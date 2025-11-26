Καρανίκας για Τσίπρα: «Είναι τιτλολάτρης, είδε καθηγητή πανεπιστημίου και χ... η φοράδα στ’ αλώνι»

Κατά του Αλέξη Τσίπρα στράφηκε ο πρώην σύμβουλός του, Νίκος Καρανίκας, με αφορμή το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Status FM 107.7 της Θεσσαλονίκης είπε μεταξύ άλλων ότι «είχαμε ένα τσούρμο καλοπροαίρετων ανθρώπων, που ήθελε να αλλάξει τον κόσμο, όπως πριν ένα αιώνα, δεν πήραν χαμπάρι, ότι ο κόσμος άλλαξε!».

Ο Νίκος Καρανίκας χαρακτήρισε «χρεωκοπημένη» την αντίληψη, ότι ο Πούτιν θα έδινε χρήματα στην Ελλάδα και μάλιστα έκανε λόγο για «5-6 γελοίους» που πίστευαν ότι οι «Ρώσοι ολιγάρχες θα έδιναν χρήματα για τη χώρα».

Παράλληλα, ο πρώην σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα στράφηκε και κατά των συνεργατών του πρώην πρωθυπουργού, χαρακτηρίζοντάς τους γελοίους, αναχρονιστικούς, αυτοαναφορικούς, άχρηστους, τονίζοντας ωστόσο ότι... ακόμα τους αγαπά.

«Πριν το 2015 οι συνεργάτες του τον οδήγησαν στην κυβέρνηση. 2015 με '19 τον οδήγησαν στην παραίτηση. 2019 με '23 στις ήττες. Δηλαδή πράγματι ο Τσίπρας μας λέει ότι έχει ας πούμε, μία και μοναδική αδυναμία. Δεν επιλέγει καλά τους συνεργάτες του. Έχει δίκιο», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Καρανίκας.

Ακόμα, δήλωσε πως οι ζουρνάδες και τα νταούλια ήταν μια επικοινωνιακή φούσκα και χαρακτήρισε τόσο τους πρώην συνεργάτες όσο και τον ίδιο τον πρώην πρωθυπουργό ανερμάτιστο και τιτλολάτρης που εντυπωσιαζόταν από ακαδημαϊκούς τίτλους και δεν επέλεγε πολιτικούς.

«Είδε καθηγητή πανεπιστημίου, "ουάου". Χ… η φοράδα στ’ αλώνι αγαπητέ μου. Καθηγητής πανεπιστημίου δεν είναι πολιτικό πρόσωπο, είναι καθηγητής του πανεπιστημίου. Και επειδή κάποιοι είναι καθηγητές, τι σημαίνει, ότι είναι πολιτικοί; Θέλετε να δούμε λίγο; Έβαλε υπουργούς ένα κάρο καθηγητές. Ένας δεν έκανε σοβαρή δουλειά», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Νίκος Καρανίκας τόνισε πως ο χειρότερος συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα ήταν αυτοί που ήταν ακριβώς δίπλα του, το πολιτικό του γραφείο, ενώ χαρακτήρισε τον Γιάνη Βαρουφάκη πολύ καλό οικονομολόγο, αλλά κάκιστο πολιτικό.

Ο κ. Καρανίκας είπε επίσης πως δεν υπήρχε αφήγημα και πως έλεγαν «μια μπουρδολογία» που ήθελε να ακούσει τότε ο κόσμος. «Δεν είχε ένα πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης, να πείσει και τους Ευρωπαίους. Δεν κατέθεσαν οι υπουργοί του ένα σχέδιο αναπτυξιακό», είπε.