Η νέα εξεταστική για τις υποκλοπές, η μυστήρια στάση του Ταλ Ντίλιαν και η ατάκα του Ανδρέα

Προδιαγεγραμμένη ήταν η χθεσινή κίνηση του Νίκου Ανδρουλάκη να ζητήσει νέα εξεταστική επιτροπή για την υπόθεση των υποκλοπών. Ο ίδιος το έχει πει αρκετές φορές από την στιγμή που εκδόθηκε η απόφαση του πλημμελειοδικείου, όμως προφανώς οι εξελίξεις επιταχύνονται μετά την αρχειοθέτηση της υπόθεσης από τον Άρειο Πάγο. Κατά πάσα πιθανότητα το ΠΑΣΟΚ θα βρει τις 120 ψήφους που απαιτούνται, κι έτσι μέσα στο καλοκαίρι θα συσταθεί λογικά η νέα εξεταστική. Λογικά σκεπτόμενο το ΠΑΣΟΚ θέλει να κρατήσει ζωντανή την υπόθεση μέχρι να ξεκινήσει και το εφετείο για την πρωτόδικη απόφαση που έχει προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο.

Το ερώτημα για την κυβέρνηση

Η κυβέρνηση βεβαίως έχει ένα επιχείρημα ότι το ΠΑΣΟΚ διαμαρτύρεται για την απόφαση του Αρείου Πάγου, ενώ του άρεσε η απόφαση του μονομελούς πλημμελειοδικείου. Ότι αντιμετωπίζει δηλαδή α λα καρτ τη δικαιοσύνη. Βεβαίως, το κρίσιμο ερώτημα για την κυβέρνηση είναι τι θα πράξει, αν θα πράξει κάτι ο Ταλ Ντίλιαν, ο οποίος τηρεί σιγή ιχθύος παρά τις διάφορες προαναγγελίες για νέες δηλώσεις. Όλα τα άλλα είναι θεωρητικά σχήματα.

Η επιστροφή του Σκέρτσου

Αλλεπάλληλα πυρ από βουλευτές της Ν.Δ. έχει δεχθεί τις προηγούμενες ημέρες ο Άκης Σκέρτσος, ο οποίος βεβαίως έχει τη στήριξη του Μητσοτάκη, ενώ στο Μαξίμου γενικώς υπάρχει η αίσθηση ότι κάποιοι βαράνε το σαμάρι ενώ θέλουν να χτυπήσουν το γαϊδούρι. Όπου γαϊδούρι, βάλτε τον Μητσοτάκη. Ο Σκέρτσος λοιπόν σήμερα θα είναι εκ των ομιλητών σε πάνελ στο προσυνέδριο της Ν.Δ. στο Ναύπλιο και θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τι θα πει για το επιτελικό κράτος, καθώς μου λένε ότι θα δώσει παραδείγματα απτής εφαρμογής του και θετικών αποτελεσμάτων.

Το bras de fer Κεφαλογιάννη-Δούκα

Η κόντρα της Όλγας Κεφαλογιάννη με τον δήμαρχο Αθηναίων είχε συνέχεια χθες με την υπουργό Τουρισμού να αναρωτιέται σε συνέντευξή της στο ΕΡΤNews πώς γίνεται ο δήμαρχος μιας πόλης για την οποία έγινε αγώνας να μπει στον τουριστικό χάρτη να την υπονομεύει με δηλώσεις του στον βρετανικό τύπο. Η είδηση πάντως ήταν άλλη: η ίδια δήλωσε πως θεωρεί πως, σε αντίθεση με την πλειοψηφία των μελών του υπουργικού συμβουλίου, ένα μέρος από το τέλος ανταποδοτικότητας που πληρώνουν οι τουρίστες πρέπει να αποδίδεται στην τοπική αυτοδιοίκηση. Εν τέλει στην ουσία δεν διαφωνούν. Στον τρόπο σίγουρα ναι.

Ο Μητσοτάκης θυμήθηκε τον Ανδρέα

Ο Ανδρέας Παπανδρέου υπήρξε ο μεγαλύτερος πολιτικός αντίπαλος του πατέρα του σημερινού Πρωθυπουργού, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Αυτό δεν εμπόδισε τον γιο του Κυριάκο να θυμηθεί μια από τις πιο διάσημες φράσεις του Ανδρέα. Είχε πει συγκεκριμένα πως «ή θα αφανίσουμε το χρέος, ή το χρέος θα αφανίσει τη χώρα» και τη φράση επανέλαβε ο Μητσοτάκης μπροστά στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι πως ο Ανδρέας είπε τη συγκεκριμένη φράση στην τρίτη και τελευταία πρωθυπουργική του θητεία, όταν είχε πια εγκαταλείψει την οικονομική πολιτική της υπερχρέωσης και είχε ξεκινήσει την πολιτική της σφιχτής δημοσιονομικής πειθαρχίας. Σε κάθε περίπτωση, η επίκληση στον Ανδρέα ακόμη και από τους απογόνους των πολιτικών του αντιπάλων δείχνει πως η μορφή του εξακολουθεί να επηρεάζει το συλλογικό μας υποσυνείδητο.