Καραμανλής, Σαμαράς και Βενιζέλος στα 15 χρόνια της «Δημοκρατίας»: Η ατζέντα της εκδήλωσης

Πλήθος πολιτικών προσωπικοτήτων, πρώην πρωθυπουργοί και επιφανή στελέχη της δημόσιας σφαίρας στο Παλιό Καπνεργοστάσιο.

Εκδήλωση για την εφημερίδα Δημοκρατία
Επετειακή εκδήλωση για τα 15 χρόνια της εφημερίδας «Δημοκρατία» | EUROKINISSI/ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Πλήθος πολιτικών προσωπικοτήτων, πρώην πρωθυπουργοί και επιφανή στελέχη της δημόσιας σφαίρας έχουν κατακλύσει αυτή την ώρα το Παλιό Καπνεργοστάσιο της οδού Λενορμαν.

Αφορμή είναι η επετειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 15 χρόνων κυκλοφορίας της εφημερίδας «Δημοκρατία».

Στην εκδήλωση παρίστανται ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος και ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης.

Τις πρώτες θέσεις καταλαμβάνουν οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς, καθώς και ο πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος.

Στον χώρο βρίσκονται επίσης ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, η Φάνη Πάλλη - Πετραλιά, ενώ από τον ΣΥΡΙΖΑ παρευρίσκεται ο Κώστας Ζαχαριάδης. Στην εκδήλωση παρίστανται ο εκδότης Ιωάννης Φιλιππακης και σύσσωμη η ομάδα της εφημερίδας «Δημοκρατία», ο επιχειρηματίας Δημήτρης Μελισσανίδης και ο ηθοποιός Λάκης Λαζόπουλος και πολλοί ακόμη.

Δείτε το βίντεο του Orange Press Agency:

Η ατζέντα της βραδιάς

Κεντρικό θέμα της συζήτησης, που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, είναι η «Κρίση της Δημοκρατίας σήμερα». Στο βήμα, υπό τον συντονισμό του Μανώλη Κοττάκη, αναμένεται να τοποθετηθούν ως κεντρικοί ομιλητές ο Κώστας Καραμανλής και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, σε μια σπάνια και βαρύνουσας σημασίας συνύπαρξη.

Η βραδιά περιλαμβάνει επίσης την τιμητική βράβευση του καταξιωμένου σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή, για τη διαχρονική προσφορά του στον ελληνικό πολιτισμό.

