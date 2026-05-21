Καρυστιανού: Σε ποιον χώρο θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια του κόμματος - Το νέο όνομα και το σύμβολο

Σε εμβληματικό χώρο της Θεσσαλονίκης θα γίνει η εκδήλωση για τα αποκαλυπτήρια του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού.

Μαρία Καρυστιανού
Μαρία Καρυστιανού | Eurokinissi
Σήμερα στο «Ολύμπιον» της Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθούν τα αποκαλυπτήρια του νέου πολιτικού κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αναμένεται να παρουσιαστεί το όνομα, το σύμβολο και η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος.

Η εκδήλωση αναμένεται να προσελκύσει αρκετό κόσμο, με μεγάλες οθόνες να στήνονται και έξω από το θέατρο για όσους δεν θα μπορέσουν να εισέλθουν λόγω περιορισμένου χώρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Μαρία Καρυστιανού έχει σχεδιάσει να παρουσιάσει την εκδήλωση μία γνωστή γυναίκα του καλλιτεχνικού χώρου. Μετά την ανάγνωση της διακήρυξης του κόμματος, οι παρευρισκόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να την υπογράψουν.

