Η Κωνσταντοπούλου μοίρασε ξανά «κοσμητικά» στη Βουλή: «Γυμνοσάλιαγκα Λαζαρίδη, φασίστα Μαρκόπουλε»

Νέο θερμό επεισόδιο με αναφορές τις συζύγους και τα παιδιά του Μητσοτάκη και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας άνοιξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής για τις συμβάσεις έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας πυροδότησε τη συνεδρίαση χαρακτηρίζοντας «γυμνοσάλιαγκα» τον Μακάριο Λαζαρίδη, «φασίστα» τον Δημήτρη Μαρκόπουλο ενώ σε άλλο σημείο υποστήριξε πως η κόρη του πρωθυπουργού Σοφία Μητσοτάκη είναι δημόσιο και άρα ελεγχόμενο πρόσωπο από την στιγμή που φωτογραφήθηκε με τον πατέρα της σε χριστουγεννιάτικη γιορτή του Μεγάρου Μαξίμου.

Οι βουλευτές ζήτησαν έντονα το λόγο για να απαντήσουν επί προσωπικού ενώ ωστόσο η προεδρεύουσα Όλγα Γεροβασίλη αρνήθηκε να τους τον δώσει, και διέκοψε την συνεδρίαση προκειμένου να επανέλθει η τάξη.

Κωνσταντοπούλου: Ξανά ρινγκ η Βουλή

Με την επανέναρξη της συνεδρίασης στο προεδρείο ανέβηκε ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης λέγοντας: «Δεν είμαι δικαστής αλλά όσα προηγήθηκαν αποτελούν ντροπή για το κοινοβούλιο. Τα πρακτικά παραπέμπονται στην επιτροπή δεοντολογίας. Την ώρα που γίνονταν αυτά βρίσκονταν παιδιά στα θεωρεία. Είναι ντροπή και αυτό το λέω σε όλα τα κόμματα».

Σε καταδίκη του επεισοδίου προχώρησε και ο κ. Νίκος Παππάς εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ σε καταδίκη του περιστατικού προχώρησε και η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Τζώρτζια Κεφαλά υποστηρίζοντας ωστόσο ότι η ευθύνη για το επεισόδιο ανήκει στην πλειοψηφία.

Η αρχή έγινε όταν η κυρία Κωνσταντοπούλου από το βήμα της Ολομέλειας επιτέθηκε στον εισηγητή της ΝΔ Δημήτρη Μαρκόπουλο με αποτέλεσμα ο δεύτερος να αντιδράσει.

Ο διάλογος που ακολούθησε έχει ως εξής:

Κωνσταντοπούλου : Τα “ άιντε ” κ. Μαρκόπουλε, να μην τα πείτε ούτε στους δασκάλους του παιδιού σας που πήγατε να τραμπουκίσετε

: Τα “ ” κ. Μαρκόπουλε, να μην τα πείτε ούτε στους δασκάλους του παιδιού σας Μαρκόπουλος : Πήγαινε να υπερασπιστείς κανένα βιαστή

: Πήγαινε να υπερασπιστείς κανένα Γεροβασίλη : Να ανακαλέσετε

: Να ανακαλέσετε Μαρκόπουλος : Δεν ανακαλώ

: Δεν ανακαλώ Γεροβασίλη : Θα διαγραφεί από τα πρακτικά

: Θα από τα πρακτικά Κωνσταντοπούλου : Οι φασίστες με αυτό τον τρόπο έχουν μάθει να χυδαιολογούν την ώρα που τα συμφέροντα τους έχουν στο χέρι τους. Τσιράκια και κονδυλοφόροι . Πηγαίνετε στη Νίκαια

: Οι με αυτό τον τρόπο έχουν μάθει να την ώρα που τα συμφέροντα τους έχουν στο χέρι τους. Τσιράκια και . Πηγαίνετε στη Νίκαια Μαρκόπουλος : Όλα καλά τώρα κυρία Πρόεδρε; Δεν θα ζητήσετε να ανακαλέσει;

: Όλα καλά τώρα κυρία Πρόεδρε; Δεν θα ζητήσετε να ανακαλέσει; Κωνσταντοπούλου : Πηγαίνετε στην Νίκαια να τραμπουκίζετε γιατρούς

: Πηγαίνετε στην Νίκαια να Γεροβασίλη : Σταματήστε το πινγκ- πονγκ

: Σταματήστε το Κωνσταντοπούλου: Δεν έγινε καμία χυδαία επίθεση (σσ για κόρη πρωθυπουργού) . Δημοσιοποιήθηκε αυτό που ο ελληνικός λαός δικαιούται να λέει. Όταν ο πρωθυπουργός φωτογραφίζεται με την κόρη του στα κάλαντα κ αι το πρόσωπο αυτό είναι στους επαναπατριζόμενους αυτό είναι δημόσιο γεγονός. Υπάρχουν αρκετοί Έλληνες που δεν έχουν ακόμα επαναπατριστεί γιατί δεν έχετε λύση το πρόβλημα των κατοικιδίων τους. Αυτοί δεν έχουν ζωή ή δεν είναι συγγενείς του πρωθυπουργού; Οι συγγενείς πρωθυπουργού που συμμετέχουν σε δημόσια γεγονότα ή τα επηρεάζουν δεν είναι υπεράνω αναφοράς

Δεν έγινε καμία χυδαία επίθεση (σσ για κόρη πρωθυπουργού) . Δημοσιοποιήθηκε αυτό που ο ελληνικός λαός δικαιούται να λέει. Όταν ο πρωθυπουργός αι το πρόσωπο αυτό είναι στους αυτό είναι δημόσιο γεγονός. Υπάρχουν αρκετοί Έλληνες που δεν έχουν ακόμα επαναπατριστεί γιατί δεν έχετε λύση το πρόβλημα των κατοικιδίων τους. Αυτοί δεν έχουν ζωή ή δεν είναι συγγενείς του πρωθυπουργού; Οι συγγενείς πρωθυπουργού που συμμετέχουν σε δημόσια γεγονότα ή τα επηρεάζουν δεν είναι υπεράνω αναφοράς Μαρκόπουλος : Δύο ζωές έχουν υπηρετήσει τον κατήφορο . Η Ζωή Λάσκαρη στον Κατήφορο του Δαλιανίδη αλλά με λαμπερό τρόπο και εσείς με τον γκρίζο τρόπο. Είστε απαράδεκτη και χυδαία . Δεν μπορεί να υβρίζει οικογένειες τα παιδιά μας και την κόρη πρωθυπουργού. Δεν έχετε πάρει αγωγή από το σπίτι σας. Είστε απαράδεκτη και επιστρέφουμε τις καταγγελίες. Είστε ζήτουλας της οργής μας και θα πάρετε πίσω το γέλιο μας. Είπατε ότι η κυβέρνηση ασχολείται με πρακτικές μαφίας. Όμως στην Σικελία οι μαφίες δεν μπλέκουν γυναικόπαιδα . Εκτός από άθλια πολιτικός, είστε και πολιτική μαφία .

: Δύο ζωές έχουν υπηρετήσει τον . Η αλλά με λαμπερό τρόπο και εσείς με τον Είστε και . Δεν μπορεί να υβρίζει οικογένειες τα παιδιά μας και την κόρη πρωθυπουργού. Δεν έχετε πάρει αγωγή από το σπίτι σας. Είστε απαράδεκτη και επιστρέφουμε τις καταγγελίες. Είστε της οργής μας και θα πάρετε πίσω το γέλιο μας. Είπατε ότι η κυβέρνηση ασχολείται με πρακτικές μαφίας. Όμως στην Σικελία . Εκτός από άθλια πολιτικός, είστε και πολιτική . Λαζαρίδης : Aκούσαμε για μια ακόμα φορά την κα Κωνσταντοπούλου παρουσία 3 βουλευτών της που είναι όλοι διορισμένοι. Την ακούσαμε σε ένα χυδαίο, τοξικό , σεξιστικό λόγο που δεν συνάδει με την αίθουσα αλλά και συνολικά με τις απόψεις των πολιτών.

: Aκούσαμε για μια ακόμα φορά την κα Κωνσταντοπούλου παρουσία 3 βουλευτών της που είναι όλοι διορισμένοι. Την ακούσαμε σε ένα , λόγο που δεν συνάδει με την αίθουσα αλλά και συνολικά με τις απόψεις των πολιτών. Κωνσταντοπούλου : Eντυπωσιακό να βλέπει κανείς την ΝΔ να κατρακυλάει σε αυτό το επίπεδο του λαγουμιού όπου συμφύρεστε και με άλλα τρωκτικά . Θλιβερό για τον Μητσοτάκη να τον υπερασπίζονται Λαζαρίδης - Μαρκόπουλος. Ο Λαζαρίδης ο δημοσιογράφος της Ελεύθερης Ώρας. Η λέξη γυναικόπαιδα κύριε γυμνοσάλιαγκα …

: Eντυπωσιακό να βλέπει κανείς την ΝΔ να κατρακυλάει σε αυτό το επίπεδο του όπου συμφύρεστε και με άλλα . Θλιβερό για τον Μητσοτάκη να τον υπερασπίζονται Λαζαρίδης - Μαρκόπουλος. Ο Λαζαρίδης ο δημοσιογράφος της Ελεύθερης Ώρας. Η λέξη γυναικόπαιδα κύριε … Γεροβασίλη : Nα ανακαλέσετε. Να τελειώσει εδώ αυτή η βεντέτα

: Nα ανακαλέσετε. Να τελειώσει εδώ αυτή η βεντέτα Κωνσταντοπουλου : Μου τρώτε το χρόνο να προσέχετε τις εκφράσεις σας. Η λέξη γυναικόπαιδα είναι ανεπίτρεπτα σεξιστική. Τι θα πει. Ότι είναι οι γυναίκες άμαχος πληθυσμός; Οι βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας είναι οι πιο έντιμοι. Το ότι καταφέρατε κάποιους να τους εκμαυλίσετε αφορά το δικό σας φύραμα.

: Μου τρώτε το χρόνο να προσέχετε τις εκφράσεις σας. Η λέξη γυναικόπαιδα είναι ανεπίτρεπτα σεξιστική. Τι θα πει. Ότι είναι οι γυναίκες άμαχος πληθυσμός; Οι βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας είναι οι πιο έντιμοι. Το ότι καταφέρατε κάποιους να τους εκμαυλίσετε αφορά το δικό σας φύραμα. Γεροβασίλη: Δεν θα επιτρέψω τον ευτελισμό διακόπτεται η διαδικασία.