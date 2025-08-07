Θρήνος για τον πρώην πρωθυπουργό και πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Αντώνη Σαμαρά καθώς όπως έγινε γνωστό, έφυγε, το βράδυ της Πέμπτης (7/8) από τη ζωή η 34χρονη κόρη του Λένα!

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, η νεαρή γυναίκα σήμερα το απόγευμα μεταφέρθηκε με επιληπτική κρίση στο «Σισμανόγλειο Νοσοκομείο» αλλά επειδή δεν υπήρχε νευρολόγος για να αντιμετωπίσει το περιστατικό στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Εκεί, ωστόσο, υπέστη και δεύτερη επιληπτική κρίση και την ώρα που οι γιατροί προσπαθούσαν να τη διασωληνώσουν έπαθε ανακοπή!

Οι γιατροί του νοσοκομείου προσπάθησαν να κρατήσουν στη ζωή τη Λένα Σαμαρά αλλά δεν τα κατάφεραν παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες από ιατρικές πηγές, η 34χρονη Λένα Σαμαρά, είχε ιστορικό με επιληπτικές κρίσεις.

Ο Αντώνης Σαμαράς και η σύζυγός του Γεωργία βρισκόντουσαν στο πλευρό της κόρης τους μέχρι και το τελευταίο λεπτό και όπως είναι φυσικό κατέρρευσαν όταν οι γιατροί τους ανακοίνωσαν την τραγική κατάληξη της προσπάθειας που έκαναν.

Η Λένα Σαμαρα, τρισέγγονη της διάσημης συγγραφέως Πηνελόπης Δέλτα, είχε αποφοιτήσει από το Κολέγιο Αθηνών και στη συνέχεια είχε σπουδάσει στο City του Λονδίνου πολιτικός μηχανικός, ακολουθώντας τα χνάρια της μητέρας της Γεωργίας.