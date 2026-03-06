Κακλαμάνης για συλλογή Χόιερ: «Οι φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων της Καισαριανής είναι πλέον μνημείο της νεότερης ιστορίας μας»

Για την απόκτηση των φωτογραφιών των 200 εκτελεσθέντων στην Καισαριανή τοποθετήθηκε σήμερα (6/3) ο Νικήτας Κακλαμάνης χαρακτηρίζοντάς τη συλλογή ως «μνημείο της ιστροίας μας».

Συγκεκριμένα, δήλωσε: « «Η άμεση και επίσημη απόκτηση από το υπουργείο Πολιτισμού της συλλογής των 262 φωτογραφιών με τους 200 πατριώτες, που εκτελέστηκαν από τους ναζί στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944, αξίζει τα εύσημα, διότι αποτελεί ένα αποκαλυπτικό ντοκουμέντο της ναζιστικής θηριωδίας, ενώ παράλληλα αποτυπώνει τη δύναμη ψυχής του ελληνικού λαού στον αγώνα για μία ελεύθερη Ελλάδα.

Η συλλογή των φωτογραφιών των 200 εκτελεσθέντων της Καισαριανής είναι πλέον μνημείο της νεότερης ιστορίας μας και οδηγός για τη συλλογική μας μνήμη.

«Αν και είμαι βέβαιος, ότι η έκθεση του πολύτιμου υλικού από το υπουργείο Πολιτισμού θα γίνει με τον καλύτερο σχεδιασμό, θεωρώ ως αυτονόητη υποχρέωσή μου να διαβεβαιώσω ότι η Βουλή των Ελλήνων θα σταθεί αρωγός σε οτιδήποτε κριθεί αναγκαίο. Θερμά συγχαρητήρια στην υπουργό Πολιτισμού κ. Λίνα Μενδώνη για τις επιτυχείς ενέργειές της στην υπόθεση», δήλωσε ο πρόεδρος της Βουλής.