Μενού

Κακλαμάνης για φωτογραφίες εκτελεσθέντων Καισαριανής: «Αν δεν υπάρχει κώλυμα η Βουλή να τις πάρει»

Τι αναφέρει ο Νικήτας Κακλαμάνης για τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων της Καισαριανής. Η αρμοδιότητα και το Ίδρυμα της Βουλής.

Reader symbol
Newsroom
Νικήτας Κακλαμάνης
Νικήτας Κακλαμάνης | Eurokinissi / Γιώργος Κονταρίνης
  • Α-
  • Α+

Στις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων της Καισαριανής και τα αιτήματα να αποκτηθούν από το Ίδρυμα της Βουλής αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Νικήτας Κακλαμάνης.

Μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συνάκτες, τόνισε ότι η Βουλή δεν σχετίζεται με την υπόθεση, καθώς πρόκειται για αρμοδιότητα του υπουργείου Πολιτισμού. Σε ό,τι αφορά την επιστολή του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Κακλαμάνης τονίζει ότι ο πρώην πρωθυπουργός «έχει κάνει λάθος», καθώς «το ίδρυμα της Βουλής δεν έχει προϋπολογισμό, αλλά η ίδια η Βουλή».

Διαβάστε ακόμα: Η μνήμη για την Καισαριανή ξαναγράφεται: Οι άγνωστες ιστορίες του Παπαδήμα και του Ρίζου που ταυτοποιήθηκαν

«Αντίστοιχη επιστολή (σωστή) έστειλε τώρα και το ΚΚΕ», είπε ο πρόεδρος της Βουλής, ο οποίος τόνισε: «Εγώ θα ζητήσω την Πέμπτη να με εξουσιοδοτήσει η Διάσκεψη των προέδρων ώστε να ελέγξουμε τη γνησιότητα φωτογραφιών.

Υπάρχει νόμος διεθνής που απαγορεύει σε αυτή την πλατφόρμα να εμπορεύεται τεκμήρια πολέμου. Αν δεν υπάρχει τέτοιο κώλυμα η Βουλή θα προσπαθήσει να τις πάρει».

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ