Η Ελβετία προτείνει Γενεύη για τη συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι

Η Ελβετία προτείνει τη Γενεύη ως ουδέτερο έδαφος για ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Παρά το ισχύον ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο κατά του Πούτιν, η Βέρνη δηλώνει πρόθυμη να φιλοξενήσει τις συνομιλίες, εφόσον αυτές έχουν αποκλειστικό στόχο την επίτευξη ειρήνης.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ελβετίας, Ιγκνάσιο Κασίς, τόνισε ότι η Γενεύη, ως ευρωπαϊκή έδρα των Ηνωμένων Εθνών, αποτελεί φυσικό σημείο συνάντησης για διεθνή διάλογο.

Η πρόταση ενισχύεται και από τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ανέφερε τη Γενεύη ως πιθανό τόπο συνάντησης μετά από συνομιλίες με ηγέτες όπως ο Ζελένσκι και ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η ελβετική κυβέρνηση, πιστή στην παράδοση της ουδετερότητας, εξετάζει την πιθανότητα να παρακάμψει το νομικό πλαίσιο εκτέλεσης του εντάλματος, εφόσον η παρουσία του Πούτιν εξυπηρετεί αποκλειστικά την ειρηνευτική διαδικασία.

Πηγή: ΕΡΤ