο υπεροχής και ανδρισμού.

Η κοινωνία ξέρει ότι όπλα οφείλουν να φέρουν εκείνοι που έχουμε επιφορτίσει για τον ρόλο αυτόν και που έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση. Όχι όποιος θέλει και όπως θέλει. Γιατί αν το επιτρέψουμε αυτό, θα επικρατήσει ο Νόμος του ισχυρότερου σε βάρος του πιο αδύναμου. Ο Νόμος των ελάχιστων σε βάρος των πολλών. Ε, λοιπόν, αυτό δεν θα το επιτρέψουμε. Γι’ αυτό είμαι σήμερα εδώ, και θα είμαι όσες φορές ακόμα χρειαστεί.

Είμαστε οργανωμένη κοινωνία και συντεταγμένη Πολιτεία. Με κανόνες που οφείλουν να σέβονται όλοι, χωρίς καμία εξαίρεση. Και με τη θέληση και την υποστήριξη των πολιτών θα γίνουμε μια καλύτερη κοινωνία. Το αξίζουμε. Το αξίζουν οι γενιές που έρχονται και θα έχουν το προνόμιο να ζήσουν και να δημιουργήσουν σ’ αυτό τον υπέροχο τόπο, στην Κρήτη».

Στη συνέχεια ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη παρουσίασε αναλυτικά τα μέτρα και τις πρωτοβουλίες για την επιχειρησιακή ανασυγκρότηση των Υπηρεσιών της Κρήτης, τις νέες επιχειρησιακές στρατηγικές και την ενίσχυση των δυνάμεων στην Κρήτη με μόνιμο προσωπικό που φθάνει τους 190 αστυνομικούς, ενώ, παράλληλα, εξειδίκευσε όλες τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που ως κύριο στόχο έχουν την αντιμετώπιση της παράνομης οπλοκατοχής, οπλοφορίας και διακίνησης όπλων.