Η επένδυση στην πόλωση, τα σενάρια για ανατροπή του Σαββίδη και το πακέτο του Σημίτη το 2003

Το πρώτο ραντεβού της σημερινής μέρας κατά την άνοδο του Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη θα είναι με τους βουλευτές της ΝΔ στην Α' και στη Β' Θεσσαλονίκης. Ήδη, προχθές έγινε μια ευρεία σύσκεψη στη Διοικούσα της πόλης και τη Δευτέρα ξεκινούν περιοδείες με κομματικά κλιμάκια ανά τη Βόρεια Ελλάδα. Πάντως, ο Μητσοτάκης θέλει να ακούσει τα προβλήματα που καταγράφονται, καθώς στις περιφέρειες της Θεσσαλονίκης υπάρχει σημαντικό πρόβλημα. Επίσης, στους νομούς της Θεσσαλονίκης κάνουν ζημιά και τα κόμματα στα δεξιά της ΝΔ (Βελόπουλος, Λατινοπούλου, ΝΙΚΗ), ενώ τα πράγματα είναι χειρότερα όταν βγαίνεις εκτός κέντρου.

Στοχευμένες περιοδείες

Μιας και λέμε για τη Θεσσαλονίκη, να σας πω ότι από τα γαλάζια κλιμάκια που ξεκινούν περιοδείες θα πάνε βαριά ονόματα στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου, γυρίζοντας τους δήμους της πόλης. Ειδική έμφαση θα δοθεί στη Θεσσαλονίκη, όπου 4 και 5 Σεπτεμβρίου θα περιοδεύσουν κλιμάκια με τον Άδωνι Γεωργιάδη, τον Κυριάκο Πιερρακάκη, τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη και τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Άμυνας Αντώνη Οικονόμου στην Α' Θεσσαλονίκης και με τον Νίκο Δένδια, τον Γιώργο Κώτσηρα και τον γενικό γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο στη Β' Θεσσαλονίκης. Για τις μέρες πριν τη ΔΕΘ έχουν προγραμματιστεί και δύο κομματικές εκδηλώσεις της ΝΔ με υπουργούς.

Επένδυση στην πόλωση

Αν κάτι έγινε χθες ξεκάθαρο είναι πως τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και η ΝΔ θα επενδύσουν στην πόλωση. Το λέω με αφορμή τις δηλώσεις Ανδρουλάκη σε συνέντευξη του στον ΣΚΑΙ που επιτέθηκε με σφοδρότητα στον Μαρινάκη για δήλωση που δεν είχε κάνει, καθώς του είχε μεταφερθεί παραποιημένη από τον δημοσιογράφο. Αυτό εξόργισε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που ξεκίνησε ανταλλαγή ανακοινώσεων με το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Οι μπηχτές και οι επιθέσεις εκατέρωθεν έδιναν κι έπαιρναν.

Το τεστ του ΠΑΟΚ

Μιας και μιλάμε για τη ΔΕΘ, πρέπει να σας πω ότι σε πολλούς κύκλους των οπαδών του ΠΑΟΚ υπάρχει πλέον βαθιά καχυποψία για την κυβέρνηση λόγω των θερινών εξελίξεων με την προοπτική εμπλοκής του Τέλη Μυστακίδη στην υπόθεση κατασκευής του γηπέδου της Τούμπας. Στην κυβέρνηση καταλογίζεται από μεθόδευση ανατροπής του Σαββίδη έως ανοχή. Κυβερνητικές πηγές απορρίπτουν ως "βλακείες" αυτά τα σενάρια που όμως εξακολουθούν και κυκλοφορούν. Οπότε, έχει ενδιαφέρον μέχρι πότε θα μείνει ο Ιβάν Σαββίδης στην πόλη και πώς θα συμπεριφερθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης αν περάσει από το περίπτερο του ΠΑΟΚ στη ΔΕΘ.

Εντολή για επικοινωνιακό ντεμαράζ

Το Μαξίμου έχει δώσει εντολή στους υπουργούς να πολλαπλασιάσουν το μήνυμα της ΔΕΘ αρχής γενομένης από Δευτέρα, μετά δηλαδή τη Συνέντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη. Τα μέτρα που θα ανακοινωθούν θα χρειαστούν εξειδίκευση και οι αρμόδιοι υπουργοί και όχι μόνο θα πρέπει να βγουν να εξηγήσουν στον κόσμο τις κυβερνητικές παρεμβάσεις.

Το πακέτο Σημίτη και οι εκλογές

Παλιός κοινοβουλευτικός μου θύμισε χθες ότι το 2003, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Κώστας Σημίτης ανέβηκε με ένα πλουσιοπάροχο πακέτο ώστε να καταφέρει να γυρίσει το κλίμα στις δημοσκοπήσεις που τον έδειχναν να υπολείπεται του Κώστα Καραμανλή. Το πακέτο ήταν μεγάλο - ακόμη και μπόνους στους φοιτητές έδινε για την ενοικίαση σπιτιού - ωστόσο δεν κατέγραψε καμία διαφορά. Η ιστορία είναι γνωστή: τον Γενάρη του 2004 ο Κώστας Σημίτης παρέδωσε το δαχτυλίδι της διαδοχής στον Γιώργο Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ έχασε τις εκλογές. Γιατί είναι σημαντική η ιστορία; Δεν λέω πως οι καταστάσεις σήμερα είναι ίδιες. Η ΝΔ είναι μπροστά 10 μονάδες από τους αντιπάλους της. Ωστόσο οι ψηφοφόροι δεν ψηφίζουν με βάση το πακέτο παροχών της ΔΕΘ, αλλά κυρίως με βάση τις προσδοκίες που δημιουργεί η προοπτική διακυβέρνησης στους ίδιους και στις οικογένειες τους.

Κυρανάκης - Ζαχαράκη: Δύο «ανάσες ζωής» σε ΜΜΜ και σχολεία

Δύο πρωτοβουλίες που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα έργα των υπουργείων τους παρουσίασαν τις τελευταίες ημέρες ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης και η Σοφία Ζαχαράκη. Ο πρώτος, με την τοποθέτηση απινιδωτών σε μετρό, ΜΜΜ και προαιρετικά στα ταξί, στήνει – όπως είπε – ένα «δίκτυο πρόληψης και άμεσης επέμβασης» που δίνει σε κάθε πολίτη την αίσθηση ότι δεν είναι ποτέ μόνος σε μια κρίσιμη στιγμή. Η δεύτερη, ανακοινώνοντας τη διάθεση 10.000 απινιδωτών στα σχολεία, μίλησε για «χώρους ζωής» όπου τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί θα έχουν όχι μόνο προστασία αλλά και εκπαίδευση στην πρόληψη και την αλληλεγγύη. Κοινός παρονομαστής; Και οι δύο υπουργοί δείχνουν πως υπάρχουν πρωτοβουλίες που υπερβαίνουν το στενό πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Και αυτό, στον σκληρό κόσμο της πολιτικής, είναι σπάνιο – και γι’ αυτό κερδίζει εντυπώσεις.