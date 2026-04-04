Σε δήλωσή του ο Κώστας Καραμανλής, αναφέρει πως δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, με φόντο τη συμπερίληψη του ονόματός του στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Θέτω τον εαυτό μου στη διάθεση των αρμοδίων αρχών μαζί με τους συναδέλφους μου βουλευτές, με τους οποίους φερόμαστε ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ» αναφέρει, στην εν λόγω δήλωσή του.

Παράλληλα, δηλώνει «αθώος», κάτι που, όπως αναφέρει, θα αποδείξει όταν κληθεί.

«Είμαι αθώος και θα αποδείξω την αθωότητά μου όπου κληθώ. Θα συνεχίσω να τιμώ την εντολή των συμπολιτών μου, ως οφείλω, μέχρι τη λήξη της θητείας της παρούσας Βουλής».

Στο ίδιο πλαίσιο συμπληρώνει πως «επειδή, όμως, η πολιτική για εμένα δεν είναι αυτοσκοπός, δηλώνω ότι δεν προτίθεμαι να είμαι υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές».

Οι κατηγορίες σε βάρος του Κώστα Καραμανλή

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, ο Κώστας Αχ. Καραμανλής βρίσκεται ανάμεσα σε εκείνους που ζητείται η άρση ασυλίας τους, γιατί φέρεται να διέπραξαν κακούργημα.

Ο κ. Καραμανλής φέρεται να έχει ζητήσει για 37 περιπτώσεις αγροτών να τους δοθούν επιδοτήσεις 224.000 ευρώ, τις οποίες δεν δικαιούνταν.

Πρόκειται για κακούργημα καθώς το ποσό υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ.

Όλα αυτά φαίνεται να είχαν γίνει το 2021, ενώ ήταν υπουργός Μεταφορών.