Η αινιγματική στάση του Τσίπρα και η ομιλία που θα προκαλέσει πονοκέφαλο τον Σεπτέμβριο

Με δυναμικές πλέον παρεμβάσεις έχει αποφασίσει ο Αλέξης Τσίπρας να δίνει το παρών προκαλώντας αναταραχή σε κυβέρνηση αλλά και αντιπολίτευση. Ο πρώην πρωθυπουργός με τη συνέντευξή του στη Le Monde, πριν από μερικές ημέρες, εξακολουθεί να ταράζει τα νερά καθώς από τους νοσταλγικούς τόνους μέσα από τη φράση «μου έχει λείψει η επαφή με τους ψηφοφόρους» εκπέμπονται και μηνύματα καθαρά πολιτικά που τον φέρνουν και πάλι στο προσκήνιο.

Ο κ.Τσίπρας επέλεξε χθες αργά το απόγευμα με ανάρτηση του στα σοσιαλ μίντια, με αναφορές στην συνέντευξή του, να απαντήσει στον κυβερνητικό εκπρόσωπο και να δείξει πως είναι στην πρώτη γραμμή. Με ανασκόπηση των δικών του πεπραγμένων για την οικονομία και το χρέος, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επιτέθηκε ευθέως στην κυβέρνηση ξεκαθαρίζοντας πως θα είναι ενεργός και θα υπερασπίζεται τη θητεία του ως πρωθυπουργός.

Μυστήριο η επιστροφή Τσίπρα

Η επιστροφή ή όχι του Αλέξη Τσίπρα με έναν πιο δυναμικό ρόλο είναι κάτι που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει. Άλλωστε οπως αναφέρουν άνθρωποι που τον ξέρουν δεν είναι μια εύκολη απόφαση και σίγουρα θα παίξουν ρόλο τα γεγονότα και οι συνθήκες μέχρι και τις εκλογές.

Εντούτοις, όπως όλα δείχνουν, υπάρχει ένας καθαρός διάδρομος μέχρι το τέλος του έτους για τον πρώην πρωθυπουργό όπου προτεραιότητα έχει η έκδοση του βιβλίου του για την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως δεν θα λείπουν και οι παρεμβάσεις του που θα προκαλούν «πονοκέφαλο» όχι μόνο στο Μέγαρο Μαξίμου αλλά και στη Χαριλάου Τρικούπη και την Κουμουνδούρου.

Διαβάστε ακόμα: ΔΕΘ: Σκληρή αντεπίθεση από την κυβέρνηση στα «πυρά» της αντιπολίτευσης - Η στόχευση των μέτρων

Άλλωστε τον Σεπτέμβριο εκτός από τις ομιλίες του πρωθυπουργού, του Νίκου Ανδρουλάκη και του Σωκράτη Φάμελλου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τα βλέμματα θα στραφούν και προς τον Αλέξη Τσίπρα που θα πραγματοποιήσει ομιλία στο πλαίσιο του Economist στη συμπρωτεύουσα.

Επομένως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην επαφή του με τους παραγωγικούς φορείς και τους πολίτες στη ΔΕΘ θα πρέπει να αντικρούσει εκτός από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη και το οικονομικό σχέδιο που θα έχει παρουσιάσει ο κ.Τσίπρας. Μάλιστα δεν είναι λίγοι εκείνοι που περιμένουν από τον πρώην πρωθυπουργό να κάνει μια «αρχηγική» εμφάνιση όσον αφορά τα κρίσιμα οικονομικά ζητήματα, με έναν τρόπο που να θυμίζει ότι είναι εκείνος το αντίπαλο δέος του πρωθυπουργού.

Έτσι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πρέπει να ζυγίσει τα όσα έχει ακούσει αλλά και να στηρίξει την θέση του ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το περιβάλλον βέβαια που διαμορφώνεται θα είναι κυρίως δύσκολο για τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ καθώς ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μπορεί να επιτεθεί ευθέως στον Αλέξη Τσίπρα και να απαντήσει στα όσα πει.

Η θέση Φάμελλου

Ο Σωκράτης Φάμελλος δεν έχει αυτή την «πολυτέλεια» μιας και ο κ.Τσίπρας είναι βουλευτής του κόμματος και πρώην προεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και πέραν της φημολογίας για δημιουργία νέου κόμματος δεν υπάρχει κάποια κίνηση που να δικαιολογεί την οποιαδήποτε αντίδραση. Άλλωστε ο κ.Φάμελλος έχει αποφύγει να σχολιάσει τα οποιαδήποτε σενάρια για τις κινήσεις Τσίπρα και δείχνει πως παραμένει στο πλευρό του, ενώ είναι πολύ πιθανό προτάσεις που θα ανακοινώσει ο πρώην πρωθυπουργός να ενσωματωθούν και στην ομιλία Φάμελλου στη ΔΕΘ.

Βέβαια στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου τα πράγματα θα είναι λίγο πιο δύσκολα διότι θα κληθεί ο Σωκράτης Φάμελλος να απαντήσει και σε ερωτήματα που αφορούν τον Αλέξη Τσίπρα ειδικά μετά και την ομιλία του κ.Τσίπρα στο συνέδριο.