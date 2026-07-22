Η Λατινοπούλου «πετσόκοψε» την εισβολή στην Κύπρο: Είπε ποίημα για θύματα της ΕΟΚΑ Β' ως νεκρούς του «Αττίλα»

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου -όχι ότι δεν της το είχαμε- έγινε πρόσφατα βούκινο στο Ευρωκοινοβούλιο, αφού «πετσόκοψε» την κυπριακή ιστορία, προσπαθώντας να διεγείρει τα ήθη για την τουρκική επιχείρηση «Αττίλας».

Η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής», κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στο βήμα, διάβασε το ποίημα του Λεύκιου Ζαφειρίου «15.7.1974», το οποίο είναι αφιερωμένο στη μνήμη των τεσσάρων ηρώων του Άη Γιάννη στη Λάρνακα.

Ωστόσο, φαίνεται πως δεν γνώριζε πως αυτό το ποίημα δεν μιλά για τα εγκλήματα της τουρκικής πλευράς, αλλά για τους δολοφονημένους από τους ομοϊδεάτες της στην ΕΟΚΑ Β', όπως αναφέρει το dialogos.gr.

Λατινοπούλου - Γιατί μιλά πραγματικά το ποίημα

Το ποίημα του Ζαφειρίου δεν πραγματεύεται φυσικά την τουρκική εισβολή της 20ής Ιουλίου, αλλά την 15η Ιουλίου 1974, την ημέρα που η Χούντα των Συνταγματαρχών και η ΕΟΚΑ Β΄ προχώρησαν στο πραξικόπημα κατά του Προέδρου Μακαρίου, δίνοντας στην Τουρκία την τέλεια αφορμή για να εφαρμόσει τον «Αττίλα».

Στον Άη Γιάννη της Λάρνακας, οι Γεώργιος Αδάμου Χατζηστεφανή, Αχιλλέας Κουρτελλής, Γεώργιος Χαραλάμπους και Ανδρέας Θεοδοσίου, δολοφονήθηκαν εν ψυχρώ από τα όργανα της ΕΟΚΑ Β΄ υπερασπιζόμενοι το δημοκρατικό καθεστώς.

Ο Λεύκιος Ζαφειρίου κατέγραψε ουσιαστικά τη φρίκη της αδελφοκτονίας που διέπραξαν οι φασίστες. Με φάση το ιδεολογικό υπόβαθρο της κας Λατινοπούλου, δεν είναι ξεκάθαρο αν μπορεί να αποδοθεία αυτό το «ρεζίλι» σε απλή ημιμάθεια, ή σε εσκεμμένη παραχάραξη της ιστορίας.