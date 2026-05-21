Καρυστιανού: Σε ποιον χώρο θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια του κόμματος - Το νέο όνομα και το σύμβολο

Σήμερα στο «Ολύμπιον» της Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθούν τα αποκαλυπτήρια του νέου πολιτικού κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αναμένεται να παρουσιαστεί το όνομα, το σύμβολο και η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος.
Η εκδήλωση αναμένεται να προσελκύσει αρκετό κόσμο, με μεγάλες οθόνες να στήνονται και έξω από το θέατρο για όσους δεν θα μπορέσουν να εισέλθουν λόγω περιορισμένου χώρου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Μαρία Καρυστιανού έχει σχεδιάσει να παρουσιάσει την εκδήλωση μία γνωστή γυναίκα του καλλιτεχνικού χώρου. Μετά την ανάγνωση της διακήρυξης του κόμματος, οι παρευρισκόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να την υπογράψουν.
