Καμμένος για Καρυστιανού: «Παρασύρεται και μπαίνει σε χωράφια που δεν ξέρει, θα της δημιουργήσει πρόβλημα»

Για τη συνταγματική αναθεώρηση, τις παρεμβάσεις της Μαρίας Καρυστιανού στα ελληνοτουρκικά, τις τουρκικές προκλήσεις και τη NAVTEX μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Πάνος Καμμένος σε συνέντευξή του.

Αναφερόμενος στη Μαρία Καρυστιανού και στην εμπλοκή της με την πολιτική, ο κ. Καμμένος υποστήριξε ότι «παρασύρεται και μπαίνει σε χωράφια που δεν γνωρίζει». Όπως δήλωσε στο Open, εκτίμησε ότι η κ. Καρυστιανού «έχει ανέβει σε ένα κύμα» ενόψει εκλογικών αναμετρήσεων, το οποίο –κατά την άποψή του– μπορεί να οδηγήσει σε υψηλά ποσοστά, ιδίως στην πρώτη Κυριακή, όπου οι πολίτες ψηφίζουν πιο χαλαρά.

Τόνισε ωστόσο ότι δεν μπορεί να τοποθετηθεί για ένα κόμμα που δεν έχει ακόμη ιδρυθεί και εκτίμησε πως στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση θα καταστεί αναγκαίος ο σχηματισμός κυβέρνησης, προκειμένου η χώρα να μη χάσει τον ρόλο της ως ενεργειακός κόμβος και τη στρατηγική της θέση στη Μεσόγειο, ιδιαίτερα σε σχέση με το Ισραήλ. Σε αυτό το πλαίσιο, προέβλεψε ότι θα απαιτηθούν πολιτικές συγκλίσεις με σαφές πρόγραμμα.

Ο Πάνος Καμμένος δήλωσε ότι εμπιστεύεται την κ. Καρυστιανού σε ό,τι αφορά τα ζητήματα δικαιοσύνης, επισημαίνοντας ωστόσο πως η ενασχόλησή της με αντικείμενα που δεν γνωρίζει ενδέχεται να της δημιουργήσει προβλήματα μετά την πρώτη εκλογική αναμέτρηση. Όπως ανέφερε, σε μια ενδεχόμενη κυβέρνηση εθνικής ενότητας, η συμβολή μιας μητέρας που έχει χάσει το παιδί της και διεκδικεί δικαιοσύνη θα μπορούσε να είναι ωφέλιμη στον συγκεκριμένο τομέα.

Σε ό,τι αφορά τη δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού για την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Τουρκία, ξεκαθάρισε ότι δεν βρίσκεται πίσω από καμία παρέμβασή της. Παράλληλα, σημείωσε ότι οι τοποθετήσεις για εθνικά και ευαίσθητα ζητήματα θα πρέπει να είναι πιο περιορισμένες σε έκταση και να βασίζονται στην ορολογία των ειδικών.

Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, εκτίμησε ότι θα αντιμετωπίσει δυσκολίες στον πρώτο γύρο των εκλογών, λόγω της αδυναμίας συνεννόησης στον ευρύτερο χώρο, ενώ στον δεύτερο γύρο θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ενοποιητικός παράγοντας για μικρότερα κόμματα της Αριστεράς.

Για τον Νίκο Ανδρουλάκη, υποστήριξε ότι «έχει χάσει το παιχνίδι», κάνοντας λόγο για στελέχη του ΠΑΣΟΚ που, κατά την άποψή του, αδικούνται, όπως οι κ. Τσουκαλάς, Γιαννακοπούλου και Καρχιμάκης, ενώ προέβλεψε μετεκλογικές συγκλίσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ με τον Αλέξη Τσίπρα.

Σχετικά με την Αφροδίτη Λατινοπούλου, δήλωσε ότι τη βλέπει θετικά, αναγνωρίζοντας τη δουλειά της, αλλά σημείωσε πως απαιτείται σαφής πολιτική κατεύθυνση.

Ο κ. Καμμένος αναφέρθηκε επίσης στα ελληνοτουρκικά, στην επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Τουρκία και στη NAVTEX που εξέδωσε η Άγκυρα. Χαρακτήρισε τη NAVTEX παράνομη και τόνισε ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζεται βάσει των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων, ενώ δήλωσε ότι δεν θεωρεί σκόπιμη μια συνάντηση με την τουρκική πλευρά όσο συνεχίζονται οι απειλές και οι προκλήσεις, όπως το casus belli.

Τέλος, αναφερόμενος στις σχέσεις ΗΠΑ–Τουρκίας, χαρακτήρισε επικίνδυνο τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Άγκυρα, κάνοντας λόγο για πολιτική «αφομοίωσης των μειονοτήτων» από την τουρκική πλευρά.