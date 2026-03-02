Ινστιτούτο Τσίπρα: «Το αφήγημα περί "φθηνής ενέργειας" στην Ελλάδα είναι εντελώς ανακριβές»

Μια συγκριτική ανάλυση για το πραγματικό κόστος της ενέργειας στην Ελλάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες δημοσίευσε σήμερα, Δευτέρα (02/03) το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα.
«Πριν από λίγες ημέρες στη Βουλή, ο πρωθυπουργός δήλωσε πως τα τιμολόγια ενέργειας των ελληνικών νοικοκυριών είναι 21% φθηνότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο», σημειώνει το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα σε ανάρτησή του και παραθέτει τα εξής ερωτήματα:
«Πόσο ακριβής είναι αυτή η δήλωση; Ανατρέπεται αυτή η εικόνα αν συνυπολογιστεί η αγοραστική δύναμη των ελληνικών νοικοκυριών; Τι συμβαίνει με το χάσμα μεταξύ τιμών χονδρικής και λιανικής στην ενέργεια;».
«Το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα και η Ομάδα Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Κρίσης, καταθέτουν δημόσια την επεξεργασία τους για το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας και τη σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε 27. Η επεξεργασία αποδεικνύει ότι το αφήγημα περί "φθηνής ενέργειας" στην Ελλάδα είναι εντελώς ανακριβές και παραπλανητικό», επισημαίνεται επίσης στην ανάρτηση.
- Ακρωτήρι Κύπρου: Γιατί θεωρείται μεγάλης στρατηγικής σημασίας και «αβύθιστο αεροπλανοφόρο»
- Polymarket: Ποιοι θησαυρίζουν στοιχηματίζοντας στο τέλος του πολέμου
- Οι τρεις πιο ασφαλείς πόλεις της Ελλάδας σε περίπτωση πολέμου, σύμφωνα με το ChatGPT
- Στρατηγός του Ιράν: «Θα χτυπήσουμε με πυραύλους την Κύπρο ώστε να την εγκαταλείψουν οι Αμερικανοί»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.