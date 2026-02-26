Κωνσταντοπούλου για υποκλοπές: «Το σκάνδαλο αποτελεί μείζον κακούργημα - Θα το πάμε μέχρι τέλους»

Στην υπόθεση των υποκλοπών αναφέρθηκε στην ομιλία της στη Βουλή, η Zωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, με αφορμή την σημερινή απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

Όπως είπε, η κ. Κωνσταντοπούλου, το δικαστήριο έκρινε «ένοχους τέσσερεις κατηγορουμένους, οι οποίοι συνδέονται με την κυβέρνησή σας. Συνδέονται με την κυβέρνησή σας στελέχη των εταιρειών Intellexa και Krikel για την υπόθεση των υποκλοπών» και πρόσθεσε:

«Τους έκρινε ένοχους για τα πλημμελήματα-γιατί οι ελεγχόμενοι από εσάς Εισαγγελείς, η κ. Αδειλίνη και ο κ. Ζήσης, φρόντισαν να μην έχει ακόμη ελεγχθεί κανείς για κακουργήματα. Θα γίνει και αυτό! Θα γίνει και αυτό και θα είναι μέρα μεσημέρι, εμείς θα είμαστε εδώ, εσείς δεν ξέρω αν θα είστε εδώ. Ξέρω πού θα είναι κάποιοι από εσάς!»

Η ίδια συνέχισε λέγοντας: «Άπαντες πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι για τρία πλημμελήματα: 1) Αθέμιτη επέμβαση σε σύστημα αξιολόγησης τετελεσμένη και κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή για πέντε (5) παθόντες και σε απόπειρα για ογδόντα δύο (82) παθόντες. 2) Επέμβαση σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για πέντε (5) παθόντες και σε απόπειρα για ογδόντα δύο (82) παθόντες. 3) Παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών».

Σύμφωνα με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας επίσης το δικαστήριο «επέβαλε ποινή τρομακτική, 126 έτη και 8 μήνες, από τα οποία εκτιτέα τα 8 έτη, κανονική έκτιση, αλλά έδωσε ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση, τους αρνήθηκε το ελαφρυντικό, λέγοντας μάλιστα ότι η ίδια εταιρεία συνέχισε τη δράση της και το 2023 και το 2024, παρά την αποκάλυψη, και αυτό είναι κάτι που δεν έχει διερευνηθεί».

Η κ. Κωνσταντοπούλου τόνισε ότι αισθάνεται «μεγάλη ανακούφιση και δικαίωση, γιατί μέχρι τέλους επιμείναμε ότι αυτό το σκάνδαλο αποτελεί μείζον κακούργημα και μέχρι τέλους θα το πάμε».

Παράλληλα, απηύθυνε κάλεσμα στα υπόλοιπα κόμματα, λέγοντας «ελπίζω, κύριοι, αυτά τα θέματα, στα οποία δεν μας χωρίζει τίποτα, να τα πάμε μέχρι τέλους μαζί, γιατί αυτό οφείλουμε στη Δημοκρατία».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, δήλωσε ότι «αυτή η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για να διαποτίσει τους πολίτες με απόγνωση, ότι “θα κυβερνάει ο Μητσοτάκης για πάντα”. Δεν θα κυβερνάει για πάντα, τελειώνουν οι μέρες του πολύ σύντομα».

Τέλος, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «έχει δαπανήσει πολύ δημόσιο χρήμα σε αγορασμένες, προπαγανδιστικές μεθόδους και μεθοδεύσεις».