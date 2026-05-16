Kαρφιά Δένδια: «Η ΝΔ δεν πιστεύει στις περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών»

Καρφιά προς το Μαξίμου έστειλε ο Νίκος Δένδιας, στο πλαίσιο της ομιλίας του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ασκώντας σκληρή κριτική προς τους τεχνοκράτες και υποστηρίζοντας τον ρόλο των βουλευτών.

«Η θέαση της δημοσκοπικής εικόνας ως διαφορά από τον δεύτερο και τον τρίτο δεν είναι σωστή. Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις, υπολείπονται πολύ από τα αποτελέσματα του 2019 και το 2023. Οι ευρωεκλογές χτύπησαν ως καμπάνα κινδύνου. Ένας στους δύο πολίτες που μας ψήφισαν τον Μάιο του 2023 μας έστειλε με τις ευρωεκλογές ένα ξεκάθαρο μήνυμα, ζήτησε περισσότερα, ταχύτερα, καλύτερα. Μας ζήτησαν να αλλάξουμε τον τόπο ή αλλιώς θα μας αλλάξουν αυτοί», τόνισε ο Νίκος Δένδιας στην ομιλία του.

Για τους τεχνοκράτες ανέφερε ότι «η ΝΔ δεν πιστεύει στις περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών, είμαστε το κόμμα των πολλών» και τόνισε πως «η εξουσία στις δημοκρατίες είναι στο όνομα το λαού», καθώς δεν υπάρχει «μία τεχνοκρατική αλήθεια».

Επίσης, υποστήριξε πως η ΝΔ πιστεύει στο κράτος δικαίου και την απόδοση της δικαιοσύνης και επικαλέστηκε την κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά, η οποία όπως είπε έστειλε «εκεί που ανήκε την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής».

Αναφερόμενος στους βουλευτές είπε ότι ο ρόλος τους είναι πολύ σημαντικός για τη χώρα και την παράταξη και τόνισε πως πρέπει «να ακούμε τους βουλευτές μας, με τις ψήφους τους παραμένουμε υπουργοί». Σχετικά με το κράτος υπογράμμισε πως «η Νέα Δημοκρατία δεν αντιλαμβάνεται το κράτος σαν λάφυρο» και σαν πεδίο νομής της εξουσίας.

«Ουδείς περισσεύει για να κάνουμε την Ελλάδα μας μπλε. Μπορούμε να πραγματοποιήσουμε την επανίδρυση του κράτους, το μέγα πρόταγμα της κυβέρνησης του Κώστα Καραμανλή. Όλες, όλοι μαζί. Ουδείς περισσεύει. Για να κάνουμε πάλι τον χάρτη της Ελλάδας μπλε. Για το κόμμα μας, για την πατρίδα μας, για το έθνος μας. Για το αναλλοίωτο μπλε της καρδιάς μας», είπε καταληκτικά στην ομιλία του στο Συνέδριο της ΝΔ.