Καλλιακμάνης σε Παγώνη: «Πρέπει να είσαι ερωτευμένη με τον Άδωνι Γεωργιάδη» - Τι είπε για το πάρτι γενεθλίων του

Η Ματίνα (Σταματίνα) Παγώνη έχει τη γιορτή της αύριο (8/11), ωστόσο φρόντισε στην «Κοινωνία Ώρα Mega» να ευχηθεί στον Άδωνι Γεωργιάδη για τα γενέθλιά του.
Ενημέρωσε μάλιστα πως έκανε ένα πάρτι με φίλους για τα γιορτάσει, κατανοώντας κανείς πως ήταν στους καλεσμένους.
Ο Γιώργος Καλλιακμάνης, με τον οποίο έχει μία μικρή κόντρα, με το που το άκουσε, δεν το άφησε να πέσει κάτω και της είπε: «Πρέπει να είσαι ερωτευμένη με τον Άδωνι Γεωργιάδη, η γυναίκα του δεν ξέρω άμα ζηλεύει».
Η Ματίνα Παγώνη απάντησε πως την γνωρίζει και έχουν καλή σχέση.
- Ανατροπή για Βορίζια: Μετά τη βόμβα πυροβολούσαν τα σπίτια των Καργάκηδων - Η αστυνομική δύναμη ήταν για τον... Βορίδη
- Ράνια Τζίμα για Άδωνι Γεωργιάδη: «Στις ΗΠΑ έγιναν με νόμιμα όπλα 208 επιθέσεις σε σχολεία το 2025»
- Μαρινάκης για το ξήλωμα πινακίδας από δήμαρχο Πατρών: «Είμαστε με τα καλά μας;» - Η απάντηση Πελετίδη
- Διευθυντής φαρμακευτικής κατέρρευσε στο Οβάλ Γραφείο μπροστά στον Ντόναλντ Τραμπ
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.