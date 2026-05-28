Η στρατηγική που έχει χαράξει ο Μητσοτάκης στο δρόμο προς τις εκλογές και ο διττός στόχος

Στη φράση «το είπαμε, το κάναμε και θα κάνουμε ακόμη περισσότερα» συνοψίζεται – σύμφωνα με συνεργάτες του - η στρατηγική που έχει χαράξει ο Πρωθυπουργός και είναι αποφασισμένος να ακολουθήσει τους επόμενους μήνες, ξεδιπλώνοντας μέσω περιοδειών και δια ζώσης επαφών με τους πολίτες το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη ημέρα.

Διττός στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη εν μέσω του περαιτέρω κατακερματισμού στην αντιπολίτευση με την πολυδιάσπαση των κομμάτων της Αριστεράς και την ίδρυση νέων, είναι αφενός η σύγκριση της κυβέρνησης που παρά τις όποιες αστοχίες ή λάθη της έχει αποδείξει ότι διαθέτει σχέδιο για την επόμενη μέρα της χώρας με εχέγγυο την αξιοπιστία που καλλιεργεί η συνέπεια λόγων και πράξεών της, με τους πολιτικούς της αντιπάλους που όπως τους χρεώνει δεν έχουν καμία ρεαλιστική εναλλακτική πολιτική πρόταση γι’ αυτό και ανακυκλώνουν διαρκώς τα εσωτερικά τους ζητήματα σε έναν «διαγκωνισμό» με μοναδικό κοινό στόχο την πρώτη της κυβέρνησης.

«Μονόδρομος η αυτοδυναμία της ΝΔ»

Αφετέρου, επιδιώκει να πείσει ότι η αυτοδυναμία της ΝΔ στις εκλογές του 2027 είναι μονόδρομος για τη συνέχιση της πορείας προόδου της χώρας, επανασυσπειρώνοντας όσους της έδωσαν τις νίκες του 2019 και 2023 υπό το σύνθημα ότι αυτή η αυτοδυναμία συνιστά «εθνική ανάγκη» για την αποφυγή περιπετειών. «Εκτιμούμε ότι αυτή η σύγκριση με την αντιπολίτευση θα αποτυπωθεί και στις εκλογές του 2027, καθώς οι πολίτες θέλουν σε ταραγμένους καιρούς δύο πράγματα: σταθερότητα και κυρίως προοπτική», υπογραμμίζουν κυβερνητικά στελέχη.

Η γαλάζια στρατηγική είναι εμφανές ότι περιλαμβάνει και την αποδόμηση των πολιτικών αντιπάλων της κυβερνώσας παράταξης, χωρίς να αντικατοπτρίζει κάποια υποτίμησή τους. Αντανακλά όμως την πρόθεση του Μεγάρου Μαξίμου να λειτουργεί με την τακτική του «μεγεθυντικού φακού» των κομμάτων και δη των πολιτικών αρχηγών που την κατακεραυνώνουν καθημερινά και διακηρύττουν ως στόχο την ήττα της ΝΔ και τη δική τους εκλογική πρωτιά.

Στο «κάδρο» μπαίνει εμφατικά και το ΠΑΣΟΚ με το διαχωρισμό της λειτουργίας του υπό την ηγεσία του Νίκου Ανδρουλάκη σε σχέση με το παρελθόν. «Με το ΠΑΣΟΚ - κυρίως με το ΠΑΣΟΚ του '80, που γέννησε τη λογική των εύκολων λύσεων- μας χωρίζει άβυσσος, ιδεολογικά, πολιτικά. Όμως, για να είμαστε δίκαιοι, όταν η χώρα χρειάστηκε μια σοβαρότητα και μια υπευθυνότητα - και επί των ημερών του Βαγγέλη Βενιζέλου και επί των ημερών της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά - το ΠΑΣΟΚ ήταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας μαζί με τη Νέα Δημοκρατία», κάρφωσε τον κ. Ανδρουλάκη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης στο OPEN, εξαπολύοντας βολές για υιοθέτηση ρητορικής περί συγκάλυψης και ξυλολίων από το κόμμα που λοιδορήθηκε όσο και η ΝΔ από την «πλατεία».

Οι βασικές κυβερνητικές κατηγορίες εναντίον του ΠΑΣΟΚ είναι η ροπή προς το λαϊκισμό, η απόκρυψη των προθέσεών του ως προς το με ποιους θα κυβερνήσει εάν απαιτηθεί και η προσπάθεια μετατροπής της Βουλής σε δικαστήριο ελλείψει προγραμματικού λόγου και κοστολογημένων προγραμματικών θέσεων. Αυτά τα στοιχεία αποτυπώνουν και τη δυσκολία μίας μετεκλογικής συνεργασίας ΝΔ – ΠΑΣΟΚ, ενισχύοντας την ανάγκη της αυτοδυναμίας.

«Καρφιά» για Τσίπρα - Καρυστιανού

Ως προς την «ΕΛΑΣ» του Αλέξη Τσίπρα ο σχολιασμός της κυβέρνησης είναι τουλάχιστον σκωπτικός μετά την επίσημη παρουσίαση του κόμματός του και την ιδρυτική του διακήρυξη. «Φαντάζομαι ότι το ΕΑΜ το άφησε στον κ. Πολάκη», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες σχολιάζοντας το όνομα.

Για την ουσία, ο Πρωθυπουργός εκτίμησε ότι μάλλον πρόκειται για έναν «ΣΥΡΙΖΑ με νέο ΑΦΜ» και χαρακτήρισε την ομιλία του «θεαματική βουτιά στο παρελθόν» αντί για τη συζήτηση για το μέλλον που έχουν ανάγκη η κοινωνία και η χώρα. Σε ανάλογο μήκος κύματος ο Παύλος Μαρινάκης (OPEN) μίλησε για προσπάθεια rebranding με μοναδική αλλαγή στο περιτύλιγμα (σ.σ. το όνομα) και επιμονή στη διχαστική ρητορική, υποστηρίζοντας ότι «ο κ. Τσίπρας επενδύει στην “όπισθεν”» ενώ οι πολίτες απαιτούν αποτελεσματικές απαντήσεις στα προβλήματά τους.

Για την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού, το Μέγαρο Μαξίμου εστιάζει στη ρητορική που προσιδιάζει στο «όλοι είναι διεφθαρμένοι» και «μόνο εμείς μπορούμε να σώσουμε τη χώρα», με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τονίζει υπό μορφή προειδοποίησης ότι: «η χώρα έχει πειραματιστεί με αυτόκλητους σωτήρες, δεν πήγε πολύ καλά αυτό στο παρελθόν».

Η κυβέρνηση ξεκαθαρίζει ότι σέβεται την κυρία Καρυστιανού ως πρόσωπο, την «καρφώνει» όμως ως επικεφαλής κόμματος πια για απουσία θέσεων για τα μείζονα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες, προκαλώντας τη στην ουσία να τις διατυπώσει δημόσια και αναλυτικά, ώστε να κριθεί.