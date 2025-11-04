Με μια λιτή αλλά ιδιαίτερα συμβολική τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας υποδέχθηκε διαδοχικά τις νέες πρέσβεις τριών χωρών με ιδιαίτερη βαρύτητα για την Ελλάδα: των Ηνωμένων Πολιτειών, της Νορβηγίας και του Καναδά.

Η ανάληψη καθηκόντων της Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Το μεσημέρι της Τρίτης, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ επέδωσε τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αναλαμβάνοντας και επισήμως τα καθήκοντά της ως νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Κίμπερλι Γκιλφόι | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Η τελετή σηματοδότησε την έναρξη μιας νέας περιόδου στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, με την κ. Γκιλφόιλ να τονίζει ήδη από τις πρώτες της εμφανίσεις τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών.

Αμέσως μετά, η νέα πρέσβης μετέβη στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου είχε συνάντηση με τον υπουργό Γιώργο Γεραπετρίτη, όπως προβλέπει το διπλωματικό πρωτόκολλο.

Η Χάρριετ Μπεργκ από τη Νορβηγία

Προηγήθηκε η παρουσίαση των διαπιστευτηρίων της Χάρριετ Μπεργκ, νέας πρέσβειρας της Νορβηγίας. Η κ. Μπεργκ διαθέτει μακρά πορεία στη διπλωματία και τη δημόσια διοίκηση: έχει διατελέσει Διευθύντρια Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημοκρατίας και Ισότητας των Φύλων στο Υπουργείο Εξωτερικών της Νορβηγίας, Γενική Πρόξενος στη Νέα Υόρκη, αλλά και Αναπληρώτρια Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας την περίοδο 1997-2000.

Παράλληλα, έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Πανεπιστήμιο Columbia.

Με αφορμή την ανάληψη των νέων της καθηκόντων, απηύθυνε μήνυμα μέσω κοινωνικών δικτύων προς τον ελληνικό λαό, εκφράζοντας τη χαρά και την τιμή της για την τοποθέτησή της στην Αθήνα.

Η Σόνια Θίσσεν εκπροσωπεί τον Καναδά

Την ίδια ημέρα, τα διαπιστευτήριά της υπέβαλε και η Σόνια Θίσσεν, νέα πρέσβειρα του Καναδά. Η διπλωματική της πορεία ξεκίνησε το 1995 στο Υπουργείο Εξωτερικών και Διεθνούς Εμπορίου της χώρας της. Από το 2009 έως το 2013 υπηρέτησε ως αναπληρώτρια επικεφαλής πρωτοκόλλου, με αρμοδιότητα τον συντονισμό επισκέψεων υψηλού επιπέδου, μεταξύ των οποίων και οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί και Παραολυμπιακοί Αγώνες του Βανκούβερ το 2010.

Στο εξωτερικό έχει υπηρετήσει σε σημαντικές θέσεις στη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία σε ζητήματα διεθνούς συνεργασίας.

