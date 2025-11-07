Καλλιακμάνης σε Παγώνη: «Πρέπει να είσαι ερωτευμένη με τον Άδωνι Γεωργιάδη» - Τι είπε για το πάρτι γενεθλίων του

Η Ματίνα (Σταματίνα) Παγώνη έχει τη γιορτή της αύριο (8/11), ωστόσο φρόντισε στην «Κοινωνία Ώρα Mega» να ευχηθεί στον Άδωνι Γεωργιάδη για τα γενέθλιά του.

Ενημέρωσε μάλιστα πως έκανε ένα πάρτι με φίλους για τα γιορτάσει, κατανοώντας κανείς πως ήταν στους καλεσμένους.

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης, με τον οποίο έχει μία μικρή κόντρα, με το που το άκουσε, δεν το άφησε να πέσει κάτω και της είπε: «Πρέπει να είσαι ερωτευμένη με τον Άδωνι Γεωργιάδη, η γυναίκα του δεν ξέρω άμα ζηλεύει».

Η Ματίνα Παγώνη απάντησε πως την γνωρίζει και έχουν καλή σχέση.



