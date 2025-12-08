Καραμανλής, Σαμαράς και Βενιζέλος στα 15 χρόνια της «Δημοκρατίας»: Η ατζέντα της εκδήλωσης

Πλήθος πολιτικών προσωπικοτήτων, πρώην πρωθυπουργοί και επιφανή στελέχη της δημόσιας σφαίρας έχουν κατακλύσει αυτή την ώρα το Παλιό Καπνεργοστάσιο της οδού Λενορμαν.

Αφορμή είναι η επετειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 15 χρόνων κυκλοφορίας της εφημερίδας «Δημοκρατία».

Στην εκδήλωση παρίστανται ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος και ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης.

Τις πρώτες θέσεις καταλαμβάνουν οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς, καθώς και ο πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος.

Στον χώρο βρίσκονται επίσης ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, η Φάνη Πάλλη - Πετραλιά, ενώ από τον ΣΥΡΙΖΑ παρευρίσκεται ο Κώστας Ζαχαριάδης. Στην εκδήλωση παρίστανται ο εκδότης Ιωάννης Φιλιππακης και σύσσωμη η ομάδα της εφημερίδας «Δημοκρατία», ο επιχειρηματίας Δημήτρης Μελισσανίδης και ο ηθοποιός Λάκης Λαζόπουλος και πολλοί ακόμη.

Δείτε το βίντεο του Orange Press Agency:

Η ατζέντα της βραδιάς

Κεντρικό θέμα της συζήτησης, που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, είναι η «Κρίση της Δημοκρατίας σήμερα». Στο βήμα, υπό τον συντονισμό του Μανώλη Κοττάκη, αναμένεται να τοποθετηθούν ως κεντρικοί ομιλητές ο Κώστας Καραμανλής και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, σε μια σπάνια και βαρύνουσας σημασίας συνύπαρξη.

Η βραδιά περιλαμβάνει επίσης την τιμητική βράβευση του καταξιωμένου σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή, για τη διαχρονική προσφορά του στον ελληνικό πολιτισμό.