Αιχμηρό σχόλιο Σαμαρά: «Οι αγρότες που είναι στα μπλόκα δεν κερδίζουν κάθε τόσο το τζόκερ»

Σε νέα δημόσια τοποθέτηση σχετικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις προχώρησε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

Κατά την άφιξή του σε εκδήλωση για τα 15 χρόνια της εφημερίδας «Δημοκρατία» ο πρώην πρόεδρος της ΝΔ έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους, σημειώνοντας χαρακτηριστικά:

«Το μόνο βέβαιο είναι ότι όσοι βρίσκονται στα αγροτικά μπλόκα δεν κερδίζουν το τζόκερ κάθε τόσο».

Το σχόλιο αυτό έρχεται λίγες ώρες μετά την παρέμβαση έκανε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς την Κυριακή (07/12), ο οποίος δεν δίστασε να σκήσει κριτική στην κυβέρνηση με αφορμή τους χειρισμούς της στο αγροτικό ζήτημα

Σε γραπτή του δήλωση του, είχε δηλώσει ότι «η κυβέρνηση οφείλει να καταλάβει επιτέλους ότι δεν είναι όλα επικοινωνία. Υπάρχει και η κοινωνία. Οι αγρότες δεν διαμαρτύρονται μόνο για τις καθυστερήσεις και τα απίστευτα σκάνδαλα.

Διαμαρτύρονται κυρίως για το αβέβαιο μέλλον της παραγωγής τους. Δηλαδή για το μέλλον των παιδιών τους. Που βλέπουν απέναντί τους και την αφόρητη γραφειοκρατία του δικού μας δήθεν επιτελικού κράτους, αλλά και τις Βρυξέλλες! Γι' αυτό και οι πρωτοφανείς αγροτικές κινητοποιήσεις που σαρώνουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Η κυβέρνηση έπρεπε να αντισταθεί. Όχι να τα κάνει χειρότερα. Και να στρέφει την μία κοινωνική ομάδα εναντίον της άλλης.

Αυτήν τη λάθος πολιτική θα την πληρώσει όλος ο Ελληνικός λαός ! Εκτός των άλλων, με νέα κύματα ακρίβειας...

Χωρίς αγρότες δεν υπάρχει χώρα ! Με την ύπαιθρο ερημωμένη, ολόκληρη η Ελλάδα θα γίνει ακόμα πιο ευάλωτη.

Χρειάζεται αναδιάρθρωση της παραγωγής μας. Και όχι... αφανισμός των παραγωγών μας !», δήλωσε ο Αντώνης Σαμαράς.