Οι ΗΠΑ, το Ιράν και η ασφάλεια στον Περσικό Κόλπο: Πώς ο πόλεμος μπορεί να «γκρεμίσει» τις ισορροπίες

Ο πόλεμος που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά του Ιράν ξεκίνησε μόλις πριν από μία ημέρα, αλλά έχει γίνει ήδη σαφές ότι θα έχει βαθιές επιπτώσεις στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα στον Περσικό Κόλπο.

Οι βομβαρδισμοί του Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν προκαλέσει το θάνατο πολλών υψηλόβαθμων αξιωματούχων, καθώς και του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, με την Τεχεράνη να αντιδρά επιτιθέμενη όχι μόνο στο Ισραήλ, αλλά και σε διάφορες χώρες της περιοχής.

Διαβάστε ακόμα: Από τη θεοκρατία στην εθνικιστική επιβίωση: Το μέλλον του Ιράν μετά την εξόντωση του Χαμενεΐ

Η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και το Ομάν δέχθηκαν πλήγματα από πυραύλους ή drones του Ιράν, παρόλο που καμία από αυτές τις χώρες δεν είχε εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον του Ιράν από το έδαφός της.

Διάφορες τοποθεσίες σε αυτές τις χώρες αποτέλεσαν στόχο, συμπεριλαμβανομένων αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων, αεροδρομίων, λιμανιών, ακόμα και εμπορικών περιοχών.

Εάν η σύγκρουση συνεχιστεί, θα μπορούσε να αποτελέσει πραγματικό σημείο καμπής για τον Κόλπο, αναδιαμορφώνοντας τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη αντιλαμβάνονται την ασφάλεια, τις συμμαχίες, ακόμα και το μακροπρόθεσμο οικονομικό τους μέλλον.

Η σταθερότητα στον Κόλπο και το ενδεχόμενο παρατεταμένου πολέμου

Για χρόνια, η σταθερότητα στον Κόλπο βασιζόταν σε μια σειρά γνωστών παραδοχών: οι ΗΠΑ παρέμεναν ο κυρίαρχος εγγυητής της ασφάλειας, η αντιπαλότητα με το Ιράν ήταν ελεγχόμενη, περιορισμένη και κάτω από το όριο της πλήρους σύγκρουσης και το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου (GCC) – παρά τις διαφωνίες του – παρείχε επαρκή συντονισμό για να αποτρέψει την πλήρη αποσύνθεση της περιφερειακής πολιτικής.

Μια παρατεταμένη σύγκρουση που θα εμπλέκει τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και το Ιράν θα έθετε σε δοκιμασία όλα αυτά ταυτόχρονα. Θα ωθούσε τις πρωτεύουσες του Κόλπου να επανεξετάσουν όχι μόνο τον αμυντικό τους σχεδιασμό, αλλά και τη βαθύτερη λογική της περιφερειακής τους στρατηγικής.

Τα τελευταία χρόνια, η διπλωματία του Κόλπου είχε ήδη αρχίσει να αλλάζει – προσεκτικά, αθόρυβα και με μια ισχυρή προτίμηση στην αντιστάθμιση κινδύνου παρά στην επιλογή πλευρών.

Το «ξεπάγωμα» των σχέσεων μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ιράν με μεσολαβητή την Κίνα το 2023, οι ρεαλιστικές επαφές των ΗΑΕ με την Τεχεράνη και ο σταθερός διαμεσολαβητικός ρόλος του Ομάν υποδηλώνουν όλα την ίδια ιδέα: η σταθερότητα απαιτεί διάλογο, ακόμ; και όταν η δυσπιστία είναι βαθιά.

Το Κατάρ έχει επίσης κρατήσει τις πόρτες ανοιχτές, στοιχηματίζοντας στη διπλωματία και την αποκλιμάκωση ως τρόπο μείωσης του κινδύνου.

Ωστόσο, ένας παρατεταμένος πόλεμος θα έκανε πολύ πιο δύσκολη τη διατήρηση αυτής της ισορροπίας. Η πίεση από την Ουάσιγκτον θα αυξανόταν για να δείξει σαφέστερη ευθυγράμμιση. Η εγχώρια κοινή γνώμη θα απαιτούσε πιο σταθερές απαντήσεις σχετικά με το πού βρίσκονται πραγματικά τα εθνικά συμφέροντα. Η περιφερειακή πόλωση θα εντεινόταν.

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η στρατηγική αμφισημία παύει να φαίνεται ως έξυπνη ευελιξία και αρχίζει να φαίνεται ως ευπάθεια, επειδή όλοι θέλουν να διαλέξεις πλευρά.

Το Στενό του Ορμούζ και οι οικονομικές επιπτώσεις

Οι οικονομικές επιπτώσεις θα μπορούσαν να είναι εξίσου σημαντικές. Οποιοσδήποτε παρατεταμένος σύγκρουση με το Ιράν θα φέρει αμέσως τα θαλάσσια στενά στο επίκεντρο της παγκόσμιας προσοχής, ειδικά το Στενό του Ορμούζ, μία από τις πιο ευαίσθητες αρτηρίες της παγκόσμιας οικονομίας.

Ακόμα και περιορισμένες διαταραχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν απότομες αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας, υψηλότερα κόστη ασφάλισης και μεταφοράς, και ανανεωμένη ανησυχία των επενδυτών.

Διαβάστε ακόμα: Όλα στον «αέρα»: Τι διακυβεύεται για τις τιμές πετρελαίου διεθνώς καθώς ο Τραμπ επιτίθεται στο Ιράν

Ναι, οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να αυξήσουν τα έσοδα βραχυπρόθεσμα, αλλά η παρατεταμένη αστάθεια έχει διαφορετικό κόστος.

Θα μπορούσε να αποτρέψει το μακροπρόθεσμο κεφάλαιο, να περιπλέξει τη χρηματοδότηση μεγαλεπήβολων έργων και να αυξήσει το κόστος δανεισμού, ακριβώς τη στιγμή που πολλά κράτη του Κόλπου προσπαθούν να επιταχύνουν τη διαφοροποίηση.

Υπάρχει επίσης ένας μακροπρόθεσμος στρατηγικός κίνδυνος. Οι μεγάλοι καταναλωτές, ειδικά στην Ασία, μπορεί να αποφασίσουν ότι η επαναλαμβανόμενη αστάθεια είναι επαρκής λόγος για να επιταχύνουν τη διαφοροποίηση από τους ενεργειακούς πόρους του Κόλπου.

Με την πάροδο του χρόνου, αυτό θα μείωνε σιωπηλά την επιρροή της περιοχής, ακόμη και αν παραμείνει σημαντικός προμηθευτής ενέργειας.

Εντός του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, ο πόλεμος θα μπορούσε είτε να φέρει τα κράτη πιο κοντά είτε να εκθέσει τις ρωγμές. Το μπλοκ πάντα κινούνταν μεταξύ ενότητας και αντιπαλότητας, και μια κρίση δεν οδηγεί αυτόματα σε συνοχή. Τα διάφορα μέλη έχουν διαφορετικές αντιλήψεις για τις απειλές και διαφορετικά επίπεδα άνεσης με τον κίνδυνο.

Το Ομάν και το Κατάρ έχουν παραδοσιακά εκτιμήσει τη διαμεσολάβηση και τα κανάλια επικοινωνίας με την Τεχεράνη. Η Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ έχουν κλίνει περισσότερο προς την αποτροπή, ακόμη και αν και τα δύο έχουν επενδύσει πρόσφατα στην αποκλιμάκωση. Το Κουβέιτ τείνει να ισορροπεί προσεκτικά και να αποφεύγει τις σκληρές θέσεις.

Εάν η σύγκρουση κλιμακωθεί απρόβλεπτα, αυτές οι διαφορές θα μπορούσαν να επανεμφανιστούν και να δυσχεράνουν τον συντονισμό. Ωστόσο, είναι επίσης πιθανό το αντίθετο αποτέλεσμα. Η κρίση θα μπορούσε να οδηγήσει σε βαθύτερη συνεργασία στον τομέα της αντιπυραυλικής άμυνας, της ανταλλαγής πληροφοριών και της θαλάσσιας ασφάλειας.

Η κατεύθυνση που θα ακολουθήσει το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου θα εξαρτηθεί λιγότερο από την εξωτερική πίεση και περισσότερο από το αν τα κράτη μέλη θα θεωρήσουν ότι αυτή είναι μια στιγμή ανταγωνισμού ή μια στιγμή σύσφιξης των σχέσεων.

Σε ευρύτερο πλαίσιο, ένας παρατεταμένος πόλεμος θα επιταχύνει επίσης μεγαλύτερες γεωπολιτικές ανακατατάξεις. Η Κίνα και η Ρωσία δεν θα παραμείνουν παθητικές.

Το Πεκίνο, που έχει επενδύσει σημαντικά στις ροές ενέργειας του Κόλπου και στην περιφερειακή συνδεσιμότητα, ενδέχεται να επεκτείνει τη διπλωματική του παρουσία και να παρουσιαστεί ως σταθεροποιητικός μεσολαβητής. Η Μόσχα θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί την αναταραχή για να αυξήσει τις πωλήσεις όπλων και να αξιοποιήσει τις περιφερειακές διαιρέσεις.

Οι ΗΠΑ, το Ιράν και η περίπλοκη θέση για τα κράτη του Κόλπου

Εν τω μεταξύ, εάν η στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ ενταθεί, αλλά το πολιτικό περιθώριο της Ουάσιγκτον περιοριστεί, τα κράτη του Κόλπου ενδέχεται να βρεθούν σε μια περίπλοκη θέση – πιο εξαρτημένα από την αμερικανική υποστήριξη στον τομέα της ασφάλειας, αλλά και πιο επιφυλακτικά όσον αφορά την εξάρτηση από έναν μόνο προστάτη.

Αυτή η δυναμική θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα νέο μοντέλο, κάτι σαν μια υπό όρους ευθυγράμμιση, όπου οι πρωτεύουσες του Κόλπου θα συνεργάζονται στρατιωτικά με τις ΗΠΑ, αλλά θα διευρύνουν τις οικονομικές και διπλωματικές τους επιλογές για να αποφύγουν την υπερβολική εξάρτηση.

Η βαθύτερη αλλαγή, ωστόσο, μπορεί να μην είναι στρατιωτική ή οικονομική. Μπορεί να είναι πολιτισμική, από στρατηγική άποψη. Τα κράτη του Κόλπου έχουν περάσει δεκαετίες δίνοντας προτεραιότητα στη σταθερότητα, τον εκσυγχρονισμό και τις προσεκτικές γεωπολιτικές κινήσεις.

Ένας παρατεταμένος περιφερειακός πόλεμος θα μπορούσε να διαταράξει αυτό το μοντέλο. Θα μπορούσε να επιβάλει οδυνηρές συμβιβαστικές λύσεις μεταξύ των αναγκών ασφάλειας και των αναπτυξιακών φιλοδοξιών, μεταξύ της διπλωματικής ευελιξίας και της πειθαρχίας της συμμαχίας, μεταξύ της επιθυμίας να αποφευχθεί η κλιμάκωση και της πραγματικότητας του να ζεις δίπλα σε αυτήν.

Γι' αυτό το λόγο ο Κόλπος αισθάνεται τώρα ότι βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Θα μπορούσε να γίνει το μέτωπο μιας παρατεταμένης, επηρεασμένης από τις μεγάλες δυνάμεις αντιπαράθεσης – ή θα μπορούσε να αξιοποιήσει το διπλωματικό κεφάλαιο που έχει δημιουργήσει για να πιέσει για αποκλιμάκωση, ενισχύοντας παράλληλα την αμυντική του ανθεκτικότητα.

Σε κάθε περίπτωση, το αποτέλεσμα δεν θα διαμορφώσει μόνο τη σκέψη του Κόλπου σε θέματα ασφάλειας. Θα μπορούσε να επηρεάσει ολόκληρη την πολιτική αρχιτεκτονική της περιοχής για τα επόμενα χρόνια, ίσως και δεκαετίες.