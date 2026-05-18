Η χαρά του Άδωνι Γεωργιάδη για τη θέση του Ισραήλ στην Eurovision: «Ένα χαρμόσυνο νέο»

Τη δεύτερη θέση του Ισραήλ στη Eurovision 2026 σχολίασε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του.
Σε ανάρτησή του στο X, έγραψε:
«Η δεύτερη θέση του Ισραήλ στον διαγωνισμό της Eurovision είναι ένα χαρμόσυνο νέο. Παρά την ασταμάτητη προπαγάνδα της Αριστεράς οι λαοί της Ευρώπης αναγνωρίζουν το Ισραήλ ως ένα από τα μέλη της οικογένειας τους και έτσι ακριβώς είναι».
