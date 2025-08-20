Πότε ανοίγουν τα σχολεία και ποιες θα είναι οι αργίες και τα 3ήμερα της νέας σχολικής χρόνιας

Η νέα σχολική χρονιά είναι προ των πυλών και το ανανεωμένο ημερολόγιο 2025–2026 φέρνει μαζί του όλες τις σημαντικές ημερομηνίες που ενδιαφέρουν μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.

Από τον αγιασμό του Σεπτεμβρίου έως την καλοκαιρινή λήξη του διδακτικού έτους, κάθε στιγμή της εκπαιδευτικής διαδρομής αποκτά προγραμματισμό και σαφήνεια.

Ποια ημερομηνία ανοίγουν τα σχολεία

Η σχολική χρονιά 2025-2026 ξεκινά επίσημα Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου, με τον καθιερωμένιο αγιασμό σε όλα τα σχολεία της χώρας.

Η ημερομηνία αυτή σηματοδοτεί την επιστροφή των μαθητών στις τάξεις και την έναρξη του διδακτικού έτους, το οποίο ολοκληρώνεται στις 15 Ιουνίου 2026.

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς οι μαθητές θα έχουν δύο μεγάλες περιοδούς διακοπών:

Χριστούγεννα : 24 Δεκεμβρίου 2025 έως 7 Ιανουαρίου 2026

: 24 Δεκεμβρίου 2025 έως 7 Ιανουαρίου 2026 Πάσχα: 5 έως 19 Απριλίου 2026

Επιπλέον, η σχολική χρονιά περιλαμβάνει σχολικές εορτές, εθνικές επετείους και αξιολογήσεις μέσω τριμήνων που βοηθούν τον εκπαιδευτικό προγραμματισμό.

Αργίες και τριήμερα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί θα απολαύσουν αρκετές αργίες και τριήμερα, που προσφέρουν ευκαιρίες για ξεκούραση και οικογενειακές δραστηριότητες:

Επίσημες αργίες:

Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025 – Εθνική Επέτειος

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 – Τριών Ιεραρχών

Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026 – Εθνική Επέτειος

Παρασκευή 1 Μαΐου 2026 – Πρωτομαγιά

Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026 – Αγίου Πνεύματος

Τριήμερα:

Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026

Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου 2026

Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026

Αυτές οι ημερομηνίες αποτελούν ιδανικές ευκαιρίες για μικρές αποδράσεις ή ξεκούραση, ενώ βοηθούν και στον καλύτερο προγραμματισμό των οικογενειακών δραστηριοτήτων.