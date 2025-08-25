Η προσεχής ΔΕΘ συνιστά ένα κρίσιμο crash test για την κυβέρνηση η οποία διανύει το δεύτερο μισό της δεύτερης τετραετίας, και επιδίωξη να λειτουργήσει ως σημείο δυναμικής επανεκκίνησης.

Ο Πρωθυπουργός καλείται τις επόμενες μέρες να λάβει τις οριστικές αποφάσεις για το πακέτο των μέτρων που θα ανακοινώσει στις 6 Σεπτεμβρίου. Γι’ αυτό εντατικοποιούνται οι συσκέψεις με το οικονομικό επιτελείο και τους στενούς συνεργάτες του.

Ο ίδιος πάντως χθες αναφερόμενους στο πρωτογενές πλεόνασμα Ιανουαρίου – Ιουλίου που ξεπερνά κατά 1,2 δισ. ευρώ το στόχο του προϋπολογισμού, έστειλε το μήνυμα ότι «αρχή μας είναι τα πλεονάσματα να επιστρέφονται στους πολίτες, κάθε διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος θα αξιοποιείται προς όφελος της κοινωνίας».

ΔΕΘ: Η δέσμη μέτρων που θα ανακοινωθούν

Με 1,5 δις «κλειδωμένο» για τις εξαγγελίες της ΔΕΘ και τη συνολική δέσμη μέτρων να θεωρείται βέβαιο ότι θα ξεπεράσει αυτό το ποσό μέσω μέτρων που θα ισχύσουν από τον Απρίλιο του 2026 και μετά, αυτό που μπαίνει στο μικροσκόπιο είναι το μείγμα των μέτρων, ώστε να καλύπτουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερες κοινωνικές κατηγορίες και να γίνουν άμεσα αντιληπτά στην τσέπη των δικαιούχων .

Κορωνίδα των κυβερνητικών παρεμβάσεων θα είναι η μεσαία τάξη και δη οι μισθωτοί μέσω των φοροελαφρύνσεων στα εισοδήματα έως 50.000 ευρώ.

Όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι θα καθιερωθεί ένας επιπλέον φορολογικός συντελεστής 15% μεταξύ του 9% και 22% στο τμήμα του εισοδήματος από 10.001 έως 16.000 ευρώ τον χρόνο, ενώ συζητείται και η μείωση του ορίου του εισοδήματος πάνω από το οποίο εφαρμόζεται σήμερα το 44%.

Στην προμετωπίδα των μέτρων θα βρίσκεται και η στήριξη των οικογενειών με παιδιά μέσω της περαιτέρω μείωσης της φορολογίας σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης και του δημογραφικού.

Ενίσχυση των αποδοχών θα έχουν και οι συνταξιούχοι, με τις πληροφορίες να δείχνουν σε κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, ενώ παράλληλα αναμένονται αλλαγές στα κριτήρια χορήγησης του μόνιμου επιδόματος των 250 ευρώ που θα δίνεται κάθε Νοέμβριο, ώστε να διευρυνθεί η περίμετρος των δικαιούχων.

Μεγάλο βάρος ρίχνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στο πολιτικό πλαίσιο της ομιλίας του εν μέσω της μετωπικής σύγκρουσης με την αντιπολίτευση και τους σκοπέλους που κλήθηκε τους περασμένους μήνες να ξεπεράσει η κυβέρνηση.

Η φετινή ΔΕΘ θεωρείται από τις τελευταίες ευκαιρίες για να γυρίσει το κλίμα και να διαμορφωθούν οι συνθήκες της αντεπίθεσης μέχρι τις εκλογές του 2027 οπότε και επιμένει ο Πρωθυπουργός ότι θα γίνουν οι εκλογές. Εξού και αναμένεται να θέσει με έμφαση τα πολιτικά διλήμματα με διακύβευμα τη σταθερότητα της χώρας.

Την Πέμπτη ο Πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει την καθιερωμένη επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη πριν τη ΔΕΘ, όπου θα έχει επαφές με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας, ενώ θα μιλήσει στην εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής για την παρουσίαση των έργων που υλοποιούνται ή δρομολογούνται στην πόλη.