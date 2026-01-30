Ο Πάνος Καμμένος μίλησε για τις εξελίξεις στην πολιτική σκηνή της χώρας, κάνοντας ειδική αναφορά στη Μαρία Καρυστιανού και το κόμμα που αναμένεται να ανακοινώσει και δίνοντάς της κάποιες συμβουλές.

Μιλώντας στο Kontra, ο τέως υπουργός Άμυνας εκτίμησε ότι η χώρα θα χρειαστεί και δεύτερο γύρο εθνικών εκλογών, στον οποίο η μόνη σταθερά θα είναι η πορεία του ΚΚΕ.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, επεσήμανε πως μπορούν να πάρουν την ψήφο των αναποφάσιστων όσοι «κάνουν τα λιγότερα λάθη και είναι λιγότεροι αμόλυντοι».

Ερωτώμενος, ειδικότερα, για τη Μαρία Καρυστιανού και εάν μπορεί να είναι αυτή το πρόσωπο αυτό, σημείωσε πως «έχει ανέβει στο κύμα» που δημιουργήθηκε από τις συγκεντρώσεις για τα Τέμπη και «αυτό το κύμα πάει».

Την χαρακτήρισε, «μία εξαιρετική επιστήμονα» που «έχει πάθος να κάνει αγώνα», παρότι «δεν έχει πολιτική εμπειρία».

Για το εάν έχει ο ίδιος επικοινωνήσει μαζί της, σημείωσε πως «εγώ θα της κάνω κακό αν την πλησιάσω, όπως και οποιοσδήποτε από την παλιά πολιτική σκηνή».

Εξήγησε πως αυτό που εκτιμά ο κόσμος σε εκείνη είναι ότι δεν συνδέεται με κανέναν πολιτικό και αυτό, όπως είπε, «πρέπει να το διαφυλάξει σαν κόρη οφθαλμού». Αυτό μέχρι την πρώτη Κυριακή των εκλογών, γιατί στις δεύτερες θα είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση.

Στο σημείο αυτό δήλωσε πως θα ήταν «λυτρωτικό», το «παλιό σύστημα» να την προσεγγίσει και να της δώσει κάποια σημαντική θέση όπως το υπουργείο Δικαιοσύνης ή το Υποδομών και Μεταφορών.

Πυρά κατά του Αντώνη Σαμαρά

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, αναφέρθηκε στον Αντώνη Σαμαρά και την πιθανότητα να φτιάξει δικό του κόμμα, δηλώνοντας - επανειλημμένα - πως αν το κάνει, θα φτιάξει και εκείνος κόμμα για να τον αντιμετωπίσει.

«Αν κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, θα κάνω και εγώ» είπε και συμπλήρωσε, με έμφαση: «Δεν θα αφήσω τον Σαμαρά να ξανακοροϊδέψει τη ΝΔ. Το έκανε όταν έριξε την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη».

«Κυβέρνησε, έγινε πρωθυπουργός, έγινε υπουργός, τι άλλο θέλει;» διερωτήθηκε σε άλλο σημείο και τόνισε: «Αν δεν τον σταματήσουν εκείνοι, θα τον σταματήσω εγώ. (...) Εκμεταλλεύτηκε τον χώρο της δεξιάς και θέλει να το ξανακάνει».