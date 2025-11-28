Μενού

«Ιθάκη»: Ποιοι θα πραγματοποιήσουν ομιλία στην παρουσίαση βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα

Ο εκδοτικός οίκος Gutenberg ανακοίνωσε τα ονόματα όσων θα μιλήσουν στην παρουσίαση βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη».

βιβλίο Αλέξη Τσίπρα
Κυκλοφόρησε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα | EUROKINISSI
Ανακοινώθηκαν από τον εκδοτικό οίκο Gutenberg τα πρόσωπα που θα πραγματοποιήσουν ομιλία στην πρώτη παρουσίαση βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα για την «Ιθάκη», αλλά και όσοι πρόκειται να συντονίσουν την εκδήλωση.

Η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη» έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη ο πρώην πρωθυπουργός μέσα από ανάρτησή του στα social media, η οποία θα αποτελέσει την πρώτη πολιτική του απάντηση σε όλους όσοι αντέδρασαν σε όσα έγραψε.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του εκδοτικού οίκου Gutenberg για το βιβλίο θα μιλήσουν: 

  • Ιωάννα Λαλιώτου: Καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  • Αντώνης Λιάκος: Ιστορικός - Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Ευγενία Φωτονιάτα: Συντονίστρια του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, Δρ. Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Γιώργος Χουλιαράκης: Δρ. Οικονομολόγος, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών (2015-2019)

Την παρουσίαση  και τον συντονισμό της εκδήλωσης αναλαμβάνουν: 

  • Μαρία Νικόλτσιου: Δημοσιογράφος Alpha TV
  • Αντώνης Αντζολέτος: Δημοσιογράφος Σκάϊ-Η Καθημερινή
  • H παρουσίαση βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα
    H παρουσίαση βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα | Δελτίο Τύπου

     

