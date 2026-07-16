Βολές κατά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η οποία έκανε λόγο για κυβέρνηση υποδίκων αναφορικά με την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ , εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το ΚΥΣΟΙΠ (Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής), με αφορμή την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Συγκεκριμένα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι αναδείχθηκε η πραγματική διάσταση και η πλήρης αλήθεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ κάνει λόγο για «έντιμους πολιτικούς» που «διασύρθηκαν».

«Δέκα τρεις υπουργοί και βουλευτές της ΝΔ βρέθηκαν στο στόχαστρο, οι 9 αποδεικνύονται απολύτως αθώοι και 4 ακόμη στελέχη μας θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημμελήματα. Σε τρεις υπουργούς ζήτησα να παραιτηθούν για λόγους ευθιξίας», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

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«Έντιμοι πολιτικοί που επί βδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν «κυβέρνηση υποδίκων». Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλιότητες; Αφορά και την αντιπολίτευση του τόπου μας που δεν σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας αλλά, δυστυχώς, και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που φάνηκε να εμπλέκεται στο εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό».

Αναλυτικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε τα εξής: «Με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναδεικνύεται η πραγματική διάσταση και η πλήρης αλήθεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

13 υπουργοί και βουλευτές της ΝΔ βρέθηκαν στο στόχαστρο, οι 9 αποδεικνύονται απολύτως αθώοι και 4 ακόμη στελέχη μας θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημμελήματα.

Σε τρεις υπουργούς ζήτησα να παραιτηθούν για λόγους ευθιξίας. Έντιμοι πολιτικοί που επί βδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν «κυβέρνηση υποδίκων». Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλιότητες; Αφορά και την αντιπολίτευση του τόπου μας που δεν σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας αλλά, δυστυχώς, και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που φάνηκε να εμπλέκεται στο εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό».

Μηταράκης: «Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν διαπίστωσε καμία παράνομη ή επιλήψιμη ενέργεια από μέρους μου»

Ο Νότης Μηταράκης σε δήλωσή του για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρει τα εξής:

«Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκληρώθηκε, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να μην διαπιστώνει καμία παράνομη ή επιλήψιμη ενέργεια από μέρους μου.

Εξαρχής, τήρησα απολύτως θεσμική στάση, με πλήρη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Συνεχίζω με την ίδια συνέπεια να είμαι δίπλα στους πολίτες της Χίου.

Ευχαριστώ θερμά τον δικηγόρο μου, Μιχάλη Δημητρακόπουλο, για την καθοριστική συμβολή του».

ΟΠΕΚΕΠΕ: Διώξεις σε Σκρέκα, Μπουκώρο, Σενετάκη και Παπακώστα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Νωρίτερα, η Ευρωπαική Εισαγγελία ανακοίνωσε πως ασκεί ποινικές διώξεις για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ σε τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές της ΝΔ. Πρόκειται για τους Κώστα Σκρέκα, Χρήστο Μπουκώρο, Μαξίμο Σενετάκη και Κατερίνα Παπακώστα, ενώ στο αρχείο

Ειδικότερα, σε βάρος των Κώστα Σκρέκα, Χρήστου Μπουκώρου και Μαξίμου Σενετάκη ασκήθηκαν διώξεις κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.

Για τους βουλευτές Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κώστα Τσιάρα, Νότη Μηταράκη, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλειάδη και Κώστα Καραμανλή η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο καθώς δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Συνολικά οι διώξεις αφορούν 22 πρόσωπα. Εάν κριθούν ένοχοι, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης έως και πέντε ετών και τα προβλεπόμενα ποινικά πρόστιμα που προβλέπονται από την ελληνική νομοθεσία.

«Πριν από λίγη ώρα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε την αρχειοθέτηση των υποθέσεων που αφορούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ για επτά από τους έντεκα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων είχε αρθεί η ασυλία, κατόπιν και δικού τους αιτήματος» δήλωσε μετά την νέα εξέλιξη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της προηγούμενης αρχειοθέτησης των υποθέσεων του Υφυπουργού Εξωτερικών Τάσου Χατζηβασιλείου και του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπου Αθανασίου.

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Για τους τέσσερις βουλευτές που παραπέμπονται να δικαστούν για αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος ισχύει, αυτονόητα, το τεκμήριο της αθωότητας, όπως ρητά επισημαίνει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ούτως ή άλλως η Δικαιοσύνη και μόνο θα αποφασίσει, αφού αξιολογήσει όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων και εκθέσεων που προσδιόρισαν εκ νέου τα ποσά ενδεχόμενης ζημίας.

Σε πολιτικό επίπεδο, όμως, η Αξιωματική Αντιπολίτευση, αλλά και όσοι έσπευσαν να μιλήσουν για «κυβέρνηση υποδίκων», αναλαμβάνοντας τον ρόλο του αυτόκλητου δικαστή και προδικάζοντας την ενοχή βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οφείλουν σήμερα να ζητήσουν συγγνώμη.

Ίσως, έστω και τώρα, αντιληφθούν ότι η συστηματική ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής και η προσπάθεια μετατροπής κάθε δημόσιας συζήτησης σε ένα απέραντο δικαστήριο δεν πλήττει μόνο τους πολιτικούς τους αντιπάλους. Πλήττει πρωτίστως τη Δικαιοσύνη, υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και τελικά ζημιώνει την ίδια τη Δημοκρατία» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στην Αθήνα (Ελλάδα) απήγγειλε κατηγορίες σε 22 κατηγορούμενους, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων νυν βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αρκετών πρώην υψηλόβαθμων δημόσιων αξιωματούχων και πολιτικού προσωπικού, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενο οργανωμένο σχέδιο απάτης που αφορά γεωργικά κεφάλαια. Οι κατηγορίες εναντίον επτά άλλων εν ενεργεία βουλευτών έχουν απορριφθεί.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί , η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) διεξάγει αρκετές έρευνες για ένα φερόμενο οργανωμένο σχέδιο απάτης στο οποίο εμπλέκονται δημόσιοι υπάλληλοι του Ελληνικού Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Βοηθειών Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (OPEKEPE). Στις 24 Απριλίου 2026, το Ελληνικό Κοινοβούλιο έκανε δεκτό το αίτημα του Ευρωπαίου Γενικού Εισαγγελέα για την άρση της βουλευτικής ασυλίας 11 ενεργών βουλευτών, ώστε να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να προχωρήσει στις έρευνές της για πράξεις που φέρονται να διαπράχθηκαν το 2021 και να διαπιστώσει τα γεγονότα αναζητώντας παράλληλα ενοχοποιητικά και απαλλακτικά στοιχεία.

Οι έρευνες αποκάλυψαν κοινά πρότυπα διαφθοράς στη διαχείριση των γεωργικών κονδυλίων της ΕΕ που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ). Τα στοιχεία δείχνουν, μεταξύ άλλων, παράνομες παρεμβάσεις σε διοικητικές και επιθεωρητικές διαδικασίες, αναδρομικές αλλοιώσεις δεδομένων μετά την ολοκλήρωση υποχρεωτικών ελέγχων, παράνομη παρέμβαση σε επιτόπιους ελέγχους, απόκρυψη και χειραγώγηση των ευρημάτων των επιθεωρήσεων και ψευδείς πιστοποιήσεις.

Όσον αφορά αυτές τις έρευνες, οι οποίες αφορούν πράξεις που φέρονται να διαπράχθηκαν μόνο το 2021, η Εισαγγελία απαγγέλλει τώρα κατηγορίες στον πρώην Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ για πέντε κατηγορίες κατάχρησης εμπιστοσύνης, στον πρώην Γενικό Διευθυντή Άμεσων Πληρωμών για δύο κατηγορίες κατάχρησης εμπιστοσύνης και σε δύο πρώην Περιφερειακούς Διευθυντές του ΟΠΕΚΕΠΕ για κατάχρηση εμπιστοσύνης και παράνομη διαχείριση κονδυλίων της ΕΕ. Μεταξύ των κατηγορουμένων περιλαμβάνονται και τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές: τρεις από αυτούς κατηγορούνται για υποκίνηση σε κατάχρηση εμπιστοσύνης και ένας για υποκίνηση σε παράνομη διαχείριση κονδυλίων της ΕΕ. Ένας από τους βουλευτές κατηγορείται επίσης για υποκίνηση σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης.

Στους υπόλοιπους κατηγορούμενους περιλαμβάνονται ένας υπάλληλος του πολιτικού γραφείου ενός εν ενεργεία βουλευτή, ένας συνεργάτης ενός πρώην υπουργού, ένας κτηνιατρικός υπάλληλος και αρκετοί δικαιούχοι των κονδυλίων. Οι εν λόγω κατηγορούμενοι κατηγορούνται για πλημμελήματα, όπως απάτη με επιδοτήσεις, απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης, ψευδή βεβαίωση επίσημων αρχείων, και ορισμένοι από αυτούς κατηγορούνται επίσης για τις αντίστοιχες μορφές ηθικής αυτουργίας σε ορισμένα από τα αδικήματα που διέπραξαν οι υψηλόβαθμοι δημόσιοι αξιωματούχοι.

Εάν κριθούν ένοχοι, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης έως και πέντε ετών και τα προβλεπόμενα ποινικά πρόστιμα που προβλέπονται από την ελληνική νομοθεσία.

Οι κατηγορίες εναντίον επτά άλλων εν ενεργεία βουλευτών, καθώς και δύο πρώην βουλευτών, απορρίφθηκαν λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων που να δικαιολογούν την ποινική δίωξη. Όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία εξετάστηκαν αντικειμενικά και αμερόληπτα, με ίση προσοχή στις ενοχοποιητικές και απαλλακτικές περιστάσεις.

Για τα υπόλοιπα άτομα που βρίσκονται υπό έρευνα, συμπεριλαμβανομένων τριών πρώην βουλευτών, η διαδικασία συνεχίζεται.

Άλλες έρευνες για φερόμενες πράξεις που διαπράχθηκαν σε διαφορετικά έτη βρίσκονται σε εξέλιξη. Προς το παρόν δεν θα δημοσιοποιηθούν περαιτέρω λεπτομέρειες, προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο η έκβαση των εν εξελίξει διαδικασιών.

Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα θεωρούνται αθώα μέχρι αποδείξεως του εναντίου τους ενώπιον των αρμόδιων ελληνικών δικαστηρίων.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) είναι η ανεξάρτητη εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι υπεύθυνη για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την παραπομπή στη δικαιοσύνη εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.