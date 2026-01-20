Καρατζαφέρης: «Ο Γεωργιάδης είναι το καλύτερο σέντερ φορ - Δύο φαβορί για αρχηγοί στη Νέα Δημοκρατία»

Δύο πρόσωπα, τον Νίκο Δένδια και τον Κυριάκο Πιερρακάκη «έχρισε» φαβορί για επόμενους αρχηγούς στη Νέα Δημοκρατία ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Ο βετεράνος πολιτικός που πλέον έχει επιστρέψει στους κόλπους του κόμματος, φιλοξενήθηκε στο Kontra News όπου μίλησε και για το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης.

Ερωτώμενος για τον άλλοτε συνοδοιπόρο του στον ΛΑΟΣ, Άδωνι Γεωργιάδη και το κατά πόσο θα διεκδικούσε την αρχηγία του κόμματος, ο κ. Καρατζαφέρης είπε πως: «Ο Άδωνις είναι το καλύτερο σέντερ φορ που θα μπορούσε να έχει μία πολιτική ομάδα. Μπαίνει βάζει γκολ, δημιουργεί αναταραχή στην αντίπαλη εστία. Πιστεύω πως θέλει την "επόμενη ημέρα" να είναι μέσα σε εκείνους που θα διεκδικήσουν. Εμένα μου αρέσει ο ρόλος του φορ, αλλά αν αποφασίσει για κάτι περισσότερο πιστεύω πως θα έχουμε μια κουβέντα».

Ενώ για την κούρσα διαδοχής του Κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως: «Έχουν ξεχωρίσει δύο. Ο ένας είναι ο Δένδιας και ανερχόμενος ο Πιερρακάκης. Έχει χάσει τον τελευταίο καιρό ίσως από μη αποτελεσματική ενέργεια με τους αγρότες, ο Χατζηδάκης, ο οποίοw ήταν ο "Γεωργιάδης" του Μητσοτάκη. Υπάρχουν διάφοροι δελφίνοι που θα κολλήσουν εδώ ή εκεί. Ο Δένδιας έχει καλύτερη έξωθεν μαρτυρία. Ο Πιερρακάκης πήρε πόντους με το Eurogroup».

«Θα βάλουν βέτο να μην είναι ο Μητσοτάκης»

Σε ό,τι έχει να κάνει με τις επόμενες εκλογές ανέφερε: «Ο Μητσοτάκης θα κατέβει 100% στις επόμενες εκλογές διεκδικώντας τον δεύτερο γύρο, στον πρώτο δεν θα βγει».

Τέλος ερωτώμενος για το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης, μιας και ο ίδιος έχει βρεθεί σε ανάλογες συνθήκες, θυμήθηκε και έφερε ως παράδειγμα το 1989 και την οικουμενική με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και τους ιστορικούς ηγέτες της Αριστεράς. «Το έχω ζήσει δίπλα στον πατέρα του. Τότε με Φλωράκη και Κύρκο έβαλε τον Τζανετάκη και δεν έγινε ο ίδιος πρωθυπουργός. Έχω την αίσθηση πως αν συμβεί κάποιοι θα βάλουν βέτο, να μην είναι εκείνος αλλά κάποιος άλλος» σχολίασε.