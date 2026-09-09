Η παρέμβαση Χρυσοχοΐδη για τις τηλεφωνικές απάτες, ο Μητσοτάκης στο Καστελλόριζο και το ποτό του Ανδρουλάκη

Πολύ ζεστά έχει πάρει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, το θέμα με τις τηλεφωνικές απάτες που πλέον παίρνουν διαφορετικές μορφές.

Στο τραπέζι είναι η αλλαγή του ποινικού πλαισίου, ώστε κάποιες περιπτώσεις να έχουν και χαρακτήρα κακουργήματος, ενώ πρόσφατα πραγματοποιήθηκε και μία σύσκεψη με αρμόδιους φορείς τόσο των τραπεζών, αλλά και του ΔΕΔΔΗΕ, δύο μέσα τα οποία χρησιμοποιούν καθημερινά οι απατεώνες για να μπορέσουν να πάρουν χρήματα από τους ηλικιωμένους.

Στο τραπέζι είναι και μια ειδική εφαρμογή ενημέρωσης των αρχών, στα πρότυπα του 112, ώστε οι απατεώνες να έχουν πολύ μικρότερο χρόνο αντίδρασης.

Ο Μητσοτάκης στο Καστελλόριζο

Ένα ταξίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη που δεδομένα θα σηκώσει σκόνη είναι αυτό που σκοπεύει να κάνει την Παρασκευή, καθώς ετοιμάζεται να πάει στο Καστελλόριζο μαζί με τον γραμματέα του κόμματος Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Αυτό το Σαββατοκύριακο θα γίνουν και οι εορτασμοί για την απελευθέρωση του νησιού, ακριβώς 83 χρόνια αφότου μπήκε στο λιμάνι το αντιτορπιλικό «Ναύαρχος Κουντουριώτης» και το Καστελλόριζο έγινε το πρώτο τμήμα ελληνικού εδάφους που απελευθερώθηκε από τη γερμανική κατοχή.

Προφανώς, είναι και η απάντηση του Μητσοτάκη στην πράξη τόσο στην Τουρκία όσο και σε όσους λένε εδώ ότι δέχεται τελεσίγραφα μέσα στο Μαξίμου από τον Καλίν και τα αφήνει αναπάντητα.

Το ποτό του Νίκου στη Θεσσαλονίκη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης προσπαθεί να βελτιώσει τη δημόσια εικόνα του και έτσι έχει αποδυθεί σε μια επιχείρηση εξωστρέφειας. Έτσι, ανεβαίνοντας στο τέλος της εβδομάδας στη Θεσσαλονίκη για τη ΔΕΘ, θα αντιγράψει μια συνήθεια του Μητσοτάκη και θα δώσει το παρών σε ένα κοκτέιλ για τους δημοσιογράφους που θα γίνει στο ξενοδοχείο Monasty της Μοναστηρίου, το βράδυ της Παρασκευής.

Ο Μητσοτάκης αντιθέτως πηγαίνει στο Electra Palace, όπου τυπικά καλεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τώρα, όλα αυτά δεν ξέρω αν βοηθούν, όμως μια προσπάθεια το ΠΑΣΟΚ δείχνει να την κάνει.

Ποτό και για τον Αλέξη

Αν και η δεύτερη επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στην Θεσσαλονίκη έχει σημαδευτεί από πολλά απρόοπτα, φαίνεται πως δεν πτοούνται στην Αμαλίας.

Καταρχάς μιας και θα βρεθεί στη ΔΕΘ μεσοβδόμαδα δεν είχαν υπολογίσει οι συνεργάτες του ότι τα περίπτερα της έκθεσης ανοίγουν μετά τις 4 το απόγευμα και επομένως ο προγραμματισμός για πρωινή βόλτα και μεσημεριανή συνέντευξη Τύπου ανατράπηκε.

Η δεύτερη ανατροπή ήρθε από το ενδιαφέρον των δημοσιογράφων. Πολλές αποστολές και στο τέλος περισσότερα από πενήντα αιτήματα δημοσιογράφων για να απευθύνουν ερώτηση.

Έτσι αν και είχαν σκεφτεί να πάει ο Αλέξης Τσίπρας βόλτα στην έκθεση κατά τις 8 το βράδυ τελικά κατέληξαν να υπάρξει στον χώρο του Βελλίδειου catering και ποτό αμέσως μετά την συνέντευξη Τύπου, ώστε να αφιερώσει χρόνο ο πρώην πρωθυπουργός και στους εκπροσώπους των μέσων ενημερωσης.

Αυθημερόν Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Αθήνα

Η απογευματινή χθεσινή πτήση της Aegean από Αθήνα για Θεσσαλονίκη εκτός ότι ήταν ασφυκτικά γεμάτη, είχε εκτός από δημοσιογράφους, υπουργούς και βουλευτές. Ο λόγος είναι τα συνέδρια που διοργανώνονται στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Μάλιστα κάποιοι βρέθηκαν μόνο για λίγες ώρες στη νύμφη του Θερμαϊκού, καθώς οι αυξημένες υποχρεώσεις δεν άφησαν τους πολιτικούς να απολαύσουν ούτε έναν καφέ στην παραλία δίπλα στον Λευκό Πύργο.