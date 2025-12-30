Την ετοιμότητα της κυβέρνησης να ενεργοποιήσει ένα πιο σκληρό Plan B στην περίπτωση που τα αγροτικά μπλόκα «κακοφορμίσουν» - διατηρηθούν δηλαδή και μετά την Πρωτοχρονιά ή τα Θεοφάνεια υπό τη μορφή αποκλεισμού εθνικών οδών - υποδηλώνει η χθεσινή αναφορά του Πρωθυπουργού στο ACTION24 ότι «αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί για πάρα πολύ».

Ενώ η επισήμανση ότι η κυβέρνηση «παίζει με ανοιχτά χαρτιά» και ότι ορισμένοι «τραμπουκίζουν» όσους θέλουν να συνομιλήσουν μαζί της στόχευε να εκθέσει στην κοινωνία - και δη σε όσους ταλαιπωρούνται ταξιδεύοντας - τους αγροτοσυνδικαλιστές που επιμένουν στη «στείρα» άρνηση του διαλόγου και να τους χρεώσει το αδιέξοδο. Καθώς όπως επανέλαβε «αν θέλουμε να βρούμε μία λύση στο θέμα αυτό, αυτή μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από έναν ειλικρινή διάλογο και όχι μέσα από μια αντίδραση, η οποία θα έχει ως τελικό σκοπό δήθεν να βλάψει την κυβέρνηση, αλλά τελικά να ταλαιπωρεί ολόκληρη την κοινωνία».

Τρακτέρ στους δρόμους και την Πρωτοχρονιά

Στο κυβερνητικό επιτελείο επικρατεί έντονα η αίσθηση ότι τα τρακτέρ θα παραμείνουν στις εθνικές οδούς και την Πρωτοχρονιά και εξακολουθούν να αναζητούν τρόπους αποκλιμάκωσης, ώστε η κατάσταση αυτή να μην τραβήξει περισσότερο σε μάκρος. Αντιλαμβάνονται, ωστόσο, ότι μία ευθεία συγκρουσιακή αντιμετώπιση των μπλόκων θα ενίσχυε εντέλει τις πιο ακραίες φωνές και προς ώρας τηρούν στάση αναμονής, με την προσδοκία οι κινητοποιήσεις να συνεχιστούν την εορταστική περίοδο με κατανόηση ώστε να διευκολύνουν τις μετακινήσεις των πολιτών και την τροφοδοσία της αγοράς.».

Στο Μέγαρο Μαξίμου πάντως συνειδητοποιούν ταυτοχρόνως ότι η κατάληψη των εθνικών οδών από τα τρακτέρ δεν μπορεί να συνεχιστεί επί μακρόν. Ένα μέρος της κοινωνίας εξάλλου της καταλογίζει αδυναμία διαχείρισης των αγροτικών μπλόκων. Εξ ού και στο τραπέζι έχει πέσει ήδη προς εξέταση ένα Plan B, τα οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή μετά τις γιορτές στην περίπτωση που η κατάσταση κλιμακωθεί.

Τι λέει το Plan B για τους αγρότες

Κατά πληροφορίες το μέτρο που εξετάζεται είναι η επιβολή διοικητικού προστίμου για τους ιδιοκτήτες τρακτέρ που παρακωλύουν την κυκλοφορία με την παράταξη τρακτέρ σε εθνικές οδούς, το κλείσιμο δρόμων ή την κατάληψη τελωνείων, με στόχο την αύξηση της πίεσης για την αποχώρηση από τα μπλόκα. Παράλληλα, θα συνεχιστεί και η επικοινωνία του πακέτου των μέτρων που έχει προτείνει η κυβέρνηση προς ικανοποίηση των βασικών αιτημάτων των μπλόκων, ώστε να καταστεί ακόμη πιο σαφές ποιος βάζει προσκόμματα στο διάλογο και την εξεύρεση των λύσεων για τον πρωτογενή τομέα.

«Έχουμε σχεδόν 400.000 κατ’ επάγγελμα αγρότες, μπορεί να είναι 4.000 τρακτέρ στα μπλόκα, η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών και των κτηνοτρόφων δεν είναι στα μπλόκα», τόνισε στη συνέντευξη του ο Πρωθυπουργός, θέλοντας να καταδείξει ότι ένας μεγάλος αριθμός παραγωγών επιθυμεί τη λύση στα προβλήματα του έναντι του ακτιβισμού. Ο ίδιος μάλιστα πρόσθεσε πως: «εμείς δεν θέλουμε να συνομιλούμε μόνο με αυτούς οι οποίοι είναι στα μπλόκα, αλλά και με τη μεγάλη πλειοψηφία των αγροτών και των κτηνοτρόφων που δεν είναι στα μπλόκα όμως έχουν πραγματικά προβλήματα, τα οποία εμείς πρέπει να τους βοηθήσουμε να αντιμετωπίσουν».

Πάντως παρά το ρήγμα που φάνηκε να υπάρχει στο μέτωπο των μπλόκων το Σαββατοκύριακο, από τα 18 μπλόκα που αρχικά διαφάνηκε ότι διαφοροποιούνται από την πανελλαδική συνδιάσκεψη της Νίκαιας ζητώντας διάλογο με την κυβέρνηση, εντέλει μόνο 7 παρέμειναν σε αυτή τη γραμμή ενώ οι υπόλοιποι στοιχήθηκαν στο πλευρό του «σκληρού» μπλοκ για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με εξαίρεση ορισμένες διευκολύνσεις από αύριο για τους εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς. Κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι οι ακραίες φωνές έχουν πολιτικά κίνητρα και δεν επιθυμούν την εξεύρεση λύσεων και βλέποντας να επικρατούν είναι εξαιρετικά συγκρατημένοι για την άρση του αδιεξόδου.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, πάντως μιλώντας χθες στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ υπογράμμισε ότι μετά τα «γενναία βήματα» που έκανε η κυβέρνηση και την ικανοποίηση της πλειοψηφίας των αιτημάτων αγροτών και κτηνοτρόφων «η μπάλα είναι αποκλειστικά στην πλευρά των αγροτών» να επιδείξουν «ευθύνη» και μία διαφορετική αντίληψη. Εάν πάντως οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα συνεχίσουν να μην ανταποκρίνονται στα προσκλητήρια για διάλογο, η κυβέρνηση θα κληθεί να λάβει δύσκολες αποφάσεις και να ενεργοποιήσει τα «μεγάλα όπλα» των διοικητικών κυρώσεων.