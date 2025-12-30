Αρκετή κουβέντα έγινε χθες στον πρωινό καφέ του Μαξίμου για την αδιέξοδη κατάσταση με τους αγρότες, καθώς τα μπλόκα δεν φαίνονται να έχουν καμία διάθεση συζήτησης με την κυβέρνηση. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι έχει αρχίσει και κερδίζει έδαφος και η προσέγγιση για ένα plan B με σκλήρυνση της στάσης της κυβέρνησης, η οποία τώρα... τα ακούει και από οδηγούς που περνούν ώρες μποτιλιαρισμένοι στις εθνικές οδούς. Στο τραπέζι είναι διοικητικά πρόστιμα, καθώς όλα τα τρακτέρ που είναι στους δρόμους έχουν ταυτοποιηθεί, ακόμα και αυτά που δεν έχουν πινακίδες.

Δυσφορία για Άδωνι - Πλεύρη

Μιας και είμαστε στην κυβέρνηση να σας πω ότι στον χθεσινό πρωινό καφέ έγινε και συζήτηση για τις αναλύσεις του Άδωνι Γεωργιάδη και του Θάνου Πλεύρη για τους διεθνείς οργανισμούς, τη Διεθνή Αμνηστία, το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης κλπ. Δεν ξέρω πώς θα εκφραστεί δημόσια αυτή η δυσφορία, αλλά πρέπει να σας πω ότι η άποψη του Μητσοτάκη είναι ότι θα ήταν καλύτερο να μιλάνε για τα θέματα του χαρτοφυλακίου τους. Ιδίως όταν προ ολίγων εβδομάδων εξελέγη επικεφαλής ενός μεγάλου ευρωπαϊκού οργάνου, του Eurogroup, o υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Η Καρυστιανού φρενάρει Σαμαρά

Είναι προφανές ότι ένα σημαντικό μέρος της εγχώριας διαπλοκής ή τέλος πάντων αυτοί που δεν τα έχουν καλά με τον Μητσοτάκη και θα ήθελαν να τον δουν να αποσταθεροποιείται ή εν πάσει περιπτώσει να ωθείται σε μια συγκυβέρνηση ψάχνουν εδώ και καιρό αντίπαλον δέος. Αυτό που θα δείτε θα είναι διάφοροι να χτυπούν την πόρτα της Μαρίας Καρυστιανού, καθώς το έργο του Αλέξη Τσίπρα δεν κόβει ιδιαίτερα εισιτήρια. Κρατήστε επίσης μια ακόμη πληροφορία: μπροστά στη βεβαιότητα ότι η Καρυστιανού θα εμφανιστεί τρόπον τινά ως φέρουσα τη ρομφαία της κάθαρσης στο πολιτικό σύστημα και θα καλύψει και ψηφοφόρους του δεξιού χώρου, αυτό φρενάρει τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος ιδιωτικώς δεν διαφωνεί και πολύ με όσα λέει η μητέρα των Τεμπών. Επίσης άνθρωποι από το περιβάλλον του δυσφορούν με τον έλεγχο της ΑΑΔΕ στον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων.

Τα social, ο Καποδίστριας και ο Ανδρέας

Ειλικρινά μερικές φορές εκπλήσσομαι με την ένταση που ο κόσμος γράφει και ζυμώνεται στα σόσιαλ για πράγματα που ξέρει και κυρίως για πράγματα που δεν ξέρει. Παρακολουθώ τον χαμό για τον Καποδίστρια, τη νέα ταινία του Σμαραγδή που σαρώνει στις αίθουσες και πατώνει στα σόσιαλ. Η κατάσταση είναι απερίγραπτη σε σημείο που προκαταβάλλεται η άποψη του κοινού. Κι όπως σωστά μου είπε πολιτικός με τον οποίο συνομίλησα, «σκέψου να αποφασίσει κάποιος να κάνει ταινία τη ζωή του Ανδρέα. Έ ρε, τι έχει να γίνει».

Ο άφαντος Στέφανος

Θυμάστε που τσακωνόμασταν για τον Στέφανο Κασσελάκη; Θυμάστε που τα τηλεοπτικά συνεργεία τον κυνηγούσαν από πίσω; Περασμένα μεγαλεία. Ο ίδιος φαίνεται πως ήρθε σε επαφή με την Καρυστιανού - η οποία μάλλον δεν θέλει να τον ακούει, και μαθαίνω ότι στις ΗΠΑ όπoυ βρίσκεται ψάχνει τρόπο να αποδράσει αναίμακτα. Ο Τσίπρας δεν θέλει να τον ακούει, γενικώς το πράγμα κακοφόρμισε. Κρίμα, γιατί αν μη τι άλλο ήταν ιδιαίτερα χρήσιμος στο να ξεγυμνώσει τα όσα τραγελαφικά συνέβαιναν στον ΣΥΡΙΖΑ. Τον Φεβρουάριο πάντως είναι η ώρα της αλήθειας. Το Κίνημα Δημοκρατίας οφείλει να πάρει μια απόφαση - για το εάν θα διαλυθεί ήσυχα ή εάν θα συνεχίσει την πορεία του στις κάλπες.