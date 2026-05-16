Πιερρακάκης από Συνέδριο ΝΔ: «Σε έναν κόσμο αστάθειας η χώρα μας είναι νησίδα σταθερότητας» - Η ομιλία Μαρινάκη

Ο πρόεδρος του Εurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Kυριάκος Πιερρακάκης, στο πλαίσιο ομιλίας του στο 16ο Συνέδριο της ΝΔ, τόνισε πως «υπάρχουν συνέδρια που αφορούν απλά και μόνο την πορεία ενός κόμματος και συνέδρια που αφορούν την πορεία της χώρας. Η δική μας συνάντηση αφορά το δεύτερο».

Ο πρόεδρος του Εurogroup σημείωσε: «Δεν δώσαμε τη μάχη απλώς και μόνο για να γυρίσει η Ελλάδα στην κανονικότητα», ενώ είπε πως «τώρα περνάμε στην Ελλάδα της φιλοδοξίας».

Ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι «σήμερα χτίζουμε ξανά και αυτή τη φορά πατάμε σε γερά θεμέλια». «Τρέχουμε προς τη σωστή κατεύθυνση και πρέπει να τρέξουμε και ακόμα γρηγορότερα. Οι μεγάλες παρατάξεις γεννιούνται όχι για να διαχειριστούν αλλά για να αλλάξουν μια χώρα. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής το κατάλαβε. Είδε τότε την ευκαιρία μιας νέας Ελλάδας και άρχισε να χτίζει. Δεν έφτιαξε απλά έργα από μπετά και σίδηρο, έχτισε ξανά την αυτοπεποίθηση της χώρας. Αυτό είναι και το δικό μας χρέος. Ζούμε μία από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές αλλαγές, η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει οικονομίας, κοινωνίες και ισορροπίες ισχύος. Η Ελλάδα έχει ευκαιρία να γίνει κόμβος καινοτομίας».

«Να φέρουμε την τεχνητή νοημοσύνη παντού. Να τη χρησιμοποιήσουμε σωστά. Πεποίθησή μας είναι ότι η τεχνολογία πρέπει να προχωρά μαζί με τη δημοκρατία, μαζί με τους θεσμούς, μαζί με τον άνθρωπο. Η ενέργεια είναι επίσης μεγάλο ζήτημα και θέλουμε και άλλες επενδύσεις», συμπλήρωσε.

Ο υπουργός Eθνικής Oικονομίας και Oικονομικών τόνισε πως η ανάπτυξη πρέπει να αφορά τους πάντες. «Δεν πιστεύουμε στα παλιά διλήμματα. Τόσο η εποχή του κρατισμού όσο και η εποχή της απόλυτης αυτορρύθμισης έχει παρέλθει», επισήμανε.

«Σε έναν κόσμο αστάθειας η χώρα μας είναι νησίδα σταθερότητας», πρόσθεσε μεταξύ άλλων. «Η Ελλάδα έχει εξωτερική πολιτική θαρραλέα με καθαρές κόκκινες γραμμές», υπογράμμισε.

«Η ανάπτυξη πρέπει να φτάσει σε κάθε γωνιά του τόπου. Έρχεται και από τις μικρές υποδομές», συμπλήρωσε και ανέφερε πως «η κοινωνία δεν περιμένει από εμάς να ασχολούμαστε με τον εαυτό μας, δεν ενδιαφέρεται για εσωκομματικούς ψιθύρους».

«Οι μεγάλες παρατάξεις δεν νικούν όταν διαρκώς κοιτάζουν τον καθρέφτη τους αλλά όταν κοιτάνε τον ορίζοντα της χώρας. Ας τολμήσουμε ξανά, μαζί, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο τιμόνι, να χτίσουμε, να εμπνεύσουμε, η Ελλάδα δεν μπορεί να περιμένει», υπογράμμισε.

Μαρινάκης: «Ο πυρσός είναι οι κοινές μας ιδέες, ο πυρσός είναι το «εμείς»

Ομιλία πραγματοποίησε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στο 16ο Συνέδριο της ΝΔ, αναφέροντας πως «οφείλουμε να κοιτάξουμε τον δρόμο που διανύσαμε».

«Σήμερα αισθανόμαστε τη βαθιά ικανοποίηση της δικαίωσης. Είμαστε η παράταξη που είδε το μέλλον. Όταν η ΟΝΝΕΔ και η ΔΑΠ έδινε μάχες για τα μη κρατικά πανεπιστήμια κάποιοι μας χλεύαζαν. Δικαιωνόμαστε για τη μάχη της αξιολόγησης στο Δημόσιο. Πλέον γίνεται πράξη. Δικαιωνόμαστε για την εξωστρέφεια της οικονομίας, για τις ιδιωτικοποιήσεις. Δικαιωνόμαστε για το τέλος του ασύλου ανομίας. Πρέπει να τρέξουμε και τις υπόλοιπες αλλαγές για τα πανεπιστήμια. Δικαιωνόμαστε για τις μεγάλες συμμαχίες και τα εξοπλιστικά προγράμματα. Η ιστορία έγραψε πως η ΝΔ ήταν πάντα στη σωστή πλευρά των εξελίξεων», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι προοδευτική είναι μία κυβέρνηση που μειώνει πάνω από 80 φόρους, δημιουργεί συνθήκες να βρουν δουλειά πάνω από 600.000 άνθρωποι, το 112, να αναγνωρίζεις τα λάθη σου, να κάνεις αλλαγές όπως στον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι αυξήσεις του κατώτατου μισθού, η κάρτα εργασίας, η αύξηση του μέσου μισθού, οι επενδύσεις, η ψηφιοποίηση του κράτους, η ταχύτατη μείωση του χρέους.

«Να μην υποτιμήσουμε τις προκλήσεις του αύριο. Η ΝΔ στην Ελλάδα του 2030 οφείλει να ταυτιστεί με τις ανάγκες κάθε οικογένειας», τόνισε συμπληρώνοντας πως είναι η παράταξη που μιλούσε και συνεχίζει να συνομιλεί με τη μεσαία τάξη.

«Κατανόηση ζητούν, έργα και ουσία. Οι 83 φόροι που έχουμε μειώσει και οι εισφορές δείχνουν τον δρόμο. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θέλουν κοινή λογική, όχι τον παραλογισμό των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Δεν μπορεί να μιλάμε σίγουρα για υποχρεωτική τετραήμερη εργασία», σημείωσε, μεταξύ άλλων.

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άνοιξε τις πόρτες του κόμματος. Έδωσε ευκαιρίες σε νέα πρόσωπα. Είμαι και εγώ ένας από αυτούς και είμαι ευγνώμων και στον ίδιο και στην παράταξη. Χρωστάμε πολλά και εγώ προσωπικά πάρα πολλά στη ΝΔ. Πολλά στην ΟΝΝΕΔ, στην παράταξη. Στο προηγούμενο συνέδριο επενεξελέγην γραμματέας. Είμαστε πολλοί που χρωστάμε στην παράταξη. Κάποιοι θα έχουν αντιρρήσεις και παράπονα. Αυτό είναι θεμιτό. Η ΝΔ είναι η παράταξη του διαλόγου. Μας έχει μάθει να βάζουμε το εμείς πάνω από το εγώ», υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Ο πυρσός είναι οι κοινές μας ιδέες, το εμείς και όχι το εγώ, όλοι εκείνοι που ποτέ δεν ζήτησαν τίποτα και όταν τους καλούσε η παράταξη ήταν παρούσες και παρόντες. Όταν έρχεται η μάχη να βάζουμε τις όποιες πικρίες στην άκρη για την πατρίδα. Σε λιγότερο από έναν χρόνο θα ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος. Το Συνέδριο απαρχή εκστρατείας για να μιλήσουμε με κάθε Ελληνίδα, με κάθε Έλληνα και θα κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη τους για να είναι ξανά πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης και κυβέρνηση η ΝΔ», ανέφερε ο κ. Μαρινάκης στο Συνέδριο της ΝΔ.