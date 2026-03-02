Η Αθήνα σε διπλωματικό συναγερμό για τη Μέση Ανατολή: Φόβοι για ναυτιλία, ασφάλεια και οικονομικό σοκ

Η διπλωματική, γεωπολιτική και σε επίπεδο ασφαλείας διάσταση του πολέμου στο Ιράν βρίσκεται στο μικροσκόπιο της ελληνικής κυβέρνησης, που παρακολουθεί τις εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή με ανησυχία και αξιολογεί διεξοδικά όλες τις πιθανές επιπτώσεις από τη νέα ανάφλεξη στην περιοχή.

Τα δεδομένα τέθηκαν ήδη επί τάπητος στο ΚΥΣΕΑ του περασμένου Σαββάτου, ενώ Μέγαρο Μαξίμου, Υπουργείο Εξωτερικών, Άμυνας, Ναυτιλίας, Οικονομικών και Ενέργειας είναι σε ανοιχτή γραμμή και διαρκή επαφή με συμμάχους και εταίρους καθώς το τοπίο είναι απολύτως ρευστό και επιδιώκεται ο μέγιστος δυνατός συντονισμός.

«Η Ελλάδα στέκεται με ψυχραιμία, ως δύναμη σταθερότητας και υπευθυνότητας στην περιοχή», σημείωσε στη χθεσινή του ανάρτηση ο Πρωθυπουργός, επισημαίνοντας την ανάγκη να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση και θέτοντας ως προτεραιότητα την προστασία των αμάχων και τον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου.

«Σταθερός μας στόχος παραμένει η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και η διατήρηση της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό προϋποθέτει τον αποτελεσματικό έλεγχο του πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος του Ιράν, ώστε να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου», τόνισε.

Διαβάστε ακόμα: Οι ΗΠΑ, το Ιράν και η ασφάλεια στον Περσικό Κόλπο: Πώς ο πόλεμος μπορεί να «γκρεμίσει» τις ισορροπίες

Ο ίδιος είχε χθες τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρίγκιπα Διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας για τις τελευταίες εξελίξεις, ενώ το Σάββατο είχε συνομιλήσει με τον Πρόεδρο της Κύπρου, τον Εμίρη του Κατάρ και τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Αντίστοιχο μπαράζ επαφών είχε και ο Υπουργός Εξωτερικών.

Στο επίκεντρο του κυβερνητικού επιτελείου βρίσκονται οι επιπτώσεις που μπορεί να υπάρξουν στη ναυτιλία και τον διεθνή εφοδιασμό από ένα παρατεταμένο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ. Περίπου 100 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, 450 δεξαμενόπλοια και πλοία μεταφοράς φυσικού αερίου, καθώς και 200 πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου έπλεαν εντός του Στενού του Ορμούζ πριν σταματήσει η διέλευση.

Ενώ οι ασφαλιστικές εταιρίες δηλώνουν έτοιμες για ακυρώσεις συμβολαίων και αύξηση των ασφαλίστρων κινδύνου. Εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο είναι και 10 δεξαμενόπλοια ελληνικής σημαίας με 85 Έλληνες ναυτικούς. Το Υπουργείο Ναυτιλίας βρίσκεται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την ασφάλειά τους.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων είναι σε διαρκή επικοινωνία με τις εταιρείες που διαθέτουν ελληνικά πλοία στην περιοχή, παρέχει οδηγίες και συστάσεις και ενημερώνει τη ναυτιλιακή κοινότητα για τις εξελίξεις.

Παράλληλα, το οικονομικό επιτελείο εστιάζει στον πιθανό αντίκτυπο που μπορεί να έχουν οι εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία και κατ’ επέκταση στην ελληνική.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, ένας παρατεταμένος περιορισμός της ναυσιπλοΐας ενέχει τον κίνδυνο πρόκλησης ενός σοκ στην προσφορά με σοβαρές συνέπειες στις τιμές διεθνώς, καθώς από τα Στενά του Ορμούζ διακινείται περίπου το 20% πετρελαίου και LNG.

Ήδη εξάλλου υπάρχουν εκτιμήσεις για 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ επιβεβαίωση των απαισιόδοξων σεναρίων θα επηρεάσει και τον πληθωρισμό. Κομβική είναι και η σημερινή μέρα, όπου θα φανεί η αντίδραση των αγορών.

Διαβάστε ακόμα: Ο Μιχάηλ Μπαλόπουλος, τα σάπια κρέατα και το σκάνδαλο διαφθοράς που εξέθεσε τη χούντα

Προβληματισμός υπάρχει επίσης για το ενδεχόμενο αύξησης των μεταναστευτικών ροών σε μία δεύτερη φάση, ενώ σε επίπεδο ασφαλείας λαμβάνονται αυξημένα μέτρα σε πιθανούς στόχους αμερικανικού και ισραηλινού ενδιαφέροντος σε όλη τη χώρα.

Σε «συναγερμό» βρίσκονται ιδίως τα Υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης συμμετείχε χθες στο έκτακτο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε, το οποίο εξέπεμψε μήνυμα μέγιστης αυτοσυγκράτησης.

Ο ίδιος έδωσε έμφαση στο δίπτυχο «αποκλιμάκωση και διπλωματία» και τόνισε την ανάγκη για:

-ουσιαστικό έλεγχο του πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος του Ιράν

-ασφαλείς επαναπατρισμούς

-θαλάσσια ασφάλεια

-σεβασμό του Διεθνούς Δικαίους και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

-αλληλεγγύη στους συμμάχους του Κόλπου

-έλεγχο στη διακίνηση ψευδών πληροφοριών.

Ο Νίκος Δένδιας συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, στην οποία έγινε στάθμιση των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και υπογραμμίστηκε πως έχουν τεθεί σε εφαρμογή όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται.

Βασικό μέλημα της κυβέρνησης είναι η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών σε χώρες της Μέσης Ανατολής που πλήττονται από τα αντίποινα του Ιράν.

Εξ ού και ενεργοποιήθηκε από την πρώτη στιγμή η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων και τηλεφωνικές γραμμές έκτακτης ανάγκης. Χθες έγινε τηλεδιάσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών με τους επικεφαλής των Πρεσβειών και Προξενείων της Ελλάδας στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή, αναφορικά με τα ζητήματα της ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών, τη διαμονή τους και τη διαχείριση των αιτημάτων επαναπατρισμού, τα οποία υποβάλλονται μέσω σχετικής πλατφόρμας.

Ο κ. Γεραπετρίτης έδωσε οδηγίες για την άμεση και ασφαλή επιστροφή όσων πολιτών το επιθυμούν μόλις αποκατασταθεί η εναέρια κυκλοφορία και κάλεσε τις διπλωματικές αποστολές να είναι σε πλήρη επαγρύπνηση και σε διαρκή επικοινωνία με τους Έλληνες της περιοχής.

