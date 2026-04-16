Καρυστιανού για Κράτος Δικαίου: «Δεν υπάρχει στην Ελλάδα με ευθύνη κυβέρνησης και αντιπολίτευσης»

Νέα πυρά προς την κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε η Μαρία Καρυστιανού, σήμερα, Πέμπτη 16 Απριλίου, κατά την πρώτη της δημόσια εμφάνιση, εκφράζοντας τη θέση της για την συζήτηση που άρχισε στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου.

«Όλοι τους είναι συνένοχοι και το ντροπιαστικό για την χώρα μας καθεστώς της κατάπτυστης ασυλίας και ατιμωρησίας των νομικά υπόλογων πολιτικών που ούτε ερευνώνται, ούτε διώκονται, ούτε τιμωρούνται για τα κακουργήματα για τα οποία διαπράττουν κατά των Ελλήνων και ευρωπαίων πολιτών», τονίζει, προσθέτοντας:

«Mε τόσους υπόλογους πολιτικούς, αλλά και συνεργούς στην ατιμωρησία, η σημερινή συζήτηση στη Βουλή δεν είναι για το κράτος δικαίου, αλλά για το κράτος μαφίας».

Έκλεισε λέγοντας: «Εκεί κατάντησαν τη χώρα οι διαχρονικά διεφθαρμένοι πολιτικοί της, καταδικάζοντάς την σε διαρκεί παθογένεια και υποθηκεύοντας το μέλλον των παιδιών μας».

Αναλυτικά η δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού:

«Κράτος δικαίου δεν υπάρχει στην Ελλάδα με ευθύνη κυβέρνησης και αντιπολίτευσης και πρωτίστως της ευρωπαϊκής επιτροπής που υποτίθεται ότι είναι ο βασικός θεματοφύλακάς του. Κατάντησαν την Ελλάδα σε κράτος παρανομίας και αδικίας και την ΕΕ σε συνεργό διαφθοράς εν γνώσει της, απρόθυμη να διεκδικήσει τους σκοπούς της συνθήκης, ίδρυσής της.

Όλοι τους είναι συνένοχοι και το ντροπιαστικό για την χώρα μας καθεστώς της κατάπτυστης ασυλίας και ατιμωρησίας των νομικά υπόλογων πολιτικών που ούτε ερευνώνται, ούτε διώκονται, ούτε τιμωρούνται για τα κακουργήματα για τα οποία διαπράττουν κατά των Ελλήνων και ευρωπαίων πολιτών.

Γιατί θα μιλήσουν; Για τους υπόλογους πρώην υπουργούς των κυρίων Μητσοτάκη και Τσίπρα, τους οποίους κυβέρνηση και αντιπολίτευση τους ξέπλυναν ξεδιάντροπα για τις ποινικές ευθύνες τους για τα Τέμπη; Για τους πολιτικούς απατεώνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη η οποία παρακολουθούσε με το Predator πολιτικούς αντιπάλους, δικαστικούς, υπουργούς, δημοσιογράφους και ξεπλύθηκε με τον πιο αήθη τρόπο από τον Άρειο Πάγο υπό προεδρίας Κλάπα, Αδειλήνη;

Για τους ηθικά υπόλογους της κυβέρνησης Μητσοτάκη που διοχέτευαν κονδύλια του ΟΠΕΚΕΠΕ στους δικούς τους, στερώντας τα από τους έντιμους αγρότες, ζημιώνοντας το ευρωπαϊκό ταμείο και τον πρωτογενή τομέα της χώρας, ενώ παράλληλα φούσκωναν τις τσέπες ψηφοφόρους τους;

Με τόσους υπόλογους πολιτικούς, αλλά και συνεργούς στην ατιμωρησία, η σημερινή συζήτηση στη Βουλή δεν είναι για το κράτος δικαίου, αλλά για το κράτος μαφίας. Εκεί κατάντησαν τη χώρα οι διαχρονικά διεφθαρμένοι πολιτικοί της, καταδικάζοντάς την σε διαρκεί παθογένεια και υποθηκεύοντας το μέλλον των παιδιών μας».