Κακλαμάνης για φωτογραφίες εκτελεσθέντων Καισαριανής: «Αν δεν υπάρχει κώλυμα η Βουλή να τις πάρει»

Στις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων της Καισαριανής και τα αιτήματα να αποκτηθούν από το Ίδρυμα της Βουλής αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Νικήτας Κακλαμάνης.
Μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συνάκτες, τόνισε ότι η Βουλή δεν σχετίζεται με την υπόθεση, καθώς πρόκειται για αρμοδιότητα του υπουργείου Πολιτισμού. Σε ό,τι αφορά την επιστολή του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Κακλαμάνης τονίζει ότι ο πρώην πρωθυπουργός «έχει κάνει λάθος», καθώς «το ίδρυμα της Βουλής δεν έχει προϋπολογισμό, αλλά η ίδια η Βουλή».
Διαβάστε ακόμα: Η μνήμη για την Καισαριανή ξαναγράφεται: Οι άγνωστες ιστορίες του Παπαδήμα και του Ρίζου που ταυτοποιήθηκαν
«Αντίστοιχη επιστολή (σωστή) έστειλε τώρα και το ΚΚΕ», είπε ο πρόεδρος της Βουλής, ο οποίος τόνισε: «Εγώ θα ζητήσω την Πέμπτη να με εξουσιοδοτήσει η Διάσκεψη των προέδρων ώστε να ελέγξουμε τη γνησιότητα φωτογραφιών.
Υπάρχει νόμος διεθνής που απαγορεύει σε αυτή την πλατφόρμα να εμπορεύεται τεκμήρια πολέμου. Αν δεν υπάρχει τέτοιο κώλυμα η Βουλή θα προσπαθήσει να τις πάρει».
