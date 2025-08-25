Η γαλάζια απόβαση στη Θεσσαλονίκη, η γκρίνια στις περιφέρειες και η άνοδος του Τσίπρα 

Φίλες και φίλοι, καλή σεζόν και καλώς επιστρέψατε ή θα επιστρέψετε σύντομα. Κάθε κατεργάρης στον πάγκο του λοιπόν και η κυβέρνηση στον δικό της, καθώς πυκνώνουν οι διεργασίες για τη ΔΕΘ. Αυτή την εβδομάδα θα γίνει τουλάχιστον μια σύσκεψη με το οικονομικό επιτελείο και σίγουρα μια με το επικοινωνιακό επιτελείο, καθώς ο κ. Μητσοτάκης θα είναι από σήμερα αδιαλείπτως στο Μέγαρο Μαξίμου. Κρατήστε ένα πράγμα: η φετινή ΔΕΘ θα έχει εκπλήξεις κυρίως στο σκέλος των άμεσων φόρων (αφορά ιδιωτικούς και δημόσιους υπαλλήλους), όπου οι μεγάλοι κερδισμένοι θα είναι όσοι έχουν παιδί. Όσο περισσότερα παιδιά, τόσο λιγότερος ο φόρος, ενώ και οι πολύτεκνοι θα πρέπει να περιμένουν καλά μαντάτα. Είναι μια ιδεολογική επιλογή της κυβέρνησης, η οποία ποντάρει σε σταθερά κοινά, μεσαία τάξη και συνταξιούχους, όπου παραδοσιακά έχει δυνάμεις.

Διαβάστε ακόμη: Φοροελαφρύνσεις, συνταξιούχοι και μισθωτοί φορολογικός συντελεστής: Η ατζέντα εν όψει ΔΕΘ

Η γκρίνια και οι μετρήσεις

Όσοι βουλευτές πάντως πήγαν στις εκλογικές τους περιφέρειες άκουσαν μικρές και μεγάλες γκρίνιες. Η ακρίβεια που επιμένει με το σούπερ μάρκετ να είναι ανυπόφορο, τα ενοίκια, η αδυναμία πολλών να πάνε διακοπές, οι καθυστερήσεις στον πρωτογενή τομέα και οι οφειλόμενες σε αρκετές περιπτώσεις αποζημιώσεις κ.ο.κ. συνέθεσαν το παζλ, όπως το κατέγραψαν «γαλάζιοι» βουλευτές. Καθώς ο κόσμος λοιπόν επιστρέφει προοδευτικά στα αστικά κέντρα και στην καθημερινότητά του ενόψει και της επαναλειτουργίας των σχολείων στις 11 Σεπτεμβρίου, η κυβέρνηση θα ξεκινήσει τις μετρήσεις για να διαπιστώσει την κατάσταση των πραγμάτων. Κατά πληροφορίες, θα γίνουν μετρήσεις σε δύο κύματα, το πρώτο πριν τη ΔΕΘ και το δεύτερο μετά, προκειμένου να διαπιστωθεί ο αντίκτυπος των εξαγγελιών.

Απόβαση στη Θεσσαλονίκη

Εβδομάδα… συμπρωτεύουσας θα είναι αυτή που ξεκινά για το κυβερνητικό επιτελείο, σε μια πρόβα για την άνοδο στη ΔΕΘ το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Την Πέμπτη, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης θα γίνει η ειδική εκδήλωση για το περιφερειακό σχέδιο ανάπτυξης για όλη τη Βόρεια Ελλάδα από τους αρμόδιους υπουργούς, ενώ θα μιλήσει και ο πρωθυπουργός, ο οποίος νωρίτερα θα έχει τις καθιερωμένες συσκέψεις με τους παραγωγικούς φορείς στο Διοικητήριο. Βεβαίως, θα δει και τους βουλευτές της ΝΔ στην Α’ και Β’ Θεσσαλονίκη. Μια μέρα νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος θα έχουν συναντήσει με τους δημάρχους της Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ ο κ. Μητσοτάκης προγραμματίζει την άνοδο του στη Θεσσαλονίκη στις 5 Σεπτεμβρίου. Για όλα τα παραπάνω, αύριο προγραμματίζει συνεδρίαση η Διοικούσα της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη.

Η άνοδος Τσίπρα

Μέσα σε όλα αυτά βέβαια υπάρχει και η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη στο συνέδριο του Economist και μάλιστα μια ημέρα πριν την ομιλία του Πρωθυπουργού. Μαθαίνω επίσης ότι ο κ. Τσίπρας δεν θα ανέβει για τη συνέντευξη που θα δώσει ο νυν Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ενώ άνθρωπος κοντά στον πρώην Πρωθυπουργό μου επιβεβαίωσε πως το βιβλίο του κ. Τσίπρα είναι σχεδόν έτοιμο και αναμένεται να κυκλοφορήσει μέχρι τα τέλη του χρόνου. Για το πότε θα έχουμε το νέο κόμμα, θα πρέπει ίσως να περιμένουμε τις αρχές του νέου έτους - ίσως προς την άνοιξη.

Η μάχη των περιφερειών στο ΠΑΣΟΚ

Στη Χαριλάου Τρικούπη αρχίζουν να μαζεύονται σιγά σιγά και αναμένεται το επόμενο διάστημα να πυκνώσουν οι συσκέψεις γύρω από την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα 100 ημερών διακυβέρνησης - αν και κανείς στη Χαριλάου Τρικούπη δεν βλέπει πραγματική προοπτική εξουσίας στην παρούσα φάση. Η συζήτηση όμως που έχει ξεκινήσει αφορά τις Περιφέρειες στις οποίες θα κατέβουν τα προβεβλημένα στελέχη του ΠΑΣΟΚ: ακούω λοιπόν πως ο Παναγιώτης Δουδωνής έχει κλείσει την Περιφέρεια της Λέσβου και μάλιστα βλέπω πως περνάει πλέον τα περισσότερα Σαββατοκύριακα του εκεί. Ο Δημήτρης Μάντζος θα επιλέξει λογικά τον βόρειο τομέα της Αθήνας, ενώ Χρήστος Κακλαμάνος και Κώστας Τσουκαλάς αναμένεται να επιλέξουν τη δική τους περιφέρεια, με τον τελευταίο να κλίνει προς τα Νότια. Σε ό,τι αφορά πάντως τον εκλογικό νόμο, μαθαίνω πως στο ΠΑΣΟΚ έχουν ξεκαθαρίσει σε όλους τους τόνους πως δεν έχουν καμία διάθεση συζήτησης περί αλλαγής του - αν και θυμίζω πως η ΝΔ θα μπορούσε να τον αλλάξει μόνη της κι αυτός να έχει ισχύ από τις μεθεπόμενες εκλογές που λογικά θα ακολουθήσουν αμέσως μετά τις επόμενες αφού δεν θα επιτευχθεί αυτοδυναμία - δεν το λέω εγώ, το έχει ήδη προεξοφλήσει η πολιτική πιάτσα.

Ο διάδοχος Βεσυρόπουλου

Η αιφνιδιαστική απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου αφήνει ένα σημαντικό κενό στη θέση του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ που είναι ουσιαστικά ο συνδετικός κρίκος μεταξύ βουλευτών και Μεγάρου Μαξίμου. Ο εκλιπών Βεσυρόπουλος είχε αναλάβει πριν λίγους μήνες, όταν έγινε υφυπουργός ο Σταύρος Καλαφάτης, μετά την παραίτηση του Αρίστου Δοξιάδη. Τότε, είχε γίνει συζήτηση και για τη Ζέττα Μάκρη που δεν νομίζω ότι… καίγεται. Κάποιοι εισηγούνται να τοποθετηθεί στη θέση η πρώην υπουργός Ζωή Ράπτη, ενώ κάποιοι άλλοι συζητούν τον επίσης πρώην υφυπουργό και βουλευτή Άρτας Γιώργο Στύλιο. Προβλέψεις δεν κάνω, αλλά και οι δύο έχουν υποστηρικτές εντός του Μαξίμου.