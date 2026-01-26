Η κατάθεση Χαλικιά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν υπήρξε διοίκηση απατεώνων - Άλλαζαν τις αιτήσεις»

Για ένα «διαχρονικό και συστημικό φαινόμενο, με κοινό παρονομαστή τη μόνιμη σύγκρουση συμφερόντων», μίλησε η πρώην β’ αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (1/2013–5/2014) Δήμητρα Χαλικιά, αναφερόμενη στη διαχείριση των κοινοτικών αγροτικών ενισχύσεων. Καταθέτοντας στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, η κ. Χαλικιά περιέγραψε τεχνικές αστοχίες και διοικητικές ανεπάρκειες που, όπως είπε, εμφανίστηκαν μετά τη θητεία της, εστιάζοντας στους προέδρους Ευ. Σημανδράκο (7/22–1/24) και Γρ. Βάρρα (11/19–11/20), καθώς και στην πρώην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων, Παρασκευή Τυχεροπούλου.

Μεταξύ των προβλημάτων που παρατήρησε, και απαντώντας στον εισηγητή της πλειοψηφίας Μ. Λαζαρίδη, είπε ότι επί του κ. Σημανδράκου πληρώθηκε τρεις φορές ο "πηγαίος κώδικας", ενώ κατήγγειλε ότι ο αναπληρωτής της κυρίας Τυχεροπούλου στους ελέγχους, Ν. Σαμαράς, έμπαινε στο "σύστημα" και "άλλαζε τις αιτήσεις».

Συγκεκριμένα, είπε ότι ο κ. Σαμαράς, και ένας κωδικός "1700" που δεν είχε όνομα, τροποποίησαν απορριφθείσες αιτήσεις για 98 ΑΦΜ από το ΚΥΔ Κοζάνης. «Στην αποπληρωμή του '21 πληρώθηκαν αυτοί που είχανε κοπεί νομίμως» είπε η κυρία Χαλικιά διευκρινίζοντας ότι «αυτό γίνεται στην διοίκηση του κυρίου Σημανδράκου».

«Αυτά τα ελέγχει ο διευθυντής. Εκτός εάν έχεις διευθυντή που σου έχει δώσει εντολή ή σε βοηθάει» προσέθεσε η κυρία Χαλικιά.

Διαβεβαίωσε ότι αυτά δεν συνέβαιναν στην περίοδο της δικής της θητείας ενώ εξέφρασε και την πεποίθηση ότι ουδεμία διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, επέτρεψε να γίνουν κάποια πράγματα. «Δεν υπήρξε διοίκηση απατεώνων. Εδώ είναι απάτη. Εδώ είναι απιστία. Συγκεκριμένων ανθρώπων, βεβαίως».

Στην παρατήρηση της εισηγήτριας της μειοψηφίας και βουλευτού του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη ότι τοποθετείται "αναρμοδίως" για την περίοδο 2022-2023, η κυρία Χαλικιά είπε ότι είναι ευθύνη του κάθε πολίτη η απόδοση δικαιοσύνης.

Απαντώντας σε ερωτήσεις της κυρίας Αποστολάκη, η κυρία Χαλικιά είπε ότι ο κ. Βάρρας ήταν ένας από τους πιο επικίνδυνους προέδρους που μπήκε στον Οργανισμό, ότι το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι αστήρικτο ενώ «αυτό που διάβασα ότι ο Βορίδης κατηγορείται για το "συμφωνώ", είναι αστήρικτο και γελοίο».

Ερωτηθείσα για τις συνομιλίες του πρώην αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Κ. Μπαμπασίδη, που κατέγραψε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η κυρία Χαλικιά είπε ότι είναι φίλος της, και ότι «όταν αυτές οι επισυνδέσεις δεθούν με πράγματα τα οποία έχουνε γίνει, θα κάνω δημόσια την αυτοκριτική μου.» [. . .] Οι επισυνδέσεις δεν έχουν κάτι συγκεκριμένο».