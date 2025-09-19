Σας έγραφα πριν από λίγες μέρες για τη σημερινή συνεδρίαση της Κ.Ο. της ΝΔ με αντικείμενο την εκλογή του Μάξιμου Χαρακόπουλου στη θέση του γραμματέα. Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν να μην μιλήσουν βουλευτές και ο χαρακτήρας της συνεδρίασης να είναι πανηγυρικός. Αυτό όμως άλλαξε και μαθαίνω ότι θα δοθεί ο λόγος σε 10-15 βουλευτές, οι οποίοι θα πουν αυτά που έχουν να πουν και μετά-επειδή είναι και Παρασκευή-έχουν να πάρουν και πτήσεις για να πάνε στις εκλογικές τους περιφέρειες, οπότε φαντάζομαι ότι θα αυτοσυγκρατηθούν κάπως.

Το κλίμα στους «γαλάζιους»

Αν θέλετε μια αίσθηση για το κλίμα μεταξύ των βουλευτών της ΝΔ, να σας πω ότι υπάρχουν δεδομένες γκρίνιες και προβληματισμοί, καθώς πολλοί δεν είναι υπουργοί, αφήστε που δεν γουστάρουν και τον τρόπο που τους συμπεριφέρονται από το Μαξίμου. Υπάρχει λοιπόν μια ομάδα βουλευτών που «ζυμώνεται» γενικώς για τα τεκταινόμενα και έχουν προβληματισμούς για την επόμενη μέρα της παράταξης. Μου λένε επίσης ότι από αυτή την ομάδα κάποιοι βουλευτές είχαν έναν σχεδιασμό να εμφανιστεί κάποιος στη σημερινή συνεδρίαση και να ζητήσει από τον Μητσοτάκη να γίνει μια κανονική συζήτηση, σε άλλη ευκαιρία. Οπότε φαντάζομαι ότι και ο Μητσοτάκης, για να γλιτώσει το group therapy, προτιμά να μιλήσουν τώρα μερικοί και έξω από την πόρτα.

Το μήνυμα Βορίδη για Σαμαρά

Στην πολιτική τα πράγματα αλλάζουν. Να για παράδειγμα, η περίπτωση του Μάκη Βορίδη που ήταν υπουργός στο Μαξίμου, όταν διεγράφη ο Αντώνης Σαμαράς και υπεραμυνόταν της απόφασης. Ήταν όμως και υπουργός του Σαμαρά, ο οποίος τον έφερε στη ΝΔ και διαχρονικά τον εκτιμούσε, μέχρι που «στράβωσε». Χθες, ο Βορίδης εμφανίστηκε στο Action24 μιλώντας για επαναπροσέγγιση Μητσοτάκη-Σαμαρά ως…ευχή. «Το να επανασυνεννοηθεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Πρόεδρο Αντώνη Σαμαρά για μένα είναι κάτι πολύ σημαντικό και ελπίζω να γίνει. Ελπίζω να γίνει, αλλά αυτό δεν εξαρτάται από μένα. Είναι μια ευχή», είπε. Εγώ επειδή γνωρίζω τον Βορίδη καταλαβαίνω ότι κάτι παραπάνω ξέρει και δεν…εύχεται τυχαία. Ενίοτε, βεβαίως, οι ευχές δεν «βγαίνουν».

Οι συναντήσεις της Νέας Υόρκης

Κλείδωσε η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν για την ερχόμενη Τρίτη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Θεωρείται δεδομένο πως ο στόχος της σύντομης αυτής συνάντησης θα είναι η διατήρηση των «ήρεμων υδάτων» στο Αιγαίο, αν και τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες εβδομάδες με την συμμετοχή της Chevron στις έρευνες των οικοπέδων νότια της Κρήτης και την σχεδιαζόμενη έξοδο του Πίρι Ρέις δεν παραπέμπουν ακριβώς σε καλό κλίμα. Θεωρείται σχεδόν βέβαιη και η συνάντηση των δυο υπουργών Εξωτερικών, που παρά το ότι δεν σημειώνεται καμία ιδιαίτερη πρόοδος στα ελληνοτουρκικά, είναι καλύτερο να μιλάς και να κρατάς επαφή, παρά να ψάχνεσαι στην πρώτη κρίση.

Έρχεται η Κίμπερλι

Στα μέσα Οκτωβρίου αναμένεται η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Αθήνα, αφού χθες η Γερουσία επικύρωσε τον διορισμό της. Η κ. Γκίλφοϊλ έχει μάθει την ανθρωπογεωγραφία της ελληνοαμερικανικής κοινότητας στις ΗΠΑ και όπως μαθαίνω έχει κάνει εντατικά για να καταλάβει την αντίστοιχη των Αθηνών. Οι βασικοί φάκελοι με τους οποίους θα ασχοληθεί αρχικά είναι αυτοί της ενέργειας με δεδομένο το ενδιαφέρον των ΗΠΑ να ξεκαθαρίσουν την κατάσταση στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Εκεί θα δούμε το πώς εννοεί τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των δυο χωρών.

Χαμός στις ΗΠΑ

Η επίσκεψη του Πατριάρχη Βαρθολομαίου στις ΗΠΑ ήταν η ευκαιρία να αναδειχθούν τα ρήγματα που υπάρχουν στην ελληνοαμερικανική κοινότητα. Ήταν ενδεικτικό το κείμενο-φωτιά του έμπειρου ανταποκριτή Μιχάλη Ιγνατίου στην ιστοσελίδα του Hellasjournal που κατήγγειλε «κόψιμό» του από συνέντευξη Τύπου του Βαρθολομαίου με δάκτυλο του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου, με τον οποίον είναι στα μαχαίρια. Μάλιστα, χωρίς να τον κατονομάζει, ο Ιγνατίου έχει βάλει στο στόχαστρο και τον υπεύθυνο Επικοινωνίας της Αρχιεπισκοπής, αλλά και δύο ανταποκριτές μεγάλων καναλιών: έναν μεγαλύτερο, ο οποίος θεωρεί ότι λειτουργεί ως ενεργούμενο της Αρχιεπισκοπής, και έναν νεότερο, στον οποίο λέει ότι βρήκε τις δουλειές που έχει. Όπως καταλαβαίνετε, το πνεύμα ομόνοιας και σύμπνοιας είναι μάλλον ανύπαρκτο…