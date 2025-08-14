«Κάποιοι ήθελαν η φωτιά να μπει στην Πάτρα»: Ο Κεφαλογιάννης τα «ρίχνει» στον Δήμο για τη φωτιά

Ενδιαφέρουσες δηλώσεις έκανε ο υπουργός Kλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, σε ενημέρωση Τύπου για τη φωτιά στην Πάτρα, επιρρίπτοντας τις ευθύνες για την εξάπλωση της πυρκαγιάς...στον Δήμο και στον δήμαρχο.

Ο κ. Κεφαλογιάννης, επικεφαλής, ας σημειωθεί, του κατ' εξοχήν αρμόδιου φορέα για την πυροπροστασία στη χώρα, είχε να πει αυτά για τους λόγους εξάπλωσης της καταστροφικής πυρκαγιάς:

«Πρόκειται για μία συγκυρία καιρικών και γεωγραφικών παραγόντων, που δεν επιτρέπουν κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις και αποδείξεις κακόβουλων ενεργειών που οδήγησαν στις πυρκαγιές.

Κεφαλογιάννης για φωτιά: Κατώτερος των περιστάσεων ο Δήμος

Ο υπουργός συνέχισε: Δυστυχώς φάνηκε ότι κάποιοι ήθελαν η πυρκαγιά να μπει μέσα στην Πάτρα, με καταστροφικές συνέπειες, την ίδια ώρα που οι κύριες δυνάμεις της πυροσβεστικής, επιχειρούσαν στο δυτικό μέτωπο.

Σε αυτό το πλαίσιο, δεν αρκούν οι προσπάθειες του κεντρικού κράτους. Λυπάμαι πολύ, αλλά ο δήμος Πατρέων στάθηκε κατώτερος των περιστάσεων σε όλα τα επίπεδα.

Στον τομέα της πρόληψης είδαμε πολλά ακαθάριστα οικόπεδα, μικρή συνδρομή στην προσπάθεια κατάσβεσης, και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, άκουσα τον δήμαρχο, κ. Πελετίδη, να ενθαρρύνει πολίτες να μην εφαρμόσουν τις οδηγίες του 112, κάτι που θεωρώ εγκληματικό και επικίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια.

Αυτό δεν αποτελεί υπεύθυνη συμπεριφορά, από τον δήμαρχο της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της χώρας».