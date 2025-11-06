Η πρώτη συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά μετά τον θάνατο της κόρης του - Πότε θα προβληθεί

Την πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη μετά τον τραγικό θάνατο της κόρης του το καλοκαίρι παραχωρεί ο Αντώνης Σαμαράς στον ΑΝΤ1. Η συνέντευξη που αναμένεται να συζητηθεί θα προβληθεί την Κυριακή 9 Νοεμβρίου στις 15:00.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του ΑΝΤ1:

«Ο ΑΝΤ1 εξασφάλισε τη μετάδοση συνέντευξης του πρώην Πρωθυπουργού, που έδωσε στη δημοσιογράφο Ιρένα Αργύρη στις 31Οκτωβρίου 2025, και στην οποία μιλάει για όλους και για όλα . Γιατί ασκεί κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη; Τι λέει για τα εθνικά θέματα και τα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας; Ποια είναι η σχέση του με τον Κώστα Καραμανλή; Θα προχωρήσει, τελικά, στη δημιουργία νέου κόμματος; Τέλος, ο Αντώνης Σαμαράς ανοίγει την καρδιά του και μιλάει για πρώτη φορά για την οδυνηρή απώλεια της κόρης του, Λένας».



