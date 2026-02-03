Διόλου τυχαία, τόσο οι αναφορές Μητσοτάκη για το Σύνταγμα όσο και για την προοπτική μετεκλογικών συνεργασιών στη συνέντευξη που έδωσε στον ΣΚΑΪ και τον Αλέξη Παπαχελά, δείχνουν προς τη μεριά του ΠΑΣΟΚ. Ο Μητσοτάκης έχει αποφασίσει να πρεσάρει ουσιαστικά τον Ανδρουλάκη, πλαγιοκοπώντας τον εκ δεξιών, αλλά ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να συμπεριφερθεί ως μια δύναμη ευθύνης με κυβερνητικό παρελθόν και όχι ως... πράσινος ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είμαι βέβαια πολύ αισιόδοξος ότι στο ΠΑΣΟΚ διαβάζουν την κατάσταση με τον ίδιον τρόπο, αλλά ως τις εκλογές θα πάμε κάπως έτσι.

Πτώση στο... σπίτι του

Πάντως, αν υπάρχει ένα κανάλι που είναι φίλα κείμενο στο ΠΑΣΟΚ είναι ο Alpha και το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη εμφανίστηκε με πτώση και στη δική του δημοσκόπηση. Δεν είναι μυστική η σχέση του προέδρου του καναλιού Μανώλη Δραϊνάκη με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ενώ και μια σειρά στελεχών του κόμματος εμφανίζονται τακτικά στο κανάλι, ακόμα και στο πάνελ της Καινούργιου. Τι να κάνει πάντως και το κανάλι άμα το κόμμα είναι σε ελεύθερη πτώση;

Το μισό «άδειασμα» στην Όλγα Κεφαλλογιάννη

Όπως ήταν φυσικό ο Πρωθυπουργός ρωτήθηκε για το θέμα που προέκυψε με την Όλγα Κεφαλογιάννη και τη σπουδή της να εκμεταλλευτεί τη διάταξη που ψήφισε η ΝΔ στο δικαστικό αγώνα που κάνει κατά του πρώην συζύγου της. Ο κ. Μητσοτάκης την κάλυψε μεν, χαρακτηρίζοντας σωστή τη διάταξη, συμπληρώνοντας πάντως πως «όταν κατέχουμε δημόσιο αξίωμα, δεν αρκεί να στεκόμαστε μόνο στην ουσία, αλλά οφείλουμε να λαμβάνουμε υπόψη και τις εντυπώσεις». Συνέπειες πάντως για την υπουργό Τουρισμού, δεν προανήγγειλε. Για τη βουλευτή Αλεξόπουλου πάντως, το άδειασμα ήταν μεγαλοπρεπές, αν και για λεκτικές σαχλαμάρες δεν προβλέπονται διαγραφές.

Συμμαχία για το άρθρο 86

Μιας και είμαστε στα Συνταγματικά, να σας πω πάντως ότι το ΠΑΣΟΚ δεν σκοπεύει να διευκολύνει τη ΝΔ από αυτή τη Βουλή, δίνοντας λευκή επιταγή και την αναγκαία πλειοψηφία των 180 βουλευτών για την επόμενη Βουλή. Όπως αποκάλυψε χθες ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς, το ΠΑΣΟΚ θα επιδιώξει να συνεννοηθεί με τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης, δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, για το άρθρο 86. Αυτή που εξαιρεί από την εξίσωση όμως είναι η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, γιατί οι πολλές φιλίες στο πρόσφατο παρελθόν κόστισαν.

Η 5η αποχώρηση Μπίστη

Ο Νίκος Μπίστης, μετά την αποχώρηση του από τον Συνασπισμό και την προσχώρησή του στο ΠΑΣΟΚ και την μεταπήδηση του στον ΣΥΡΙΖΑ κι έπειτα στη Νέα Αριστερά, αποφάσισε να αποχωρήσει και από την τελευταία. Προορισμός του, λένε, το κόμμα Τσίπρα. Δεν αμφισβητώ τις αγνές του προθέσεις, οφείλω πάντως να παρατηρήσω ότι δεν διακρίνω μια σταθερότητα στις επιλογές του. Πάντως μεταξύ μας, δεν βλέπω τη Νέα Αριστερά σε ήρεμα νερά τις επόμενες εβδομάδες.

Η υποστήριξη του Τασούλα για το 86

Πάντως, αν ο Μητσοτάκης έχει ιστορικά έναν υποστηρικτή για το άρθρο 86, αυτός είναι ο Κώστας Τασούλας. Ο ΠτΔ ήταν ένας από τους μόλις 8 βουλευτές που υποστήριξαν την πρόταση του τότε συναδέλφου του βουλευτή της ΝΔ να καταργηθεί η σύντομη αποσβεστική προθεσμία που προέβλεπε το άρθρο 86 του Συντάγματος στη διαδικασία που έγινε για την αναθεώρηση του Συντάγματος το 2008. Στους 8 είχε προστεθεί και ο Ανδρέας Λοβέρδος και η ουσία της «πρότασης των 9» ήταν ότι η παραγραφή των αδικημάτων υπουργών δεν πρέπει να συμβαίνει μετά το πέρας της δεύτερης συνόδου της επόμενης βουλευτικής περιόδου. Προτάθηκε δηλαδή ότι ο χρόνος παραγραφής για αδικήματα υπουργών θα πρέπει να εξισώνεται με εκείνο των υπολοίπων πολιτών.

Αγορά Εργασίας

Η αγορά εργασίας εξελίσσεται σε ένα από τα πιο καθαρά πεδία όπου καταγράφονται μετρήσιμα αποτελέσματα. Τα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗ για το 2025 δείχνουν ότι η θετική πορεία όχι μόνο συνεχίζεται, αλλά ενισχύεται. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ότι η πρόοδος αυτή αποτυπώνεται πλέον καθαρά και στη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. Το χάσμα μισθωτής απασχόλησης ανδρών–γυναικών μειώθηκε περαιτέρω, στις 3,6 μονάδες (51,81% άντρες – 48,19% γυναίκες), από 4,08 μονάδες το 2023 και σημαντικά υψηλότερα επίπεδα τα προηγούμενα χρόνια. Σήμερα εργάζονται με σχέση μισθωτής εργασίας 1.185.757 γυναίκες, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ενίσχυση της γυναικείας παρουσίας στην απασχόληση. Η Νίκη Κεραμέως πιστώνεται αυτή τη σταθερά θετική πορεία, επιμένοντας στη δημιουργία περισσότερων και πιο ποιοτικών θέσεων εργασίας.