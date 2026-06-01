Καρανίκας κατά Τσίπρα: «Μάζεψε ό,τι ρετάλι υπάρχει από τον ΣΥΡΙΖΑ» - Τι είπε για την Καρυστιανού

Δεικτικά σχόλια αναφορικά με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ΕΛΑΣ, έκανε ο άλλοτε σύμβουλός του, Νίκος Καρανίκας, ο οποίος τοποθετήθηκε και σχετικά με την Μαρία Καρυστιανού και το κίνημά της.

«Ως κόμμα ο Τσίπρας μάς παρουσίασε δύο κείμενα και μια ομιλία. Το προηγούμενο διάστημα ήταν τα προκαταρκτικά του με την παρουσίαση του βιβλίου του για να δει τι τσιμπάει. Ξεκίνησε σαν κέντρο, λέγοντας για δημοκρατικό καπιταλισμό, και είδε στην πορεία ότι το κέντρο δεν ανταποκρίνεται. Ξεκίνησε με rebranding και τελικά το γύρισε στο reunion, μαζεύοντας ό,τι ρετάλι υπάρχει από τον ΣΥΡΙΖΑ κοινοβουλευτικά και τα πρώην μέλη του, τα οποία μετατράπηκαν, αυτόβουλα, σε ακόλουθους από ό,τι είχαν μάθει χρόνια, να είναι ισότιμα μέλη ενός κόμματος» επεσήμανε, μιλώντας στο Action24.

«Διαβάζοντας το μανιφέστο και την ιδρυτική διακήρυξη, βλέπουμε ότι αυτά τα δύο κείμενα δεν συμφωνούν, δεν συνομιλούν, σαν να τα έγραψαν άλλοι άνθρωποι. (…) Το πρώτο κείμενο είναι ένα αόριστο, γενικόλογο κείμενο που μιλά για μια συμπαράταξη τριών ρευμάτων. Δεν έκαναν μια παραμικρή κίνηση τού εγκεφάλου τους να δουλέψει, ώστε να παρουσιάσουν ποια είναι αυτά τα τρία ρεύματα σήμερα και όχι γενικά και αόριστα. (…) Στη διακήρυξη βλέπουμε ότι δεν προσεγγίζει τη συμπαράταξη, έχει κάνει ένα αριστερό κείμενο πλέον» συμπλήρωσε ο ίδιος.

Σχετικά με τις ιδρυτικές διακηρύξεις του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και αυτό της Μαρίας Καρυστιανού, επεσήμανε πως μοιάζουν μεταξύ τους.

«Σχεδόν όλα τα κόμματα, επειδή είναι άνευρα στο ζήτημα της ουσίας του διακυβεύματος, αποφεύγουν να τοποθετηθούν ξεκάθαρα. Εκτός από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία δεν λέει ότι θέλει να αλλάξει τον καπιταλισμό, αλλά ότι θα τον κάνει καλύτερο» είπε, αρχικά.

«Η κυρία Καρυστιανού είναι ένα κεντρώο κόμμα. Έχει ως κέντρο τα ζητήματα ηθικής και έχει ορίσει πέντε βασικά ζητήματα. Μέσα σε αυτά είναι και η διατήρηση των δημόσιων αγαθών. Το ίδιο πράγμα λέει και ο Τσίπρας στην ιδρυτική διακήρυξη. Δεν μας λέει όμως ούτε η μία ούτε ο άλλος εάν αυτά τα δημόσια αγαθά θα περάσουν στην κυριότητα του Δημοσίου, θα είναι κοινωνικό αγαθό και δεν θα είναι χρηματοπιστωτικό αγαθό» σημείωσε.

Καταλήγοντας είπε: «Ο ένας αντιγράφει τον άλλον, εν ολίγοις. Ο Τσίπρας αντέγραψε εξολοκλήρου τον ΣΥΡΙΖΑ του 2023. Εγώ δεν πίστεύω ότι είναι αντιγραφές, απλά μοιάζουν και ταιριάζουν με προηγούμενα κείμενα».