Η επιστολή Κουτσούμπα για τις φωτογραφίες της Καισαριανής: «Nα περιέλθουν στην κατοχή της Βουλής των Ελλήνων»

Η δημοσιοποίηση των φωτογραφιών που αποτυπώνουν τις τελευταίες στιγμές των 200 εκτελεσμένων κομμουνιστών της Καισαριανής άνοιξε ένα βαθύ, σχεδόν υπαρξιακό ρήγμα στη συλλογική μνήμη.

Δεν πρόκειται απλώς για σπάνιο υλικό· πρόκειται για τεκμήρια που κουβαλούν το βάρος μιας ολόκληρης εποποιίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η επιστολή του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, προς τον Πρόεδρο της Βουλής και τους αρμόδιους υπουργούς, έρχεται να θέσει το ζήτημα εκεί όπου πραγματικά ανήκει: στο πεδίο της ιστορικής ευθύνης.

Ο Κουτσούμπας ζητά από τη Βουλή να αναλάβει άμεσα νομικές και θεσμικές πρωτοβουλίες ώστε να σταματήσει η δημοπράτηση των φωτογραφιών και να περιέλθουν στο ελληνικό Δημόσιο.

Το επιχείρημα είναι σαφές: τα ντοκουμέντα αυτά δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως εμπορεύσιμα αντικείμενα, ούτε να καταλήγουν σε ιδιωτικές συλλογές με άγνωστη τύχη. Αποτελούν πειστήρια ναζιστικών εγκλημάτων πολέμου και, ταυτόχρονα, σύμβολα της αντιστασιακής δράσης του ελληνικού λαού.

Η επιστολή αναδεικνύει και κάτι ακόμη: το αυθόρμητο, παλλαϊκό αίτημα που εκφράστηκε τις τελευταίες ημέρες από συγγενείς των εκτελεσμένων αλλά και από χιλιάδες πολίτες.

Ένα αίτημα που δεν αφορά μόνο το ΚΚΕ - αν και η ιστορική σύνδεση του Κόμματος με τους 200 είναι αναμφισβήτητη- αλλά ολόκληρη την κοινωνία. Η μνήμη της Καισαριανής δεν είναι κομματική υπόθεση· είναι εθνική.

Ο ΓΓ του ΚΚΕ προτείνει τα αρχεία, αφού περιέλθουν στη Βουλή, να αποδοθούν στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης του Δήμου Καισαριανής, στον Δήμο Χαϊδαρίου και στο ίδιο το ΚΚΕ, ώστε να είναι ανοιχτά και προσβάσιμα σε όλους. Η πρόταση αυτή δεν αφορά μόνο τη διάσωση του υλικού, αλλά και την ενεργή αξιοποίησή του: να γίνει εργαλείο γνώσης, ιστορικής συνείδησης και δημοκρατικής παιδείας.

Αναλυτικά η επιστολή:

«Προς: τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτα Κακλαμάνη

τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Θεόδωρο Λιβάνιο

την Υπουργό Πολιτισμού, κ. Λίνα Μενδώνη

Κύριε Πρόεδρε, Κυρία & Κύριε Υπουργέ,

Οι φωτογραφίες, που είδαν το φως της δημοσιότητας και αφορούν τις τελευταίες στιγμές των 200 κομμουνιστών, πριν την εκτέλεση τους από τους ναζί κατακτητές στην Καισαριανή, την Πρωτομαγιά του 1944, αποτελούν ιστορικά τεκμήρια και ντοκουμέντα ανεκτίμητης αξίας.

Αποτυπώνουν μια από τις κορυφαίες στιγμές της αντικατοχικής πάλης κι αντιστασιακής εποποιίας του λαού μας.

Συνεπώς η θέση τους δεν είναι στο εμπόριο, σε ιδιωτικές συλλογές και δημοπρασίες με αβέβαιη την κατάληξη τους, αλλά στην πατρίδα μας ως αδιάψευστος μάρτυρας των ηρωικών αγώνων και θυσιών του ελληνικού λαού.

Τις τελευταίες ημέρες, άλλωστε, γινόμαστε μάρτυρες ενός πραγματικά συγκινητικού και πρωτόγνωρου παλλαϊκού αιτήματος, το οποίο εκφράζουν και πολλοί συγγενείς, απόγονοι των εκτελεσμένων, ζητώντας να υπάρχει κάποια πρωτοβουλία, έτσι ώστε τα ιστορικά αυτά ντοκουμέντα να επιστραφούν και να αποδοθούν στον ελληνικό λαό. Το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εκτελεσμένων ήταν μέλη και στελέχη του ΚΚΕ και η θυσία τους είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του Κόμματός μας, κάνει για εμάς ακόμη μεγαλύτερη την ευθύνη να ανταποκριθούμε σε αυτό το αίτημα.

Δεδομένου ότι τα ντοκουμέντα αυτά βρίσκονται σε ηλεκτρονική δημοπρασία, θεωρούμε σημαντικό η Βουλή των Ελλήνων να προβεί σε όλες τις απαραίτητες νομικές και άλλες ενέργειες προκειμένου να σταματήσει η δημοπράτηση των συγκεκριμένων φωτογραφιών, που αποτελούν εκτός των άλλων και πειστήρια των ναζιστικών εγκλημάτων πολέμου κατά της χώρας μας, όπως επίσης και να περιελθουν αυτές στην κατοχή της Βουλής των Ελλήνων.

Στ συνέχεια και με γνώμονα την καλύτερη δυνατή αξιοποίησή τους προς όφελος της ιστορικής μνήμης και γνώσης και με τρόπο που να αρμόζει στη θυσία των εκτελεσμένων, τα συγκεκριμένα αρχεία θα πρέπει να αποδοθούν στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης του Δήμου Καισαριανής, το Δήμο Χαϊδαρίου και το ΚΚΕ, ανοιχτά και προσιτά στον λαό και τη νεολαία.

Θυμίζουμε ότι στο ιστορικό αρχείο του ΚΚΕ βρίσκονται ήδη σημειώματα, γράμματα κι άλλα προσωπικά αντικείμενα των 200 κομμουνιστών της Καισαριανής.»